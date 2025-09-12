2025. szeptember 12. péntek Mária
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az ingatlanügynök elmagyarázza a ház stílusát az ügyfeleknek, akik azért jönnek, hogy megnézzék a ház kialakítását és az adásvételi szerződést. Egy modern irodában.
Otthon

Duna House: egy jó ingatlanos ténylegesen pénzt tesz az eladó zsebébe

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 06:26

Az ingatlanközvetítői szakma jelentős átalakuláson ment keresztül, ahol ma már a komplex tanácsadás és folyamatmenedzsment kerül előtérbe. Az Otthon Start program által generált piaci élénkülés különösen felértékeli a szakértői segítség szerepét az ingatlantranzakciókban. Erről a témáról természetesen szó esik majd a szeptember 17-i Portfolio REA SUMMIT 2025 konferencián, azaz a hazai Real Estate Agent találkozón.

Az ingatlanközvetítői szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fenntartások ellenére egyre többen ismerik fel a szakértői segítség előnyeit Magyarországon. Míg az Egyesült Államokban az ingatlantranzakciók több mint 90 százalékában vesznek részt professzionális közvetítők, hazánkban is növekszik ez az arány.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Az ingatlanközvetítés a nagy számok játéka: az adott ingatlanra kell azt a vevőt megtalálnunk, akinek az adott ingatlan a legtöbbet ér. A legmagasabb elérhető vételár miatt így egy jó ingatlanos ténylegesen pénzt tesz az eladó zsebébe" − mondta el Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

A szakember tapasztalatai szerint a kritikák főként azoktól érkeznek, akik még nem dolgoztak együtt ingatlanközvetítővel, míg a szolgáltatást igénybe vevők körében jellemzően magas az elégedettség szintje.

Egy ingatlan értékesítése vagy vásárlása a legtöbb ember életének legnagyobb értékű tranzakciója, amely számos jogi és pénzügyi kockázatot rejt. A képzett ingatlanközvetítők ismerik a folyamat minden részletét, és kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkeznek ügyvédek, értékbecslők, statikusok és hitelszakértők körében.

Az állami támogatási rendszerek (CSOK, falusi CSOK, Babaváró, otthonfelújítási támogatás, zöld hitelek) tovább bonyolítják a helyzetet, amelyben egy felkészült szakértő és pénzügyi tanácsadó személyre szabott megoldásokat tud kínálni az ügyfeleknek.

A szakértő kolléga napi szinten látja a kereslet és kínálat alakulását, hozzáfér friss piaci adatokhoz, így reálisan tudja meghatározni az ingatlan értékét, ami gyorsabb és eredményesebb értékesítést tesz lehetővé

– emelte ki a szakember.

Az Otthon Start program kapcsán Máté Ferenc úgy véli, hogy elsősorban a családos, első lakást kereső fiatalok és a kisebb városok, agglomerációs térségek profitálhatnak a legtöbbet. A program várhatóan jelentősen megmozgatja a panellakások és a 70-90 négyzetméteres, korszerűbb társasházi lakások piacát, valamint a kisebb települések családi házai iránt is megnőhet az érdeklődés.

Makrogazdasági szempontból a program élénkítő hatása abban nyilvánulhat meg, hogy növeli a keresletet a belépő kategóriában, ami láncreakciót indíthat el: a fiatal családok első lakásba költözése felszabadíthatja a bérleti piacot és dinamizálhatja a magasabb kategóriájú ingatlanok adásvételét is.

A szakember ugyanakkor figyelmeztet, hogy a kínálat korlátossága miatt az érintett szegmensekben árfelhajtó hatás várható, míg a kevésbé támogatott ingatlantípusok, például a nagy alapterületű prémiumlakások piaca mérsékeltebben reagálhat.

"Ezért is lesz érdekes látni, hogy mi történik majd a közeljövőben az új építésű ingatlanok és a vonatkozó beruházások, fejlesztések terén, illetve a kedvező hitelfelvételnek milyen tovagyűrűző hatása lesz a közvetlenül nem érintett ingatlanszegmensekre" – fogalmazott a vezérigazgató-helyettes.

Az ingatlanközvetítői szakma az elmúlt években jelentősen átalakult a digitalizáció és az ügyféligények változása miatt. A hirdetési portálok és okostelefonok elterjedésével az ügyfelek tájékozottabbá váltak, így a közvetítők szerepe eltolódott az információátadástól a komplex tanácsadás és folyamatmenedzsment irányába.

A mai piacon a közvetítők közötti különbséget elsősorban az határozza meg, mennyire képesek személyre szabott, komplex megoldásokat nyújtani a finanszírozási lehetőségek feltérképezésében, az állami támogatások és hitelek kombinálásában, vagy a helyi mikropiaci trendek értelmezésében.

A finanszírozás kérdése kulcsfontosságú az ingatlantranzakciókban. Máté Ferenc szerint sokszor nem az ingatlan vagy az ár jelenti a problémát, hanem az, hogy a vevő nincs tisztában a banki bírálat, a támogatások vagy a szükséges határidők részleteivel.

"Egy felfokozottabb piaci helyzetben, mint amilyet az Otthon Start program hozott, ezek a hibák könnyen ahhoz vezethetnek, hogy valaki lemarad egy kiszemelt lakásról" – hívta fel a figyelmet a szakember.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #ingatlan #ingatlanközvetítő #lakáspiac #konferencia #duna house #otthonteremtés #ingatlanpiac #portfolio konferencia #pénzcentrum konferencia #REA SUMMIT #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:14
06:26
06:02
05:20
21:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 11.
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
2025. szeptember 11.
Olaj a tűzre az Otthon Start, komoly lakáskatasztrófa érik Magyarországon: sok fiatal kerülhet bajba
2025. szeptember 11.
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 12. péntek
Mária
37. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra
2
1 hete
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja
3
2 hete
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
4
3 hete
Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
5
7 napja
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázatviselés
a biztosításoknál használt kifejezés, azt az időszakot jelenti, amelyben az első nap 0 órájától az utolsó nap 24. órájáig a biztosító a biztosítás szerint vállalja a biztosítási események alapján történő biztosítási összeg kifizetését

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 06:02
Vadiúj boltlánc terjeszkedik Magyarországon: komoly kihívót kaphat a Manna ABC, Roni, GRoby?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 05:20
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 12. 06:01
Ebbe a zalai feldolgozóba szállít sok termelő: 100 km-ről is érkeznek