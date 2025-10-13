Itt a hatalmas fordulat az albérletárakban: elindult a csökkenés, most érdemes lépni?

Országosan több mint 1 százalékkal csökkentek lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest. Hasonló mértékű csökkenésre a koronavírus-járvány idején, 2020 végén volt példa.

Szeptemberben enyhén csökkentek a bérleti díjak országos szinten – derül ki a KSH–ingatlan.com közös lakbérindexének legfrissebb adataiból. országosan 1,1 százalékkal, Budapesten 0,2 százalékkal estek vissza a lakbérek augusztushoz képest. Az országon belüli dinamika viszont jelentős eltéréséket mutat. A Pécset is magában foglaló dél-dunántúli régióban majdnem 3, az észak-alföldi térségben pedig több mint 2 százalékos volt a kiadó lakások bérleti díjainak csökkenése. A nyugat-dunántúli és észak-magyarországi régió viszont 1,1 százalékos drágulást produkált augusztushoz képest. Éves összevetésben országosan már csak 6,5, Budapesten 6,6 százalékos drágulást hozott a szeptember.

Az adatokat értékelve Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte: „A szeptember több éve nem látott változást eredményezett. Legutóbb koronavírus-járvány idején, 2020 decemberében volt példa arra, hogy 1 százaléknál jelentősebb mértékben csökkenjenek a bérleti díjak havi szinten. A 6,5 százalékos bérletidíj-emelkedéshez hasonlóan alacsony mértékű éves lakbérdrágulást pedig utoljára 2021 őszén láttunk. A szeptemberi adatok azért is érdekesek, mert már korábban is érzékelhető volt Budapest drágább kerületeiben, hogy a bérleti díjak középértéke 20-30 ezer forintos csökkenésnek indultak a felvételi ponthatárok kihirdetése utáni időszakban. A statisztikák megerősítették ezt, mivel havi szinten a legnagyobb mértékben Budapesten belül a budai hegyvidéki kerületek albérletárai csökkentek 1,1 százalékkal, de a pesti belső kerületek havi árcsökkenése is közel 1 százalékos volt.”

A szakember szerint feltehetően az Otthon Start Program hatására sokan a bérlés helyett a lakásvásárlás mellett döntöttek, ami enyhítette a keresleti nyomást az albérletpiacon.

„Az Otthon Start Program óriási lendületet hozott az ingatlanpiac adásvételi oldalán, az albérletpiac dinamikáját viszont érezhetően megtörte. Új egyensúly van kialakulóban, mert a bérleti díjak csökkenése elkezdte felszívni az elérhető kínálatot is. Az albérletszezon csúcsán ugyanis még 18,6 ezer kiadó lakóingatlan-hirdetés jelentette az országos kínálatot, mára ez 17,6 ezerre csökkent. A most kibontakozó trend arra utal, hogy az albérletpiacon a bérlők és a bérbeadók is árérzékenyek, vagyis aktívan és gyorsan reagálnak a másik tábor lépéseire.” – tette hozzá az ingatlan.com szakértője.

Balogh László rámutatott, hogy a mostani jelenség kicsit ahhoz hasonlít, mint ami a koronavírus-járvány idején volt látható: a bérbeadók a csökkenő kereslet időszakában is abban érdekeltek, hogy gyorsan bérlőt találjanak. Ellenkező esetben a bevételkiesés mellett, ők fizethetik a kiadó ingatlan rezsi- és közös költségét is. „A lakásukat kiadók ezért néhány ezer forintos bérletidíj-csökkentéssel pénzügyileg is többet nyerhetnek annál, mintha kitartják az árakat, de üresen áll a lakás.” – fogalmazott a szakember.

Ezek most az aktuális piaci albérletárak

Az ingatlan.com elemzéséből kiderül, hogy mik a legfrissebb, kiadó lakásokat és házakat jellemző bérleti díjak október közepén. A fővárosi piac albérletárainak középértéke 260 ezer forintnál jár októberben, ami 10 ezer forinttal elmarad a júliusi szinttől, amikor kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az albérletszezon kezdete óta történt árcsökkenés a III., a XIV. és a XXII. kerületekben volt a legnagyobb, ahol 35, illetve 20 ezer forinttal csökkent a kiadó lakások bérleti díjainak középértéke.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A XI., XII., a II., VI., kerületekben is 10 ezer forinttal csökkentek az átlagos bérleti díjak július végéhez képest, a IX. kerületben pedig 15 ezer forinttal. A budapesti kiadó lakások átlagos bérleti díjait tekintve szembetűnő változás, hogy október közepén mindössze már csak két kerületben jár 300 ezer forintos szint fölött a kerületi átlagos albérletár – az V. kerületben 350 ezer forint, a II.-ban pedig 360 ezer -, míg július végén még öt városrész medián lakbérei jártak legalább ennél ez árszintnél. A legolcsóbb budapesti kerület a XXIII., ahol 167 ezer forint a kiadó lakóingatlanok bérleti díjának a középértéke.

A bérleti díjak változatos képet mutatnak a legnagyobb egyetemvárosokban. Szegeden az utóbbi három hónapban 20 ezer forinttal 180 ezer forintra emelkedtek a kiadó lakóingatlanok átlagos albérletárai. Ugyanakkor Debrecenben 10 ezer forinttal 230 ezerre csökkentek, Pécsen pedig ugyanekkora összeggel 180 ezer forintra mérséklődött az átlagos bérleti díj.

Székesfehérváron 20 ezer forinttal mérséklődött az albérletárak középértéke, ahol jelenleg 190 ezer forintért lehet átlagosan lakóingatlant kibérelni. Győrben és Egerben stagnálás figyelhető meg 200 ezer és 160 ezer forintos középértékkel. A legolcsóbb vármegyeszékhelyek az albérletpiacon Szolnok és Miskolc, ahol 130 ezer forint az átlagos albérletár.