Duna House: egy jó ingatlanos ténylegesen pénzt tesz az eladó zsebébe

Az ingatlanközvetítői szakma jelentős átalakuláson ment keresztül, ahol ma már a komplex tanácsadás és folyamatmenedzsment kerül előtérbe. Az Otthon Start program által generált piaci élénkülés különösen felértékeli a szakértői segítség szerepét az ingatlantranzakciókban. Erről a témáról természetesen szó esik majd a szeptember 17-i Portfolio REA SUMMIT 2025 konferencián, azaz a hazai Real Estate Agent találkozón.

Az ingatlanközvetítői szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fenntartások ellenére egyre többen ismerik fel a szakértői segítség előnyeit Magyarországon. Míg az Egyesült Államokban az ingatlantranzakciók több mint 90 százalékában vesznek részt professzionális közvetítők, hazánkban is növekszik ez az arány.

"Az ingatlanközvetítés a nagy számok játéka: az adott ingatlanra kell azt a vevőt megtalálnunk, akinek az adott ingatlan a legtöbbet ér. A legmagasabb elérhető vételár miatt így egy jó ingatlanos ténylegesen pénzt tesz az eladó zsebébe" − mondta el Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

A szakember tapasztalatai szerint a kritikák főként azoktól érkeznek, akik még nem dolgoztak együtt ingatlanközvetítővel, míg a szolgáltatást igénybe vevők körében jellemzően magas az elégedettség szintje.

Egy ingatlan értékesítése vagy vásárlása a legtöbb ember életének legnagyobb értékű tranzakciója, amely számos jogi és pénzügyi kockázatot rejt. A képzett ingatlanközvetítők ismerik a folyamat minden részletét, és kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkeznek ügyvédek, értékbecslők, statikusok és hitelszakértők körében.

Az állami támogatási rendszerek (CSOK, falusi CSOK, Babaváró, otthonfelújítási támogatás, zöld hitelek) tovább bonyolítják a helyzetet, amelyben egy felkészült szakértő és pénzügyi tanácsadó személyre szabott megoldásokat tud kínálni az ügyfeleknek.

A szakértő kolléga napi szinten látja a kereslet és kínálat alakulását, hozzáfér friss piaci adatokhoz, így reálisan tudja meghatározni az ingatlan értékét, ami gyorsabb és eredményesebb értékesítést tesz lehetővé

– emelte ki a szakember.

Az Otthon Start program kapcsán Máté Ferenc úgy véli, hogy elsősorban a családos, első lakást kereső fiatalok és a kisebb városok, agglomerációs térségek profitálhatnak a legtöbbet. A program várhatóan jelentősen megmozgatja a panellakások és a 70-90 négyzetméteres, korszerűbb társasházi lakások piacát, valamint a kisebb települések családi házai iránt is megnőhet az érdeklődés.

Makrogazdasági szempontból a program élénkítő hatása abban nyilvánulhat meg, hogy növeli a keresletet a belépő kategóriában, ami láncreakciót indíthat el: a fiatal családok első lakásba költözése felszabadíthatja a bérleti piacot és dinamizálhatja a magasabb kategóriájú ingatlanok adásvételét is.

A szakember ugyanakkor figyelmeztet, hogy a kínálat korlátossága miatt az érintett szegmensekben árfelhajtó hatás várható, míg a kevésbé támogatott ingatlantípusok, például a nagy alapterületű prémiumlakások piaca mérsékeltebben reagálhat.

Ingatlanosok, figyelem! Jön a REA SUMMIT 2025! Ne hagyd ki az év legfontosabb ingatlanközvetítői eseményét! A rendezvény remek lehetőséget kínál arra, hogy naprakész, gyakorlati tudást szerezz a legújabb ingatlanpiaci, jogi, szabályozási és finanszírozási kérdésekről. Emellett szó esik majd a professzionális ingatlanközvetítést átható proptech megoldásokról (beleértve az AI-trendeket), valamint az új generációs marketing- és kommunikációs eszközökről is, melyek elengedhetetlenek az értékesítési folyamatok során. A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum nemcsak egy szakmai fórum, hanem egy kiemelkedő üzleti networking lehetőség is, ahol a résztvevők találkozhatnak az iparág kulcsszereplőivel. Emellett egy kötetlen, esti állófogadás is várja a résztvevőket, amely még inkább lehetőséget biztosít a kapcsolatépítésre és eszmecserére. További részletek, jelentkezés ITT!

"Ezért is lesz érdekes látni, hogy mi történik majd a közeljövőben az új építésű ingatlanok és a vonatkozó beruházások, fejlesztések terén, illetve a kedvező hitelfelvételnek milyen tovagyűrűző hatása lesz a közvetlenül nem érintett ingatlanszegmensekre" – fogalmazott a vezérigazgató-helyettes.

Az ingatlanközvetítői szakma az elmúlt években jelentősen átalakult a digitalizáció és az ügyféligények változása miatt. A hirdetési portálok és okostelefonok elterjedésével az ügyfelek tájékozottabbá váltak, így a közvetítők szerepe eltolódott az információátadástól a komplex tanácsadás és folyamatmenedzsment irányába.

A mai piacon a közvetítők közötti különbséget elsősorban az határozza meg, mennyire képesek személyre szabott, komplex megoldásokat nyújtani a finanszírozási lehetőségek feltérképezésében, az állami támogatások és hitelek kombinálásában, vagy a helyi mikropiaci trendek értelmezésében.

A finanszírozás kérdése kulcsfontosságú az ingatlantranzakciókban. Máté Ferenc szerint sokszor nem az ingatlan vagy az ár jelenti a problémát, hanem az, hogy a vevő nincs tisztában a banki bírálat, a támogatások vagy a szükséges határidők részleteivel.

"Egy felfokozottabb piaci helyzetben, mint amilyet az Otthon Start program hozott, ezek a hibák könnyen ahhoz vezethetnek, hogy valaki lemarad egy kiszemelt lakásról" – hívta fel a figyelmet a szakember.