2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Traditional Tower block residential apartments and homes in Budaors, Hungary. Homes look clean, well kept and painted colourfully. Great example of ex communist style buildings made to look attractive and well lived in.
Otthon

Itt a hatalmas fordulat az albérletárakban: elindult a csökkenés, most érdemes lépni?

Pénzcentrum
2025. október 13. 14:02

Országosan több mint 1 százalékkal csökkentek  lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest. Hasonló mértékű csökkenésre a koronavírus-járvány idején, 2020 végén volt példa.

Szeptemberben enyhén csökkentek a bérleti díjak országos szinten – derül ki a KSH–ingatlan.com közös lakbérindexének legfrissebb adataiból. országosan 1,1 százalékkal, Budapesten 0,2 százalékkal estek vissza a lakbérek augusztushoz képest. Az országon belüli dinamika viszont jelentős eltéréséket mutat. A Pécset is magában foglaló dél-dunántúli régióban majdnem 3, az észak-alföldi térségben pedig több mint 2 százalékos volt a kiadó lakások bérleti díjainak csökkenése. A nyugat-dunántúli és észak-magyarországi régió viszont 1,1 százalékos drágulást produkált augusztushoz képest. Éves összevetésben országosan már csak 6,5, Budapesten 6,6 százalékos drágulást hozott a szeptember.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az adatokat értékelve Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte: „A szeptember több éve nem látott változást eredményezett. Legutóbb koronavírus-járvány idején, 2020 decemberében volt példa arra, hogy 1 százaléknál jelentősebb mértékben csökkenjenek a bérleti díjak havi szinten. A 6,5 százalékos bérletidíj-emelkedéshez hasonlóan alacsony mértékű éves lakbérdrágulást pedig utoljára 2021 őszén láttunk. A szeptemberi adatok azért is érdekesek, mert már korábban is érzékelhető volt Budapest drágább kerületeiben, hogy a bérleti díjak középértéke 20-30 ezer forintos csökkenésnek indultak a felvételi ponthatárok kihirdetése utáni időszakban. A statisztikák megerősítették ezt, mivel havi szinten a legnagyobb mértékben Budapesten belül a budai hegyvidéki kerületek albérletárai csökkentek 1,1 százalékkal, de a pesti belső kerületek havi árcsökkenése is közel 1 százalékos volt.”

A szakember szerint feltehetően az Otthon Start Program hatására sokan a bérlés helyett a lakásvásárlás mellett döntöttek, ami enyhítette a keresleti nyomást az albérletpiacon.

„Az Otthon Start Program óriási lendületet hozott az ingatlanpiac adásvételi oldalán, az albérletpiac dinamikáját viszont érezhetően megtörte. Új egyensúly van kialakulóban, mert a bérleti díjak csökkenése elkezdte felszívni az elérhető kínálatot is. Az albérletszezon csúcsán ugyanis még 18,6 ezer kiadó lakóingatlan-hirdetés jelentette az országos kínálatot, mára ez 17,6 ezerre csökkent. A most kibontakozó trend arra utal, hogy az albérletpiacon a bérlők és a bérbeadók is árérzékenyek, vagyis aktívan és gyorsan reagálnak a másik tábor lépéseire.” – tette hozzá az ingatlan.com szakértője.

Balogh László rámutatott, hogy a mostani jelenség kicsit ahhoz hasonlít, mint ami a koronavírus-járvány idején volt látható: a bérbeadók a csökkenő kereslet időszakában is abban érdekeltek, hogy gyorsan bérlőt találjanak. Ellenkező esetben a bevételkiesés mellett, ők fizethetik a kiadó ingatlan rezsi- és közös költségét is. „A lakásukat kiadók ezért néhány ezer forintos bérletidíj-csökkentéssel pénzügyileg is többet nyerhetnek annál, mintha kitartják az árakat, de üresen áll a lakás.” – fogalmazott a szakember.

Ezek most az aktuális piaci albérletárak

Az ingatlan.com elemzéséből kiderül, hogy mik a legfrissebb, kiadó lakásokat és házakat jellemző bérleti díjak október közepén. A fővárosi piac albérletárainak középértéke 260 ezer forintnál jár októberben, ami 10 ezer forinttal elmarad a júliusi szinttől, amikor kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az albérletszezon kezdete óta történt árcsökkenés a III., a XIV. és a XXII. kerületekben volt a legnagyobb, ahol 35, illetve 20 ezer forinttal csökkent a kiadó lakások bérleti díjainak középértéke.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A XI., XII., a II., VI., kerületekben is 10 ezer forinttal csökkentek az átlagos bérleti díjak július végéhez képest, a IX. kerületben pedig 15 ezer forinttal. A budapesti kiadó lakások átlagos bérleti díjait tekintve szembetűnő változás, hogy október közepén mindössze már csak két kerületben jár 300 ezer forintos szint fölött a kerületi átlagos albérletár – az V. kerületben 350 ezer forint, a II.-ban pedig 360 ezer -, míg július végén még öt városrész medián lakbérei jártak legalább ennél ez árszintnél. A legolcsóbb budapesti kerület a XXIII., ahol 167 ezer forint a kiadó lakóingatlanok bérleti díjának a középértéke.

A bérleti díjak változatos képet mutatnak a legnagyobb egyetemvárosokban. Szegeden az utóbbi három hónapban 20 ezer forinttal 180 ezer forintra emelkedtek a kiadó lakóingatlanok átlagos albérletárai. Ugyanakkor Debrecenben 10 ezer forinttal 230 ezerre csökkentek, Pécsen pedig ugyanekkora összeggel 180 ezer forintra mérséklődött az átlagos bérleti díj.

Székesfehérváron 20 ezer forinttal mérséklődött az albérletárak középértéke, ahol jelenleg 190 ezer forintért lehet átlagosan lakóingatlant kibérelni. Győrben és Egerben stagnálás figyelhető meg 200 ezer és 160 ezer forintos  középértékkel. A legolcsóbb vármegyeszékhelyek az albérletpiacon Szolnok és Miskolc, ahol 130 ezer forint az átlagos albérletár.

 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #ingatlan #Budapest #lakáspiac #albérlet #ksh #ingatlanpiac #bérleti díj #ingatlan.com #covid-19 #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:03
14:47
14:31
14:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 12.
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
2025. október 13.
Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben
2025. október 13.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
2025. október 13.
Horror áron lesz kapható az őszi-téli szezon slágergyümölcse: már megint a lengyelek kaszálnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 13. hétfő
Kálmán, Ede
42. hét
Október 13.
Kolumbusz-nap
Október 13.
"Öltözz ki!" nap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
2
2 hete
Menekülnek a magyarok ezekből a kerületekből: vajon tudnak valamit, amit más nem?
3
2 hete
Eladó a magyar színészlegenda álomkúriája: döbbenetes, mennyiért árulják
4
2 hete
Brutál pusztítást végzett az Otthon Start program: három részre szakadt az ingatlanpiac
5
1 napja
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Sávos kamatozás
Olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat csak az adott kamatsávban tehát nem a teljes összegre jár. Akár betétek esetén, de más befektetési formáknál is előfordulhat, hogy magasabb összegre magasabb kamatot fizetnek. Sávos kamatozás esetén minél többet takarítunk meg, annál nagyobb lehet a befektetésünkhöz képesti hozam. Más konstrukciók esetén nem megtakarítás összege, hanem annak hosszától függ a kamat mértéke. Az természetes, hogy tovább lekötött pénz többet is kamatozik, de ilyen konstrukciók esetén az egy évre vetített kamatláb is nő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 15:03
Megszólalt a szakértő: ezért van válságban a Sziget és más magyar fesztiválok – meglepő okokat említ
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 13:02
Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben
Agrárszektor  |  2025. október 13. 14:28
Nincs gyógymód a kór ellen, ami Magyarországon fertőz: ez már ijesztő