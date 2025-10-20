2025. október 20. hétfő Vendel
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A technician or handyman opens up the front hatch of the outside compressor unit of split type air conditioner unit. Repair or maintenance work.
Otthon

MVM klíma támogatás 2025: a mai naptól indul az akció, két hét van regisztrálni - Erről nem érdemes lemaradni

Pénzcentrum
2025. október 20. 09:31

A szolgáltató idén ősszel is támogatja a háztartásokat az energiatakarékos fűtésre való átállásban: az MVM klíma akció 2025 keretében a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezményt kaphatnak modern, hűtő-fűtő klímaberendezésekre, beleértve a készüléket és a telepítést is. A program 2025. október 20-án indul és november 2-ig tart. Ez idő alatt bárki, aki meglévő gáz- vagy elektromos fűtését szeretné energiatakarékosabb megoldásra cserélni, jelentős árengedménnyel juthat hozzá a klímához.

Mit takar az MVM klíma támogatás 2025-ben?

Az MVM lakossági ügyfelei a program keretében akár 50% kedvezményt kaphatnak modern, hűtő-fűtő klímaberendezésekre és telepítési költségre is. A kedvezményes ár alapja, hogy az MVM a klímatelepítéssel elért energiamegtakarítást vagyonértékű jogként elszámolja. Ennek köszönhetően az ügyfelek már a vásárlás pillanatában kedvezőbb árat fizetnek, anélkül, hogy külön támogatási kérelmet kellene benyújtaniuk. Az adminisztráció, a dokumentáció és a teljes folyamat az MVM-en keresztül zajlik, így a vásárlás egyszerű és gyors, az ügyfeleknek csupán a regisztrációt kell elvégezniük az akció időtartama alatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kik igényelhetik?

Lakossági ügyfelek, akik meglévő fűtési rendszerüket korszerűsíteni szeretnék. A jogosító feltételek:

  • Lakossági ügyfelek számára, lakóépületek (pl. lakás, családi ház) esetében érhető el.
  • Az ingatlannak önálló gáz- vagy elektromos fűtéssel kell rendelkeznie (például gázkazánnal, elektromos kazánnal vagy konvektorral). Nem jogosult a kedvezményre, ha a fűtést fa tüzelésű berendezés, társasházi központi fűtés vagy távfűtés biztosítja.
  • Az ingatlan még nem rendelkezik fűtésre is alkalmas split- vagy multi split-klíma berendezéssel.
  • A beruházásnak igazolható energiamegtakarítást kell eredményeznie az EKR előírásai alapján.
  • Legalább egy split-klíma telepítése esetén vehető igénybe a kedvezmény.
  • 2025. október 20. – november 2. között nyújtja be ajánlatkérését.
  • Nem vehető igénybe más állami vagy uniós támogatással.

Fontos, hogy csak a 2025. október 20. és november 2. között rögzített regisztráció jogosít a részvételre a programban. A klímák telepítése a kampányidőszak lezárulta után, ütemezetten történik és a kedvezmény nem kombinálható más állami vagy uniós támogatásokkal. 

Milyen előnyöket kínál az MVM klíma támogatás?

  • Akár 50% kedvezmény korszerű split és multi split klímákra
  • Teljes körű ügyintézés – az MVM intézi a papírmunkát
  • Gyártói garancia + 1 év kivitelezési garancia
  • Országos telepítés, minden megyében elérhető
  • Energiatakarékos, környezetbarát fűtési megoldás, amely csökkenti a rezsit

Az MVM klíma akció ideális lehetőség azoknak, akik szeretnének tartósan alacsonyabb rezsit, környezetbarát technológiát, és kényelmes fűtést-hűtést egyetlen rendszerrel megoldani. A kedvezmény csak két hétig, november 2-ig él, így aki korszerűsítene, annak érdemes időben regisztrálnia.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Fontos, hogy a regisztráció még nem jelent megrendelést! Azt csak az után kell eldönteni, hogy az MVM megküldte a pontos árajánlatot. 

A regisztráció menete

Az MVM klíma akció regisztráció nagyon egyszerű: az első lépés az MVM honlapján található adatbekérő űrlap kitöltése. A szolgáltató ellenőrzi, jogosult-e valaki a kedvezményre, majd - amennyiben jogosult - személyre szabott árajánlatot küld. Ebben lesz a pontos kedvezmény. Ez után az ügyfél elfogadhatja az ajánlatot, megrendelés esetén pedig az MVM vállalja a teljes körű ügyintézést és telepítést. A kedvezmény csak korlátozott ideig érhető el, november 2-ig érdemes regisztrálni akkor is, ha végül az árajánlat nem lesz megfelelő!
Címlapkép: Getty Images
#otthon #fűtés #rezsi #támogatás #klíma #kedvezmény #környezetvédelem #mvm #hűtés #regisztráció #energiatakarékosság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:42
09:31
09:26
09:16
09:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 19.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
2025. október 19.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
2025. október 18.
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 20. hétfő
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
1 hete
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
3
3 hete
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
4
3 hete
Menekülnek a magyarok ezekből a kerületekből: vajon tudnak valamit, amit más nem?
5
3 hete
Eladó a magyar színészlegenda álomkúriája: döbbenetes, mennyiért árulják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció
Az opciós ügylet vásárlója, vagyis jogosultja jogot szerez arra, hogy adott pénzügyi terméket meghatározott időpontban vagy időpontig megvásároljon vagy eladjon az opció kiírójától, illetve kiírójának. Ilyen pénzügyi termékek lehetnek például az értékpapírok, devizák, indexek, árutőzsdei termékek vagy mindezekre szóló határidős kontraktusok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 09:16
Hatalmas változás élesedhet a jogosítványoknál: most szavaznak róla, sokakra kihat a döntés
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 07:20
Teljesen letérdelt a MÁV: kimarad egy csomó járat, mutatjuk, mire számíts ma
Agrárszektor  |  2025. október 20. 08:59
Áttörés jöhet az állattenyésztésben: ez az ötlet mindent megváltoztathat