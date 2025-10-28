Vallottak a magyar lakásvásárlók, ez ma már alap nekik: őrület, ami az ingatlanpiacon folyik

A Duna House legfrissebb, reprezentatív ingatlanpiaci kutatása rávilágít, hogy mi számít ma a leginkább a vásárlást tervezők számára. A felmérés szerint a vevők leginkább zöldövezetben, terasszal vagy erkéllyel rendelkező, jól finanszírozható lakást keresnek, míg az építés éve és az energetikai besorolás már kevésbé hangsúlyos.

A vásárlók 77%-a saját lakhatásra, 19%-uk pedig befektetési céllal keres ingatlant. A legfontosabb szempontok a lokáció (79%), a méret (76%), a szobák száma (71%), valamint a finanszírozhatóság (72%).

A környéki tényezők közül a zöldövezet (64%), a tömegközlekedés minősége (60%), a bevásárlási lehetőségek (47%) és az óvodák/iskolák közelsége (38%) a legfontosabbak. Extrák tekintetében a terasz/erkély (57%), a garázs/kocsibeálló (50%), a panoráma (42%) és az okosotthon-megoldások (23%) számítanak leginkább.

Érdekes módon a fűtési típus 71%-ban kiemelt szempont, míg az energetikai besorolás (58%) és az építés éve (46%) már kevésbé fontos. A kutatás arra is rámutatott, hogy az első lakást vásárlók inkább a frekventált lokációt és a szobák számát értékelik, míg a befektetők és családalapítók számára az építés éve is meghatározó lehet.

„Ezek az információk segítik szakértőinket abban, hogy gyorsabban és hatékonyabban találják meg a vevők igényeinek megfelelő ingatlanokat egy felgyorsult piaci környezetben” – mondta Megyeri Dániel, a Duna House marketing- és PR vezetője.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!