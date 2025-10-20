MVM klíma támogatás 2025: a mai naptól indul az akció, két hét van regisztrálni - Erről nem érdemes lemaradni

A szolgáltató idén ősszel is támogatja a háztartásokat az energiatakarékos fűtésre való átállásban: az MVM klíma akció 2025 keretében a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezményt kaphatnak modern, hűtő-fűtő klímaberendezésekre, beleértve a készüléket és a telepítést is. A program 2025. október 20-án indul és november 2-ig tart. Ez idő alatt bárki, aki meglévő gáz- vagy elektromos fűtését szeretné energiatakarékosabb megoldásra cserélni, jelentős árengedménnyel juthat hozzá a klímához.

Mit takar az MVM klíma támogatás 2025-ben?

Az MVM lakossági ügyfelei a program keretében akár 50% kedvezményt kaphatnak modern, hűtő-fűtő klímaberendezésekre és telepítési költségre is. A kedvezményes ár alapja, hogy az MVM a klímatelepítéssel elért energiamegtakarítást vagyonértékű jogként elszámolja. Ennek köszönhetően az ügyfelek már a vásárlás pillanatában kedvezőbb árat fizetnek, anélkül, hogy külön támogatási kérelmet kellene benyújtaniuk. Az adminisztráció, a dokumentáció és a teljes folyamat az MVM-en keresztül zajlik, így a vásárlás egyszerű és gyors, az ügyfeleknek csupán a regisztrációt kell elvégezniük az akció időtartama alatt.

Kik igényelhetik?

Lakossági ügyfelek, akik meglévő fűtési rendszerüket korszerűsíteni szeretnék. A jogosító feltételek:

Lakossági ügyfelek számára, lakóépületek (pl. lakás, családi ház) esetében érhető el.

Az ingatlannak önálló gáz- vagy elektromos fűtéssel kell rendelkeznie (például gázkazánnal, elektromos kazánnal vagy konvektorral). Nem jogosult a kedvezményre, ha a fűtést fa tüzelésű berendezés, társasházi központi fűtés vagy távfűtés biztosítja.

Az ingatlan még nem rendelkezik fűtésre is alkalmas split- vagy multi split-klíma berendezéssel.

A beruházásnak igazolható energiamegtakarítást kell eredményeznie az EKR előírásai alapján.

Legalább egy split-klíma telepítése esetén vehető igénybe a kedvezmény.

2025. október 20. – november 2. között nyújtja be ajánlatkérését.

Nem vehető igénybe más állami vagy uniós támogatással.

Fontos, hogy csak a 2025. október 20. és november 2. között rögzített regisztráció jogosít a részvételre a programban. A klímák telepítése a kampányidőszak lezárulta után, ütemezetten történik és a kedvezmény nem kombinálható más állami vagy uniós támogatásokkal.

Milyen előnyöket kínál az MVM klíma támogatás?

Akár 50% kedvezmény korszerű split és multi split klímákra

Teljes körű ügyintézés – az MVM intézi a papírmunkát

Gyártói garancia + 1 év kivitelezési garancia

Országos telepítés, minden megyében elérhető

Energiatakarékos, környezetbarát fűtési megoldás, amely csökkenti a rezsit

Az MVM klíma akció ideális lehetőség azoknak, akik szeretnének tartósan alacsonyabb rezsit, környezetbarát technológiát, és kényelmes fűtést-hűtést egyetlen rendszerrel megoldani. A kedvezmény csak két hétig, november 2-ig él, így aki korszerűsítene, annak érdemes időben regisztrálnia.

Fontos, hogy a regisztráció még nem jelent megrendelést! Azt csak az után kell eldönteni, hogy az MVM megküldte a pontos árajánlatot.

A regisztráció menete

Az MVM klíma akció regisztráció nagyon egyszerű: az első lépés az MVM honlapján található adatbekérő űrlap kitöltése. A szolgáltató ellenőrzi, jogosult-e valaki a kedvezményre, majd - amennyiben jogosult - személyre szabott árajánlatot küld. Ebben lesz a pontos kedvezmény. Ez után az ügyfél elfogadhatja az ajánlatot, megrendelés esetén pedig az MVM vállalja a teljes körű ügyintézést és telepítést. A kedvezmény csak korlátozott ideig érhető el, november 2-ig érdemes regisztrálni akkor is, ha végül az árajánlat nem lesz megfelelő!