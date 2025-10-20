Az amerikai elnök szerint Kolumbia nem harcol a kábítószerek ellen, hanem maga állítja elő azokat.
MVM klíma támogatás 2025: a mai naptól indul az akció, két hét van regisztrálni - Erről nem érdemes lemaradni
A szolgáltató idén ősszel is támogatja a háztartásokat az energiatakarékos fűtésre való átállásban: az MVM klíma akció 2025 keretében a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezményt kaphatnak modern, hűtő-fűtő klímaberendezésekre, beleértve a készüléket és a telepítést is. A program 2025. október 20-án indul és november 2-ig tart. Ez idő alatt bárki, aki meglévő gáz- vagy elektromos fűtését szeretné energiatakarékosabb megoldásra cserélni, jelentős árengedménnyel juthat hozzá a klímához.
Mit takar az MVM klíma támogatás 2025-ben?
Az MVM lakossági ügyfelei a program keretében akár 50% kedvezményt kaphatnak modern, hűtő-fűtő klímaberendezésekre és telepítési költségre is. A kedvezményes ár alapja, hogy az MVM a klímatelepítéssel elért energiamegtakarítást vagyonértékű jogként elszámolja. Ennek köszönhetően az ügyfelek már a vásárlás pillanatában kedvezőbb árat fizetnek, anélkül, hogy külön támogatási kérelmet kellene benyújtaniuk. Az adminisztráció, a dokumentáció és a teljes folyamat az MVM-en keresztül zajlik, így a vásárlás egyszerű és gyors, az ügyfeleknek csupán a regisztrációt kell elvégezniük az akció időtartama alatt.
Kik igényelhetik?
Lakossági ügyfelek, akik meglévő fűtési rendszerüket korszerűsíteni szeretnék. A jogosító feltételek:
- Lakossági ügyfelek számára, lakóépületek (pl. lakás, családi ház) esetében érhető el.
- Az ingatlannak önálló gáz- vagy elektromos fűtéssel kell rendelkeznie (például gázkazánnal, elektromos kazánnal vagy konvektorral). Nem jogosult a kedvezményre, ha a fűtést fa tüzelésű berendezés, társasházi központi fűtés vagy távfűtés biztosítja.
- Az ingatlan még nem rendelkezik fűtésre is alkalmas split- vagy multi split-klíma berendezéssel.
- A beruházásnak igazolható energiamegtakarítást kell eredményeznie az EKR előírásai alapján.
- Legalább egy split-klíma telepítése esetén vehető igénybe a kedvezmény.
- 2025. október 20. – november 2. között nyújtja be ajánlatkérését.
- Nem vehető igénybe más állami vagy uniós támogatással.
Fontos, hogy csak a 2025. október 20. és november 2. között rögzített regisztráció jogosít a részvételre a programban. A klímák telepítése a kampányidőszak lezárulta után, ütemezetten történik és a kedvezmény nem kombinálható más állami vagy uniós támogatásokkal.
Milyen előnyöket kínál az MVM klíma támogatás?
- Akár 50% kedvezmény korszerű split és multi split klímákra
- Teljes körű ügyintézés – az MVM intézi a papírmunkát
- Gyártói garancia + 1 év kivitelezési garancia
- Országos telepítés, minden megyében elérhető
- Energiatakarékos, környezetbarát fűtési megoldás, amely csökkenti a rezsit
Az MVM klíma akció ideális lehetőség azoknak, akik szeretnének tartósan alacsonyabb rezsit, környezetbarát technológiát, és kényelmes fűtést-hűtést egyetlen rendszerrel megoldani. A kedvezmény csak két hétig, november 2-ig él, így aki korszerűsítene, annak érdemes időben regisztrálnia.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Fontos, hogy a regisztráció még nem jelent megrendelést! Azt csak az után kell eldönteni, hogy az MVM megküldte a pontos árajánlatot.
A regisztráció menete
Az MVM klíma akció regisztráció nagyon egyszerű: az első lépés az MVM honlapján található adatbekérő űrlap kitöltése. A szolgáltató ellenőrzi, jogosult-e valaki a kedvezményre, majd - amennyiben jogosult - személyre szabott árajánlatot küld. Ebben lesz a pontos kedvezmény. Ez után az ügyfél elfogadhatja az ajánlatot, megrendelés esetén pedig az MVM vállalja a teljes körű ügyintézést és telepítést. A kedvezmény csak korlátozott ideig érhető el, november 2-ig érdemes regisztrálni akkor is, ha végül az árajánlat nem lesz megfelelő!
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
A bepárásodó ablak nemcsak bosszantó, hanem komolyabb gondok előjele is lehet: a tartós nedvesség penészedést, egészségügyi problémákat és épületkárokat okozhat.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
Ahogy szinte minden szakmában el lehet érni csúcsfizetéseket, van ingatlanos, aki milliókat tesz zsebre havonta, azonban nem ez az általános.
Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint.
Milyen levest főzzek egy őszi hétköznapra, milyen őszi leves receptek vannak? Ezek a legjobb őszi levesek: mutatjuk, milyen őszi receptek segítenek átmelegedni a hidegben.
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
Október 26-án lesz az őszi óraátállítás 2025-ben. Mutatjuk, mit érdemes ennek kapcsán tudni.
Az MVM két hétig tartó akciót hirdet, amelynek keretében a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas klímaberendezésekhez.
Úgy tűnik, kitart a roham, és az előttünk álló hónapokban is nagyon sokan fognak lakást vásárolni az Otthon Start programmal.
Kiderült az utolsó előtti lomtalanítási dátum Budapesten: ez a kerület még november végéig sorra kerül
Lassan végéhez ér idén a budapesti lomtalanítás, a 7. kerület területén november 21. és 22 között viszik a lomokat. A nem a megjelölt időpontban kitett...
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
A lakócéllal vásárlók érzékenyebben reagálnak a közbiztonsággal kapcsolatos negatív hírekre, míg a befektetők inkább a hozamokra figyelnek, és csak tartós változás esetén lépnek.
Váratlan fordulat állt be a magyar ingatlanpiacon: mi lesz így a lakáskeresőkkel, ezt is elintézte az Otthon Start
Az elmúlt három negyedévben alig változott a forgalom a magyar lakáspiacon, gyakorlatilag befagytak az eladások a magasba szökött árak miatt.
Az Otthon Start Program (OSP) hatására a nyár végén és ősz elején látványosan élénkült a lakáspiac - de gyorsan jött is a visszarendeződés első jele.
Az Otthon Start Program (OSP) bejelentése után megtorpant az első lakásvásárlók kedvenceinek számító fővárosi garzonok drágulása elsősorban a 1,5 milliós négyzetméterár-korlát miatt.
Életet mentett a néma segélykiáltás: bajba került nőt mentettek a rendőrök, miután jelzett a pincéreknek
Néma segélykérés mentett meg egy nőt Balatonbogláron, amikor a pincérnek jelezte, hogy veszélyben van.
Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját: ennyiért hirdetik most az impozáns ingatlant
Ismét felbukkant Rubik Ernő budai luxusvillájának hirdetése a legnagyobb hazai ingatlanportálon. 3,3 millió eurót, azaz 1,3 milliárd forintot kérnek érte.
Mérséklődött az új építésű lakások áremelkedési üteme a fővárosban, éves viszonylatban azonban továbbra is 16 százalékot meghaladó drágulás tapasztalható.
Súlyos, ami kiderült az Otthon Start hitelről: ezzel kevesen számoltak, komoly, ami készül Magyarországon
Az építőipari kereslet látványosan élénkül: a lakossági beruházási kedv visszatérőben van, amit több támogatási program is ösztönöz.
A Kossuth- és Balázs Béla-díjas alkotó, az MMA rendes tagja életének 83. évében szerdán halt meg - közölte a Magyar Művészeti Akadémia (MMA).
Szeptemberben országos szinten rekordmagas, közel 40%-os arányt értek el az első lakásvásárlók.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.