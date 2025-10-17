2025. október 17. péntek Hedvig
Budapest, 2023. február 5.Céglogó az MVM Next Földgáz ügyfélszolgálati iroda épületén a főváros VIII. kerületében, a Fiumei úton.MTVA/Bizományosi: Róka László***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Du
Télindító meglepetés: féláron fűtheted a lakást, ha időben lépsz, elképesztő akció indult

Pénzcentrum
2025. október 17. 14:03

Az MVM Csoport kedvezményes klímával segíti a téli felkészülést lakossági ügyfeleinek, ezzel a korszerű, hűtő-fűtő klímaberendezések elérhetőségét kívánja megkönnyíteni a háztartások számára. A két hétig tartó akció keretében az ügyfelek akár 50% kedvezményt is kaphatnak a teljes, klímaberendezést és telepítést magában foglaló árból.

Az MVM Optimum Kft. 2025. október 20-án, hétfőn induló, két hétig tartó akciót hirdet, amelynek keretében a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas, korszerű split vagy multi split klímaberendezésekhez. A kedvezmény azok számlára érhető el, akik meglévő gáz- vagy elektromos fűtésüket szeretnék energiatakarékosabbá tenni, ezzel csökkentve energiafelhasználásukat, így rezsiköltségeiket is. A pontos kedvezmény mértékét a társaságtól kapott, személyre szabott ajánlatban láthatják az ügyfelek.

A kedvezmény alapja, hogy az MVM a klímatelepítéssel elért energiamegtakarítást vagyonértékű jogként elszámolja, így az ügyfelek már a vásárláskor kedvezőbb árat fizetnek a korszerű berendezésekért. Az adminisztrációt, a szükséges dokumentációt és a teljes folyamatot a társaság intézi, így az ügyfelek számára az ügymenet egyszerű és átlátható.

Kapcsolódó cikkeink:

A kedvezmény 2025. október 20. és november 2. között érhető el csak lakossági ügyfelek számára, és nem vehető igénybe más állami vagy uniós támogatással együtt. Kizárólag a kéthetes kampányidőszakban rögzített regisztrációk jogosítanak a kedvezmény igénybevételére, míg a fűtésre is alkalmas klímák telepítése ezt követően, ütemezetten történik.

Az MVM Csoport az ország teljes területén vállalja a klímák telepítését, és a gyártói garancián felül 1 év kivitelezési garanciát is biztosít. A társaságcsoport célja, hogy minél több háztartás számára elérhetővé tegye az energiahatékony, környezetbarát fűtési megoldásokat, ezzel is hozzájárulva Magyarország energiahatékonysági céljaihoz és a fenntartható jövő megteremtéséhez.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
