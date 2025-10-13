A kedvezményes hitelhez kapcsolódó ingatlanvásárlás során számos jogi és gyakorlati buktató merülhet fel.
Itt a brutális fordulat az ingatlanpiacon: az járhat nagyon jól, aki most ilyen lakást venne
Emelkedő árak, élénk kereslet és lassú kiegyensúlyozódás jellemzi az új építésű lakások piacát: Budapesten a növekedés üteme mérséklődött, vidéken viszont gyorsult a drágulás. Az Otthon Centrum, az ELTINGA és a Duna House friss felmérései szerint a fővárosban már 1,77 millió, a megyei jogú városokban pedig átlagosan 1,22 millió forintba kerül egy négyzetméter új lakás, miközben a beruházások és az eladások száma is tovább nőtt.
Tovább drágulnak az új építésű lakások Magyarországon: a harmadik negyedévben a megyei jogú városokban és a fővárosban is áremelkedés jellemezte a piacot – derül ki az Otthon Centrum és az ELTINGA legfrissebb lakáspiaci elemzéseiből. Bár Budapesten enyhe lassulás érzékelhető a tavaszi hónapokhoz képest, a kereslet továbbra is erős, vidéken pedig gyorsult a drágulás üteme.
A vidéki újlakások átlagos négyzetméterára 1,22 millió forintra nőtt, ami éves szinten 12 százalékos áremelkedést jelent – közölte az Otthon Centrum. A felmérés szerint Érd vezeti az árlistát 1,38 millió forintos átlaggal, míg a korábbi listavezető Debrecen a negyedik helyre csúszott 1,26 millió forintos négyzetméterárral. Sopron és Győr 1,3 milliós átlagárával megelőzte a cívisvárost.
A legtöbb projekt továbbra is Debrecenben fut (50 fejlesztés, 1300 épülő lakás), míg Szegeden és Győrben 38, illetve 27 projekt van folyamatban. Összességében 6850 új lakás épül a megyei jogú városokban, 276 beruházás keretében – a projektek és lakások száma is nőtt az előző negyedévhez képest.
A harmadik negyedévben 34 új fejlesztés indult el, ezek keretében 575 lakás építése kezdődött meg, többségük már a hirdetési felületeken is megjelent. A legaktívabb piac továbbra is Debrecenben található, ahol hét új projekt startolt el a nyár végén.
A fővárosban eközben enyhe lassulás mellett is élénk maradt a kereslet. Az ELTINGA és a Duna House közös elemzése szerint a harmadik negyedévben 2224 új lakás talált gazdára Budapesten, ami 6 százalékkal kevesebb a tavaszi adatnál, de még mindig az elmúlt évek átlaga felett van. Az elmúlt tizenkét hónapban összesen 9611 új lakást értékesítettek – ez a legmagasabb éves érték az elmúlt évtizedben.
A szabad lakások száma 7500 körül alakul, ami 14 százalékkal több, mint egy évvel korábban, így a kínálat a tavaszi bővülés után stabilizálódni látszik. A projektadatbázis jelenleg 25 693 lakást és 357 fejlesztést tartalmaz, ami 2 százalékos negyedéves, illetve közel 30 százalékos éves növekedés.
Az átlagos négyzetméterár Budapesten 1,77 millió forintra emelkedett, ami 1 százalékos negyedéves és 15,5 százalékos éves drágulást jelent. Az átlagos új lakás ára 128,2 millió forint, kissé alacsonyabb a tavaszi értéknél, mivel több kisebb alapterületű lakás került piacra.
A fejlesztők többsége nem módosított árain, a korrekciók jellemzően néhány milliós nagyságrendűek voltak. Továbbra is a kétszobás lakások a legkeresettebbek (az eladások 45%-a), míg Külső-Pesten a rozsdaövezeti fejlesztések húzzák a keresletet.
A szakértők szerint a piac országosan is kiegyensúlyozottabbá válik. Vidéken a legtöbb városban 1–1,2 millió forint között mozognak az árak, a kisebb településeken – például Baján vagy Szekszárdon – még alacsonyabb szintek jellemzők. Budapesten pedig a kínálat földrajzilag is kiegyensúlyozottabb lett, hiszen már nem csak a belső-pesti kerületekben, hanem Külső-Pesten és a XI. kerületben is számos új projekt indult.
Az Otthon Start Program hatása egyelőre mérsékelt, de a Duna House szerint a támogatások hosszabb távon stabil keresletet és nagyobb fejlesztési kedvet hozhatnak.
„A kormányzati lakástámogatások új lendületet adhatnak a lakónegyed-jellegű fejlesztéseknek, miközben a támogatott vásárlói rétegek megjelenése tartós keresletet biztosíthat” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője hozzátette: „A harmadik negyedév adatai azt mutatják, hogy a vidéki új lakások ára gyorsabban emelkedik, mint korábban, de a piac alapvetően továbbra is stabil növekedési pályán van.”
