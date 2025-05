Lakossági gáz ára 2025: mennyibe kerül egy köbméter gáz?

Ugyanúgy, ahogy az áramfogyasztás esetén, a gázfogyasztásnál is élhetünk a rezsicsökkentett gázárakkal 2025-ben, azonban továbbra sem mindegy, mennyi gázt fogyasztunk. Nézzük, mennyi a kedvezményes gáz mennyiség havonta, mekkora gázfogyasztáson felül kell a rezsicsökkentett gáz helyett a gáz piaci árát megfizetnünk! Tudd meg, mennyibe kerül egy köbméter gáz, mennyi a gáz ára 2025 évében és hogyan alakul a gáz jelleggörbe 2025 során!

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a gázfogyasztás és a gázárak kapcsán: megnézzük, változott-e a számítás tekintetében a gáz ára 2024 évében és hogyan alakul a gáz ára 2025-ben. Mennyibe kerül 1 m3 gáz rezsicsökkentett gáz, illetve piaci áras gáz esetén? Amellett, hogy utánajárunk, mennyi egy köbméter gáz ára, azt is megvizsgáljuk, mit érdemes tudni a gáz jelleggörbe 2025 évi alakulása kapcsán, illetve megnézzük, mennyi a kedvezményes gáz mennyiség havonta. Hol van a felső határ, mikor fogy el a gáz kedvezményes mennyiség?

A rezsicsökkentett gáz bevezetése

A magyar lakosság 2013-ban ismerkedett meg először a rezsicsökkentés fogalmával, melynek lényege, hogy a közműszolgáltatók szektorában a lakossági végfogyasztói oldalon a szabad áras díjszabás helyett hatósági árakat vezettek be. A rezsicsökkentés előzménye a 2008-2009-es gazdasági válság, melynek következtében a romló éltszínvonal és a magas szegénységi ráta mellett nőtt az energiaszegénységben élők aránya Magyarországon, a háztartások energiaköltségei pedig meghaladták az élelmiszerköltségeket.

A 2010-es évek elején a közélet egyik központi témája volt a rezsiköltségek alakulása, ugyanis az Európai Unión belül Magyarországon volt a legmagasabb az áram és a földgáz ára. A rezsicsökkentett árak fenntartását a szénhidrogén alapú energiahordozók rendkívül alacsony világpiaci ára segítette: ennek kiindulópontja a 2014-2016-os olajárválság volt, melynek következtében 2 év alatt több mint 73%-ot esett vissza a kőolaj ára. Az azóta újra emelkedésnek indult energiaárak azonban hamarosan szükségessé tették a rezsicsökkentés rendszerének átalakítását.

A kedvezményes gáz mennyisége: mennyi a hatósági áras gáz limitje?

2022. augusztus 1-től a rezsicsökkentés átszervezése során a kedvezményes árakat a lakossági kisfogyasztók körére szűkítették, továbbá hatósági limitet vezettek be a kedvezményes árú gáz- és áramfogyasztás esetében. Magyarországon lakossági fogyasztóknak minősülnek azok a természetes személyek (lakástulajdonosok és bérlők), akik a gázt nem gazdasági tevékenység keretei között, hanem saját háztartásukban használják, saját szükségleteik kielégítésére (azaz fűtenek, főznek, vizet melegítenek vele).

A kedvezményes gáz mennyisége éves, illetve havi szinten került meghatározásra:

a kedvezményes gáz mennyiség havonta: 144 m3;

a rezsicsökkentett gáz kedvezményes mennyiség évente: 1729 m3.

Mindez azt jelenti, hogy ha egy lakossági fogyasztónak sikerül átlagosan kevesebb, mint havi 144 m3 gázt fogyasztania, az ő rezsijét nem érinti a gázáremelés – ellenben, ha átlépi a határértéket, a limiten felül piaci áras gázt kell fizetnie. Az, hogy valaki éves szinten a hatósági limiten belül maradt-e, az éves gázóra leolvasáskor derül ki.

1 m3 gáz ára 2025-ben: mennyibe kerül egy köbméter gáz?

Az, hogy mennyi egy köbméter gáz ára 2025-ben, attól függ, hogy sikerül-e a hatósági limiten belül fogyasztanunk – ha túllépjük a gázfogyasztás limitet, akkor sajnos azzal szembesülünk, hogy a rezsicsökkentett gáz helyett piaci áras gáz megfizetésére válunk kötelezetté:

1 m3 gáz ára rezsicsökkentett gáz esetén: 102 Ft/m3;

1 m3 gáz ára piaci áras gáz esetén: a gáz piaci ára 2025-ben is folyamatosan változik, ára az elérhető gázszolgáltató irányelveitől függ, továbbá az árakat mindig az adott világgazdasági helyzet befolyásolja. A KSH statisztikái szerint a vezetékes gáz ára 2024 évében átlagosan 147 Ft/m3 volt Magyarországon.

Gáz nagycsaládos kedvezmény 2025

A hatályos jogszabályok alapján nagycsaládos kedvezményre jogosult az olyan egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező lakossági fogyasztó, aki a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban, vagy az e szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él. A nagycsaládos kedvezmény az 63 645 MJ (ennyi az alapkedvezmény) mennyiségen felül további, a jogszabályban meghatározott mértékig jogosítja fel a családokat a kedvezményes árú földgáz vételezésére. Nagycsaládos többletkedvezmény esetén:

a 3. gyermekre való tekintettel további 22 086 MJ kedvezményes gáz jár,

a 4. és minden további gyermekre pedig további 11 043 MJ kedvezményes gáz jár gyermekenként.

Gáz jelleggörbe 2025

Abban az esetben, ha egy lakossági fogyasztó havi diktálás alapján fizeti be a gázszámláit (átalánydíjas elszámolás is kérhető, ami ennél egyszerűbb megoldás), 2024. július 31-ig arra is figyelnie kellett, hogy a gáz kedvezményes mennyiség havonta változott – az MVM azonban új számlázási rendszert vezetett be, így a szolgáltatónál már nem az időjárástól függ a kedvezményes gáz havi mennyisége, helyette fix táblázat szabja meg a kedvezményes gázmennyiségeket.

A kedvezményes gáz mennyiségét egyéb esetben a gázszolgáltató a gázfogyasztási jelleggörbe alapján számolja ki. Mindez azt jelenti, hogy – mivel télen, a fűtésszezonban jelentősen több gázt fogyasztunk, havi 144 m3 gáznál több a kedvezményes gáz mennyisége, nyáron pedig – mivel ilyenkor eleve kevesebb gázra van szükségünk – kevesebb kedvezményes gáz jár a fogyasztóknak.

A gáz jelleggörbe az évtizedes lakossági fogyasztást mutatja havi lebontásban, ami lehet vegyes profilú (fűtésre, főzésre, vízmelegítésre használt gáz), fűtési profilú (csak fűtésre) és lineáris (csak főzésre) jelleggörbe is. Azt, hogy a mi háztartásunk melyik profilba tartozik, a gázszolgáltató és az elosztó társaság tartja nyilván egy összetett súlyozási kulcs alapján. A vegyes és a fűtési profilú gáz jelleggörbe 2025 évében is nyáron kevés (~0-16 m3), télen viszont jelentősen több (300 m3 fölött) kedvezményes gázt biztosít, a lineáris gáz jelleggörbe viszont nem függ a szezonalitástól, ott a kedvezményes gáz mennyiség havonta a fent említett 144 m3 fogyasztási limit.