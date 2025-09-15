Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!

Sokan úgy gondolják, hogy az Otthon Start lakáshitel legfeljebb használt lakásokra elérhető, mivel az újépítésű ingatlanok többsége túllépi a szigorú árkorlátokat. Bár valóban kevés projekt fér bele a program feltételeibe, Budapesten is találni kisebb, kompakt lakásokat, amelyek ára még megfelel a szabályoknak. Ezek jellemzően egy- vagy kétszobás ingatlanok, így kompromisszumot kívánnak méret vagy elhelyezkedés terén, cserébe viszont újépítésű otthon előnyeit kínálják. Most megmutatjuk, hol találhatók ilyen lehetőségek Újpesten és Újpalotán.

Sokan úgy gondolják, hogy az Otthon Start lakáshitel csak használt lakásokra alkalmas, mert az újépítésű ingatlanok túlságosan drágák ahhoz, hogy beleférjenek a program kereteibe. Valóban szigorú a feltételrendszer: legfeljebb 1,5 millió forint lehet a négyzetméterár, a teljes vételár pedig nem haladhatja meg a 100 millió forintot. Mivel a fővárosban az új projektek többsége bőven e fölött kínálja a lakásokat, sokan már eleve lemondanak erről a lehetőségről.

Ennek ellenére nem teljesen reménytelen a helyzet. Budapesten is akadnak olyan újépítésű társasházak, ahol a kisebb lakások ára még befér a meghatározott határok közé. Ezek jellemzően kompakt, egy- vagy kétszobás ingatlanok, amelyek a méretük miatt tudják teljesíteni a feltételeket, és így reális alternatívát jelenthetnek azoknak, akik mindenképpen új lakásban gondolkodnak.

Fontos látni, hogy a legtöbb projekt esetében a nagyobb alapterületű lakások már meghaladják a maximumárat, ezért az Otthon Start igénybevételénél inkább a kisebb, belépő kategóriás ingatlanok jöhetnek szóba. Ezeknél sokszor kompromisszumot kell kötni a méret vagy az elhelyezkedés terén, viszont cserébe a vásárlók élvezhetik egy új lakás minden előnyét.

Azaz Otthon Start nem zárja ki automatikusan az újépítésű lakások vásárlását, de a kínálat jóval szűkebb, és főként azok találhatnak megfelelőt, akik kisebb ingatlanban is el tudják képzelni a jövőjüket. Aki viszont tudatosan keres, ma is találhat olyan új projektet Budapesten, amely megfelel a hitel szigorú szabályainak. Most az észak-pesti részen, a IV. és a XV. kerületben mutatunk néhány projektet, ahol lehet Otthon Startra lakást vásárolni.

Újpesten rengeteg a lehetőség

A IV. kerületben a legnagyobb hirdetési portálon mindössze 10 olyan lakást találtunk, amely belefér a 3 százalékos hitel pénzügyi kereteibe. Az egyik az Ezred utcai Active Life lakóparkban van, ahol egy 64 négyzetmétere új lakásért 82,72 millió forintot kérnek, azaz 1,25 millióba kerül egy négyzetméter. A projekt utolsó szabad lakásainak egyikét lehet megcsípni.

Ebben a lakóparkban több ajánlat is van, ami belefér az Otthon Startba,

egy 66 négyzetméteres, 3 szobás lakás 82,1 millióért, azaz 1,2 millió forint per négyzetméterért vehető meg, és egy másik hasonló méretű lakás hirdetését is megtaláltuk, az 82,5 millióba kerül, azaz 1,25 millió forint per négyzetméterbe.

de van 67 négyzetméteres is 85,96 millió forintért, azaz 1,26 millió per négyzetméter,

a legnagyobb hirdetett lakás pedig 79 négyzetméteres, az ára 96,8 millió forint, azaz ez is belefér a kedvezményes hitelbe.

Forrás: ingatlan.com

Maga a lakópark a Duna mellett, 15 046 nm-es, fás, erdős területen épül négy épületből álló projektként. A lakópark tervezésénél a város közelsége és a nyugodt, zárt környezet biztosítása egyszerre szerepelt szempontként, így a mindennapi munkába járás kényelmes, ugyanakkor a lakók a város zajától távol, békés környezetben élhetnek.

Minden lakáshoz vásárolható tároló, az épületek mentén pedig felszíni beállók állnak rendelkezésre, melyek a listaáron felül +3 millió forintért szerezhetők meg. A közösségi és sportos életet futópálya, röplabdapálya, futballpálya és szabadtéri fitnesspark segíti, emellett a Budapest-Dunakeszi kerékpárút is a lakók rendelkezésére áll. A lakópark építésekor kiemelt szempont volt a fenntarthatóság: az épületek hőszivattyús, padlófűtéses rendszert kapnak, a tetőkön napelemek kerülnek elhelyezésre. A projekt átadása legkésőbb 2025 végére várható.

Újpest kertvárosban találtunk egy másik újlakást is, a 49 négyzetméteres ingatlan 76,9 nillió forintba kerül, azaz pont belefér az Otthon Start értékhatárába. Na igen, de itt jön a csavar: itt a lakásokhoz vásárolandó egy teremgarázshely 10 millióért, valamint egy tároló 3,5 millióért.

Forrás: ingatlan.com

Azaz összességében 90 milliót kellene kicsengetni a 12-es és a 14-es villamos vonala mentén épült lakásért, amit a jövő év második negyedévében adnak át. Így viszont csak egy jókora felkiáltójellel említjük meg az összesítésben, mert valójában a négyzetméterár a "kötelező" pluszköltségekkel együtt már 1,8 millió forint.

Szintén csak az újpesti kertvárost jelölték meg egy másik újépítésű projekt utolsó lakásának hirdetésében. Az 54 négyzetméteres, panorámás ingatlant 85,5 millióért lehet megvenni, azaz egy négyzetméter 1,47 millióba kerül - viszont teljesen berendezve kerül ennyibe! A nappali + 2 hálószobás ingatlan tágas, világos amerikai konyha-nappalis elrendezésű, a fürdő és a WC külön helyiségben található.

Forrás: ingatlan.com

Az épület 30-as téglafalazattal, 18 cm Dryvit hőszigeteléssel és Revco vakolattal készült, a lakásokban padlófűtés van, kiegészítő hűtő-fűtő klímával. A műanyag ablakok hang- és hőszigeteltek, beépített alumínium redőnyökkel, valamint riasztóval, internet-, TV- és telefonkivezetésekkel felszereltek. Teremgarázs-hely és tároló külön vásárolható, a kültéri burkolatok csúszásmentesek, a lakás minden részlete a komfort és alacsony rezsi biztosítását szolgálja.

Árulnak még két lakást egy, a Baross utcában épülő projektben is: mindkét ingatlan 54 négyzetméteres és 85,5 millióba kerül, azaz egy négyzetméter 1,47 millió forintba. A 36 lakásos projekt keretein belül teremgarázs helyeket is lehet vásárolni 3,5 millió és 6,5 millió forint között, de ez nem kötelező.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Újpest központban, a metrótól nem messze pedig egy 50 négyzetméteres, erkélyes lakást lehet vásárolni egy épülő projektben 77 millió forintért - azaz 1,43 millióért per négyzetméter. A társasház kiemelkedően energiatakarékos, A energiahatékonysági besorolású, ami alacsony rezsit biztosít a lakóknak. A fűtést hőszivattyús padlófűtés biztosítja, a hűtéshez pedig fancoil előkészítés készült.

A lakások között hanggátló falazóelemek vannak, a nyílászárók hőszigeteltek, elektromos redőny és riasztórendszer előkészítéssel. A ház központi szellőztető-rendszerrel rendelkezik, a vételár tartalmazza a minőségi burkolatokat, szanitereket és beltéri ajtókat. Opcionálisan (nem kötelező!) teremgarázs és tároló vásárolható, a parkoló ára 7,5 millió forint, a tárolók 800 000 forint/négyzetméter-től elérhetők, elektromos autó töltő felár ellenében igényelhető.

Újpalota új városrészében rárepültek az Otthon Startra

A XV. kerületben épülő Novus Liget Lakópark már úgy is hirdeti a lakásait, hogy azok 80 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek. Az első három ütemben 16 társasházat építenek, az első átadások már 2025 végén várhatóak, az utolsót pedig 2027 második félévére tervezik. Maga a lakópark a Külső fóti út és az M3-as autópálya között helyezkedik el - tömegközlekedés szempontjából korlátozottak a lehetőségek, az autó jól jön.

A kivitelező szerint összesen 40 társasház épül, több mint 400 lakással, amelyek 2, 3 és 4 szobás elrendezésűek, tágas belső terekkel, kertkapcsolattal vagy terasszal. Az épületek A+ energetikai besorolásúak, hőszivattyús rendszert és korszerű szigetelést kaptak, ami alacsony fenntartási költségeket és környezetbarát megoldásokat biztosít. Az épületek között 28–30 méteres távolság van, így a lakók tágas és szellős életteret élvezhetnek.

Az autópálya és a Külső fóti út között épül a XV. kerület új városrésze. Forrás: Google Maps

A projekt oldalán 16 olyan szabad lakást találtunk, ami megfelel a feltételeknek, ezek 61-62 négyzetméteresek és 74-77 millió forint közötti összegért lehet őket megvásárolni - azaz 1,2 millió forint körüli négyzetméteráron.

Szintén a Külső fóti út és az M3-as közötti területen épül a Palota Liget lakópark, a beruházás közel 19 ezer négyzetméteren valósul meg. A fejlesztés során 14 épületben összesen 165 lakás készül. A projekt első ütemében két épület épül, épületenként 12 lakással, a modern, háromszintes plusz mélygarázsos épületek átadását 2026 végére tervezik.

Forrás: ingatlan.com

Az elérhető, általunk talált lakások közül a 65 és 68 négyzetméter közöttiek felelnek meg az Otthon Start feltételeinek, 93,4 és 96,7 millió forint közötti áron hirdetik őket.

Emellett találtunk még egy kisebb, háromlakásos újépítésű projektet, az Ady Endre utcai Léda Udvart, ahol egy 68 négyzetméteres lakás 89 millió forintba kerül, azaz 1,31 millió forint per négyzetméterbe. Emellett egy 62 és egy 65 négyzetméteres lakás található a társasházban, de ezeket vélhetően már értékesítették, mert a hirdetésüket nem találtuk meg.

És egy, a Bácska utcában épülő 4 szintes társasházban is kínálnak egy 67 négyzetméteres lakást 77,9 millió forintért, azaz 1,12 millió forint per négyzetméteres áron. Az átadás várhatóan jövő nyáron lesz.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA