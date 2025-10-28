Szerte a világban ingatlanpiaci durranástól félnek az elemzők és a közgazdászok. Most egy magyar ingatlanok magyarázta el, hogy valban fenyeget-e ez a veszély.
Vallottak a magyar lakásvásárlók, ez ma már alap nekik: őrület, ami az ingatlanpiacon folyik
A Duna House legfrissebb, reprezentatív ingatlanpiaci kutatása rávilágít, hogy mi számít ma a leginkább a vásárlást tervezők számára. A felmérés szerint a vevők leginkább zöldövezetben, terasszal vagy erkéllyel rendelkező, jól finanszírozható lakást keresnek, míg az építés éve és az energetikai besorolás már kevésbé hangsúlyos.
A vásárlók 77%-a saját lakhatásra, 19%-uk pedig befektetési céllal keres ingatlant. A legfontosabb szempontok a lokáció (79%), a méret (76%), a szobák száma (71%), valamint a finanszírozhatóság (72%).
A környéki tényezők közül a zöldövezet (64%), a tömegközlekedés minősége (60%), a bevásárlási lehetőségek (47%) és az óvodák/iskolák közelsége (38%) a legfontosabbak. Extrák tekintetében a terasz/erkély (57%), a garázs/kocsibeálló (50%), a panoráma (42%) és az okosotthon-megoldások (23%) számítanak leginkább.
Érdekes módon a fűtési típus 71%-ban kiemelt szempont, míg az energetikai besorolás (58%) és az építés éve (46%) már kevésbé fontos. A kutatás arra is rámutatott, hogy az első lakást vásárlók inkább a frekventált lokációt és a szobák számát értékelik, míg a befektetők és családalapítók számára az építés éve is meghatározó lehet.
„Ezek az információk segítik szakértőinket abban, hogy gyorsabban és hatékonyabban találják meg a vevők igényeinek megfelelő ingatlanokat egy felgyorsult piaci környezetben” – mondta Megyeri Dániel, a Duna House marketing- és PR vezetője.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
A piaci kereslet átalakulása, a munkaerőhiány és a klímaváltozás hatásai együttesen alakítják át az ágazat működését.
A minisztérium most jelentős módosításokkal próbálja vonzóbbá tenni a programot.
Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet szerint változna a támogatás egyik kulcsfeltétele, a házaspárok életkorára vonatkozó előírás.
Mindenszentek, halottak napja 2025-ben: melyik napon mit ünneplünk? - Hagyományok, szokások, tudnivalók
Mikor van mindenszentek és mikor van halottak napja? Milyen szokások kapcsolódnak ezekhez az ünnepekhez? Mutatjuk!
Több hullámban emelkedtek az ingatlanárak a XVIII. kerületben az elmúlt egy évben, a legutóbbi ilyet az Otthon Start keltette a piacon.
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Az európai városokban 2020 óta drámaian emelkedtek a rezsiköltségek, ami komoly terhet ró a háztartásokra és a vállalkozásokra.
Csökken a lakáspiaci őrület, máris elengedik a magyarok az Otthon Startot? Jól járhat, aki időben lép
Az Otthon Start Program első keresleti hulláma szeptember első hetében érte el a csúcspontját, október végére pedig szinte már teljesen lecsengett.
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.
Újra aranykorukat élik a magyar panellakások: a téglaépítésű lakásokhoz képest átlagosan közel 25 százalékkal olcsóbbak, így ismét tömegek választják őket elérhető alternatívaként.
Október 26-án lesz az őszi óraátállítás 2025-ben. Mutatjuk, mit érdemes ennek kapcsán tudni.
Ezektől a magyarországi internetáraktól tényleg lehidalsz: erről biztosan nagyon sok család nem tudott
Drámai különbségek mutatkoznak meg az internetárakban világszerte, miközben napjainkra már alapvetővé váltak az online és digitális eszközök.
Te is sok szobanövényt tartasz otthon? Megszólalt a szakértő, így maradhatnak életben ősszel, télen is
Az őszi időszak nemcsak a kültéri növények gondozásában fontos, hanem a szobanövények ápolásában is kulcsfontosságú változtatásokat igényel.
Vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat.
A változás jelentős piaci élénkülést hozhat a hobbikerttel, hétvégi házzal vagy rekreációs célú telkekkel rendelkező térségekben.
A magyar fiatalok átlagosan 27,1 éves korban költöznek el a szüleiktől önálló lakásba, ezzel Európában a középmezőnyhöz tartoznak – derül ki az Eurostat 2024-es adataiból.
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
Ma a magyar családok háztartásainak mintegy 10 százaléka, vagyis 450 ezer család nem tudja befűteni a lakását. Hogy lehet ez? Van megoldás?
A kormány az Otthon Start mellett a CSOK Plusz szabályait is módosítaná, legalábbis társadalmi egyeztetésre bocsátottak egy ezzel kapcsolatos jogszabálytervezetet.
Az este társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján tovább csiszolnák az Otthon Start feltételeit.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.