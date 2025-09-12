Szeptember elején összesen több mint 15 ezer új építésű lakóingatlant kínáltak eladásra országos szinten.
Duna House: egy jó ingatlanos ténylegesen pénzt tesz az eladó zsebébe
Az ingatlanközvetítői szakma jelentős átalakuláson ment keresztül, ahol ma már a komplex tanácsadás és folyamatmenedzsment kerül előtérbe. Az Otthon Start program által generált piaci élénkülés különösen felértékeli a szakértői segítség szerepét az ingatlantranzakciókban. Erről a témáról természetesen szó esik majd a szeptember 17-i Portfolio REA SUMMIT 2025 konferencián, azaz a hazai Real Estate Agent találkozón.
Az ingatlanközvetítői szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fenntartások ellenére egyre többen ismerik fel a szakértői segítség előnyeit Magyarországon. Míg az Egyesült Államokban az ingatlantranzakciók több mint 90 százalékában vesznek részt professzionális közvetítők, hazánkban is növekszik ez az arány.
"Az ingatlanközvetítés a nagy számok játéka: az adott ingatlanra kell azt a vevőt megtalálnunk, akinek az adott ingatlan a legtöbbet ér. A legmagasabb elérhető vételár miatt így egy jó ingatlanos ténylegesen pénzt tesz az eladó zsebébe" − mondta el Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.
A szakember tapasztalatai szerint a kritikák főként azoktól érkeznek, akik még nem dolgoztak együtt ingatlanközvetítővel, míg a szolgáltatást igénybe vevők körében jellemzően magas az elégedettség szintje.
Egy ingatlan értékesítése vagy vásárlása a legtöbb ember életének legnagyobb értékű tranzakciója, amely számos jogi és pénzügyi kockázatot rejt. A képzett ingatlanközvetítők ismerik a folyamat minden részletét, és kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkeznek ügyvédek, értékbecslők, statikusok és hitelszakértők körében.
Az állami támogatási rendszerek (CSOK, falusi CSOK, Babaváró, otthonfelújítási támogatás, zöld hitelek) tovább bonyolítják a helyzetet, amelyben egy felkészült szakértő és pénzügyi tanácsadó személyre szabott megoldásokat tud kínálni az ügyfeleknek.
A szakértő kolléga napi szinten látja a kereslet és kínálat alakulását, hozzáfér friss piaci adatokhoz, így reálisan tudja meghatározni az ingatlan értékét, ami gyorsabb és eredményesebb értékesítést tesz lehetővé
– emelte ki a szakember.
Az Otthon Start program kapcsán Máté Ferenc úgy véli, hogy elsősorban a családos, első lakást kereső fiatalok és a kisebb városok, agglomerációs térségek profitálhatnak a legtöbbet. A program várhatóan jelentősen megmozgatja a panellakások és a 70-90 négyzetméteres, korszerűbb társasházi lakások piacát, valamint a kisebb települések családi házai iránt is megnőhet az érdeklődés.
Makrogazdasági szempontból a program élénkítő hatása abban nyilvánulhat meg, hogy növeli a keresletet a belépő kategóriában, ami láncreakciót indíthat el: a fiatal családok első lakásba költözése felszabadíthatja a bérleti piacot és dinamizálhatja a magasabb kategóriájú ingatlanok adásvételét is.
A szakember ugyanakkor figyelmeztet, hogy a kínálat korlátossága miatt az érintett szegmensekben árfelhajtó hatás várható, míg a kevésbé támogatott ingatlantípusok, például a nagy alapterületű prémiumlakások piaca mérsékeltebben reagálhat.
"Ezért is lesz érdekes látni, hogy mi történik majd a közeljövőben az új építésű ingatlanok és a vonatkozó beruházások, fejlesztések terén, illetve a kedvező hitelfelvételnek milyen tovagyűrűző hatása lesz a közvetlenül nem érintett ingatlanszegmensekre" – fogalmazott a vezérigazgató-helyettes.
Az ingatlanközvetítői szakma az elmúlt években jelentősen átalakult a digitalizáció és az ügyféligények változása miatt. A hirdetési portálok és okostelefonok elterjedésével az ügyfelek tájékozottabbá váltak, így a közvetítők szerepe eltolódott az információátadástól a komplex tanácsadás és folyamatmenedzsment irányába.
A mai piacon a közvetítők közötti különbséget elsősorban az határozza meg, mennyire képesek személyre szabott, komplex megoldásokat nyújtani a finanszírozási lehetőségek feltérképezésében, az állami támogatások és hitelek kombinálásában, vagy a helyi mikropiaci trendek értelmezésében.
A finanszírozás kérdése kulcsfontosságú az ingatlantranzakciókban. Máté Ferenc szerint sokszor nem az ingatlan vagy az ár jelenti a problémát, hanem az, hogy a vevő nincs tisztában a banki bírálat, a támogatások vagy a szükséges határidők részleteivel.
"Egy felfokozottabb piaci helyzetben, mint amilyet az Otthon Start program hozott, ezek a hibák könnyen ahhoz vezethetnek, hogy valaki lemarad egy kiszemelt lakásról" – hívta fel a figyelmet a szakember.
Itt az újabb őszi lomtalanítás dátum: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a 11 körzetben
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
A lomtalanítás körüli feszültség nem újkeletű: tavaly a Mohu gyűjtőpontos rendszert akart bevezetni a korábbi gyakorlat helyett
Szeptembertől a társasházak közösen üzemeltethetnek napelemet, csökkentve költségeiket és a hálózat terhelését.
A szakszervezeti oldal részéről már érkezett reakció a bejelentésre.
Újabb településeken vált szükségessé az ivóvíz forralása a fogyasztáshoz - írta a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.
A júliusban hatályba lépett törvény alapján eddig 29 település hozott valamilyen betelepülési szabályt.
Augusztushoz képest szeptember első napjaiban közel 3 százalékkal kínálták drágábban a budapesti lakásokat.
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
Beindult a trükközés az Otthon Start hitellel, egyre több eladó folyamodik kreatív megoldásokhoz, de most léptünk egy szintet.
Magyarországon minden negyedik 65 év feletti lakos olyan ingatlanban él, amelynek mérete meghaladja a szükségleteit.
Folyamatosan tolja ki a Magyar Posta a kézbesítési vállalásokat, már az elsőbbségi levelek sem biztos, hogy nagyon hamar odaérnek.
Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetése évente milliós nagyságrendű eljárást érint.
Jól járt, aki észbekapott? Rengetegen ijedtek meg az Otthon Starttól, brutális, ami a lakáspiacon megy
A Duna House 12 éve kezdődött mérése óta a legmagasabb keresleti értékkel zárta az előző hónapot a belföldi lakáspiac.
Ellenőrizték a dohánytermékek fiatalkorúak részére történő kiszolgálását.
Nem is Budapesten várható a legnagyobb ingatlanáremelkedés: fájdalmas lehet az Otthon Start következménye
Az Otthon Start Program generálta, kezdeti extrém kereslet után az ingatlanpiac normalizálódását várható.
Elindult az Otthon Start, vele együtt a teljes káosz is: erről tudjon, aki felvenné a támogatott hitelt
Szeptember elsején hivatalosan is elrajtolt az Otthon Start program, melyben 3%-os kedvezményes hitellel lehet lakást vásárolni.
Országosan az érdeklődések 57 százaléka az 50 millió forint alatti, további 34 százaléka az 50–100 millió forintos lakásokra irányult az Otthon Start Program szeptemberi indulását...
Egy otthonfelújítási támogatás jogosulatlan felvételére szakosodott bűnbanda tagjaival szemben indult eljárás.
Az iskolakezdés sok családban nemcsak a füzetek és tolltartók beszerzését jelenti, hanem az első saját okoseszköz – telefon, tablet vagy laptop – megvásárlását is a...
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.