Úgy tűnik, kitart a roham, és az előttünk álló hónapokban is nagyon sokan fognak lakást vásárolni az Otthon Start programmal.
Télindító meglepetés: féláron fűtheted a lakást, ha időben lépsz, elképesztő akció indult
Az MVM Csoport kedvezményes klímával segíti a téli felkészülést lakossági ügyfeleinek, ezzel a korszerű, hűtő-fűtő klímaberendezések elérhetőségét kívánja megkönnyíteni a háztartások számára. A két hétig tartó akció keretében az ügyfelek akár 50% kedvezményt is kaphatnak a teljes, klímaberendezést és telepítést magában foglaló árból.
Az MVM Optimum Kft. 2025. október 20-án, hétfőn induló, két hétig tartó akciót hirdet, amelynek keretében a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas, korszerű split vagy multi split klímaberendezésekhez. A kedvezmény azok számlára érhető el, akik meglévő gáz- vagy elektromos fűtésüket szeretnék energiatakarékosabbá tenni, ezzel csökkentve energiafelhasználásukat, így rezsiköltségeiket is. A pontos kedvezmény mértékét a társaságtól kapott, személyre szabott ajánlatban láthatják az ügyfelek.
A kedvezmény alapja, hogy az MVM a klímatelepítéssel elért energiamegtakarítást vagyonértékű jogként elszámolja, így az ügyfelek már a vásárláskor kedvezőbb árat fizetnek a korszerű berendezésekért. Az adminisztrációt, a szükséges dokumentációt és a teljes folyamatot a társaság intézi, így az ügyfelek számára az ügymenet egyszerű és átlátható.
A kedvezmény 2025. október 20. és november 2. között érhető el csak lakossági ügyfelek számára, és nem vehető igénybe más állami vagy uniós támogatással együtt. Kizárólag a kéthetes kampányidőszakban rögzített regisztrációk jogosítanak a kedvezmény igénybevételére, míg a fűtésre is alkalmas klímák telepítése ezt követően, ütemezetten történik.
Az MVM Csoport az ország teljes területén vállalja a klímák telepítését, és a gyártói garancián felül 1 év kivitelezési garanciát is biztosít. A társaságcsoport célja, hogy minél több háztartás számára elérhetővé tegye az energiahatékony, környezetbarát fűtési megoldásokat, ezzel is hozzájárulva Magyarország energiahatékonysági céljaihoz és a fenntartható jövő megteremtéséhez.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA
Az Otthon Start Program (OSP) hatására a nyár végén és ősz elején látványosan élénkült a lakáspiac - de gyorsan jött is a visszarendeződés első jele.
Az Otthon Start Program (OSP) bejelentése után megtorpant az első lakásvásárlók kedvenceinek számító fővárosi garzonok drágulása elsősorban a 1,5 milliós négyzetméterár-korlát miatt.
Életet mentett a néma segélykiáltás: bajba került nőt mentettek a rendőrök, miután jelzett a pincéreknek
Néma segélykérés mentett meg egy nőt Balatonbogláron, amikor a pincérnek jelezte, hogy veszélyben van.
Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját: ennyiért hirdetik most az impozáns ingatlant
Ismét felbukkant Rubik Ernő budai luxusvillájának hirdetése a legnagyobb hazai ingatlanportálon. 3,3 millió eurót, azaz 1,3 milliárd forintot kérnek érte.
Mérséklődött az új építésű lakások áremelkedési üteme a fővárosban, éves viszonylatban azonban továbbra is 16 százalékot meghaladó drágulás tapasztalható.
Súlyos, ami kiderült az Otthon Start hitelről: ezzel kevesen számoltak, komoly, ami készül Magyarországon
Az építőipari kereslet látványosan élénkül: a lakossági beruházási kedv visszatérőben van, amit több támogatási program is ösztönöz.
A Kossuth- és Balázs Béla-díjas alkotó, az MMA rendes tagja életének 83. évében szerdán halt meg - közölte a Magyar Művészeti Akadémia (MMA).
Szeptemberben országos szinten rekordmagas, közel 40%-os arányt értek el az első lakásvásárlók.
Kiderült az egyik legutolsó lomtalanítás dátum Budapesten: ez a kerület készülhet - Novemberben viszik a lomot mind a 10 körzetben
Folytatódik a budapesti lomtalanítás, a 17. kerület területén november 9. és 20. között viszik a lomokat 10 körzetre bontva. A nem a megjelölt időpontban kitett...
Lakásfelújítók, figyelem! Változtak a feltételek: már több millió forinttal segítik a tulajdonosokat
Jelentősen kedvezőbbé váltak az energetikai otthonfelújítási program feltételei: 10 millió forintra emelkedett a maximálisan igényelhető összeg.
A fix 3 százalékos lakáshitel és az Otthon Start program bevezetése jelentős túlterheltséget okozott a földhivataloknál
Ennyit az Otthon Startról? Hiába az új társasházi projektek, nem tud kikecmeregni a gödörből a magyar építőipar
Az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke, Juhász Attila kommentálta a friss augusztusi építőipari adatokat.
A júliusi hónaphoz viszonyítva sem volt jobb a helyzet – 11,4%-os csökkenést mért a statisztika.
Mindenki Otthon Start hitellel venné a lakást, de sokan pofára esnek: fordul az ingatlanpiac, erre ki számított?
Az év eleji élénkülés után nyár közepére látványosan visszaesett a kereslet a dél-pesti ingatlanpiacon, amit az Otthon Start program bejelentése átmenetileg újra felpörgetett.
Kiderült, mi húzza fel ennyire az ingatlanárakat Magyarországon: ezért vált luxussá sokaknak a saját lakás
A lakásárak és a munkaerőpiaci mutatók közötti összefüggéseket vizsgálták települési szintű adatok alapján.
Emelkedő árak, élénk kereslet és lassú kiegyensúlyozódás jellemzi az új építésű lakások piacát.
A kedvezményes hitelhez kapcsolódó ingatlanvásárlás során számos jogi és gyakorlati buktató merülhet fel.
Országosan több mint 1 százalékkal csökkentek lakbérek szeptemberben.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.