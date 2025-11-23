2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
A legfinomabb toros káposzta recept: toros káposzta elkészítése bográcsban, fazékban
Otthon

A legfinomabb toros káposzta recept: toros káposzta elkészítése bográcsban, fazékban

Pénzcentrum
2025. november 23. 11:06

Magyarországon november végén indul és egészen február végéig tart a disznótorok szezonja. A csípős hideg a legalkalmasabb időjárás a sertéshús szabadtéri feldolgozására, ráadásul ekkorra vastagodik meg a hízósertések szalonája, ami nélkül elképzelhetetlen egy valódi toros lakoma. A legnépszerűbb disznótoros káposztaételek egyike a toros káposzta, melynek fő alapanyagai a savanyúkáposzta és a sertéshús: mutatjuk, hogyan készül az étel a klasszikus toros káposzta recept szerint.

Cikkünkben minden csínját-bínját összegyűjtöttük a toroskáposzta készítésének: mutatjuk, milyen hús és milyen savanyú káposzta kell hozzá és hogyan főzzük meg az ételt odabent, fazékban, vagy bográcsban a szabadban. A mi toros káposzta receptünk egy igazán hagyományos verzió: nézzük, hogyan készül a legfinomabb toros káposzta oldalassal, jó sok tejföllel és friss kenyérrel tálalva!

Ősi hagyomány a toros káposzta készítése

Bár ma már egyre kevesebben rendeznek disznótort, régen az esemény igazi családi, akár egy egész falu közösségét összekovácsoló eseménynek számított. A sertés feldolgozása során az állat egyetlen porcikája sem mehetett kárba: az értékes színhúsoktól kezdve az állat farkáig, körme hegyéig minden falatnak megvolt a maga helye a menüben. A sertés feldolgozása során már aznap, frissiben is fogyasztották a húsokat: reggelire hagyományosan sült vért, ebédre és vacsorára pedig frissen sült pecsenyéket vagy valamilyen disznótoros káposztaételt kínáltak, sok más finom falat, sütemény, bor és pálinka mellett.

A legjellegzetesebb disznótoros káposztaalapú fogások közé tartozik a toroskáposzta is, melynek számos változatát ismerjük Magyarországon és Erdélyben. A toros káposzta készítése történhet friss húsból (leggyakrabban sertésoldalas-, comb- vagy lapocka), illetve füstölt húsokból (füstölt oldalassal, szalonnával, sőt, kolbásszal is gazdagíthatják) és ezek keverékéből egyaránt. A hússal párosított káposzta ez esetben savanyú káposzta, lehetőség szerint hagyományos, hordós erjesztésű típus, nem pedig a gyengébb minőségű, ecettel savanyított verzió.

Toros káposzta recept: így készül a toros káposzta oldalassal

A toros káposzta receptje gyakorlatilag egy nagyon laktató, pörkölt jellegű húsételen alapszik, melybe savanyú káposztát főzünk bele. Az, hogy ki mennyire savanyúan készíti a toroskáposztát, egyéni ízlés kérdése: aki kifejezetten kedveli a savanyú ízeket, ne öblítse le a savanyú káposztát, sőt, a levét is használhatja víz helyett, aki viszont kellemetlennek találja a túl erős ízeket, nyugodtan öblítse le alaposan. A mi receptünk szerin a toros káposzta oldalassal készül, azonban ha más, csontmentes húst szeretnénk hozzá használni, nyugodtan helyettesítsük azonos mennyiségben például sertéscombbal.

Ahogy ez a legtöbb magyar egytálételre igaz, a toros káposzta bográcsban, a szabadban is elkészíthető, még a hideg időjárás ellenére is. Amennyiben a bográcsos verziót választjuk, számoljunk azzal, hogy a toroskáposzta egy kissé eleve füstös íze még karakteresebb lesz a szabadban. Ekkora mennyiség készítéséhez már egy kisebbnek mondható, 5 literes bogrács is elegendő.

A toroskáposzta hozzávalói

  • 1 kg sertésoldalas (lapockával, combbal helyettesíthető)
  • 450 g savanyú káposzta
  • 100 g füstölt kenyérszalonna
  • 2 fej vöröshagyma
  • 6 gerezd fokhagyma
  • 3-4 db babérlevél
  • 2-3 ek csemege fűszerpaprika
  • 1 mk őrölt kömény
  • csípős paprika ízlés szerint
  • só, bors ízlés szerint
  • kb. 0,5-1 liter víz
  • kenyér és tejföl a tálaláshoz

A toros káposzta elkészítése

Kockázzuk fel a kenyérszalonnát, majd kezdjük el kisütni a zsírját. Amikor a szalonna elkezdte kiereszteni a zsírt és félig áttetszővé vált, egy kevés sóval ízesítve dinszteljük meg vele együtt a finomra aprított vöröshagymát. Amikor a hagyma megüvegesedett, tegyük a fazékba az előzőleg megmosott, szárazra törölt, majd felszeletelt oldalast. Az oldalast két bordánként vágjuk szeletekre, ha viszont nem csontos húst használunk hozzá, azt falatnyi méretűre kockázzuk.

Fűszerezzük a húst ízlésünknek megfelelő mennyiségű sóval, borssal és fokhagymával, illetve adjuk hozzá a pirospaprikát, a köményt és a babérlevelet is. Ízlés szerint csípős paprikával is ízesíthetjük. Pároljuk a húst kevergetve kifehéredésig, majd öntsük fel annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Ebben a rövid, ízes lében főzzük az oldalast lefedve addig, míg a hús meg nem puhul (kb. 1,5 óra). Ha menet közben elfogyna alóla a víz, pótoljuk.

Amikor a hús már elég puha és könnyedén lejön a csontról, adjuk hozzá az ízlés szerint előzőleg átöblített savanyú káposztát is, majd alkalmi kevergetés mellett pároljuk addig, míg a káposzta is meg nem puhul (további 20-30 perc). Ha a savanyú káposzta és a hús egyaránt megpuhult, tálaljuk a toroskáposztát a tetején egy pár kanál tejföllel és néhány szelet friss kenyérrel.
Címlapkép: Getty Images
