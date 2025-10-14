Ennyit az Otthon Startról? Hiába az új társasházi projektek, nem tud kikecmeregni a gödörből a magyar építőipar

Az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke, Juhász Attila kommentálta a friss augusztusi építőipari adatokat. Szerinte az építőipari termelés volumene látványosan visszaesett az előző év azonos időszakához képest, ám a korábbi hónapok trendszeres növekedése miatt ebből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

A szakma ősszel a növekvő trend visszatérését várja, amit elsősorban az Otthon Start hitelprogram hajthat meg. A bankok becslései szerint a program 2026 végéig 1200–1500 milliárd forint többlethitel formájában támogathatja a lakáspiacot.

Ugyanakkor Juhász Attila óvatosságra int: az Otthon Start zöme a használtlakás-piacra áramlik, ami főként a felújításokkal, korszerűsítésekkel foglalkozó mikro- és kisvállalkozásoknak kedvez, az építőipar egészére azonban korlátozott hatása van. A nagyobb társasház-építési projektek hozhatnak érdemi fellendülést, de ezen a piacon az Otthon Start hatása mérsékelt.

A nagy, többszáz lakásos társasház projektek már megjelentek, de a növekedésnek még bőven van tere. Emellett a fejlesztők számíthatnak arra is, hogy a használtlakás-piacon eladott ingatlanok tulajdonosai a vételi lehetőségeket az újlakás-piacon keresik. Befektetési szempontból azonban a lakossági állampapírok emelkedő hozama komoly konkurenciát jelenthet.

Összességében az állami és vállalati megrendelések visszaesése, valamint a lakás-szegmens korlátozott növekedése miatt az építőipari termelés volumene még növekedhet a 2023–24-es szintekhez képest, de a 2021 második és 2022 első felére jellemző szintek elérésére még várni kell.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

