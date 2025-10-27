Csökken a lakáspiaci őrület, máris elengedik a magyarok az Otthon Startot? Jól járhat, aki időben lép

Az Otthon Start Program első keresleti hulláma szeptember első hetében érte el a csúcspontját, október végére pedig szinte már teljesen lecsengett.

Október utolsó heteiben lecsengett az Otthon Start Program (OSP) első hulláma a lakáspiacon, de a kereslet országosan és éves összevetésben így is erősnek mondható az ingatlan.com friss elemzése szerint.

Október 13-19 között az eladó lakások és házak iránti telefonos érdeklődések száma csökkent az előző hetekhez képest, mivel az augusztusi és szeptemberi heti átlagokhoz képest 20 százalékkal esett vissza a kereslet. A lecsengésnek vannak természetes okai is, mivel az év vége közeledtével a lakásvásárlói aktivitás mindig alábbhag - kezdte az adatok magyarázatát Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A heti adatokat éves összevetésben nézve lényegében stagnálás látható, ami azért fontos, mert 2024-ben magas volt a bázis, hiszen 2024 októberében az állampapír-befektetésekből kiszálló vásárlók már erős keresletet generáltak a piacon, különösen a vármegyeszékhelyeken és a fővárosban

- fogalmazott Balogh László.

A szakértő hozzátette, hogy egészen a múlt hétig, vagyis október 19-ig az idei kereslet országos szintje 20-30 százalékkal haladta meg a 2022-2023-as évek teljesítményét, vagyis 2025 őszének első felében elképesztő tempót produkált a lakáspiac vásárlói oldala.

Pörögnek a kisebb települések, de a vármegyeszékhelyekre sem lehet panasz

A friss adatok éves szinten nagyon vegyes képet mutatnak, és arra utalnak, hogy a kereslet súlypontja egyértelműen a vidéki térségek felé tolódik. A községekben eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma október utolsó 2 hetében (október 13-26. között) éves összevetésben 27 százalékkal nőtt, a városokban 13 százalékkal, a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban pedig 10 százalékkal emelkedett. Ezzel szemben a fővárosi kerületekben a kereslet 8 százalékkal elmarad a tavalyi szinttől, ami 2024-ben képest visszafogottabb fővárosi aktivitást jelez. A Budapesten látható éves csökkenés részben a magasabb áraknak és a tavalyi intenzív befektetői jelenlétnek köszönhető.

Eladó lakások és házak iránti telefonos érdeklődések számának változása heti bontásban (2021-2025)

kép és adatok: ingatlan.com

Újabb keresleti hullámok jöhetnek a lakáspiacon

A szakember szerint újabb élénküléssel lehet számolni a következő év elején. Egyrészt azért, mert karácsonyi időszakban sok család dönt a lakhatási tervekről és ennek hatása januárban rendszerint megjelenik az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések számában.

A 3 százalékos lakáshitel miatt idén még többen dönthetnek a karácsonyi asztal mellett a lakásvásárlás mellett. További fontos tényező, hogy várhatóan februárban lép életbe a társasházi építményi jogról szóló törvény, ami új lendületet adhat az új építésű, tervezőasztal mellől hitellel megvásárolható lakásoknak. Mivel az utóbbi hetekben egyre több budapesti és vidéki OSP-kompatibilis társasház megépítéséről érkeznek a hivatalos és piaci hírek, ezért az első lakásvásárlók egy része már kifejezetten ezekre vár. Az általuk generált kereslet január közepén és február elején lesz érezhetőbb, ha megjelennek a kínálatban a beharangozott projektek

- adott előrejelzést a következő időszakra Balogh László.

A jelenlegi adatok alapján tehát élénk első negyedév várható 2026-ban is a lakáspiacon. Az ingatlan.com előrejelzése szerint az adásvételek száma idén elérheti és meg is haladhatja a 160 ezret, amire utoljára 2018-ban és 2021-ben volt példa.

