Hasznos tippek kutyásoknak a szilveszteri petárdázás, tűzijáték ellen 2025-ben
Az óévbúcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök durva hang-és fényhatásai a házi kedvencek számára sokkos pánikot okozhatnak. Egy magából kifordult házi kedvenc félelmében akár támadhat - haraphat is, de a leggyakoribb, hogy elszökik, elkóborol. Sok kóborló kutya - macska soha többé nem kerül haza. Egy kis odafigyeléssel megelőzhető lehet, hogy a Szilveszteri tűzijátékokból eredően a háziállatok kapcsán kellemetlen szituációk képződjenek.
Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársa elmondta: az óriási hangtól / fénytől megijedt macskák éles marásokat okozhatnak a gazdiknak, a kutyák kerítésen átugorva vagy pórázt a gazda kezéből kitépve próbálnak a robbanásoktól elmenekülni.
Házi kedvenceket a durrogás helyszíneire semmiképpen ne vigyük ki, előzzük meg a bajt. A riadtan menekülő állatok néhány óra alatt 5-10 km-t (több településnyi távolságot) is képesek megtenni, van, hogy az elmenekült kedvencek soha többé nem kerülnek elő.
Az Orpheus praktikus tanácsai háziállat tulajdonosoknak:
- A kutyában lévő (kötelező) mikrochip legyen állatorvos által a gazda adatait tartalmazóan beregisztrálva, így ha a kutyát valaki megtalálja, a gazda gyorsabban elérhető.
- Kutyáinkra, macskáinkra érdemes a gazda elérhetőségét tartalmazó bilétás nyakörvet kötni, hogy a megtaláló könnyen elérhesse a tulajdonost.
- A baj megelőzése érdekében december 30. és január 2. között a kijelölt sétáltató helyeken is fokozott óvatossággal (pórázon) sétáltassuk kutyánkat.
- Otthon biztosítsunk kedvencünknek a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet (belső szobát vagy udvarrészt, garázst, jó kerítéses udvart). A sötétítő függönyt húzzuk el, a redőnyt eresszük le. Félősebb kedvencek számára állatorvos által ajánlott nyugtató szerről is gondoskodhatunk a petárdázások idejére.
Ha megtörtént a baj, érdemes a www.sinter.hu oldalon a közelben működő ebrendészetekről, állatvédő szervezetekről, gazdikereső csoportokról informálódni, hogy a házi kedvenc minél hamarabb és lehetőleg épségben előkerüljön.
Az alábbi útmutatóban életmódbeli, karrier- és pénzügyi kérdéseket is találsz, amelyek segítenek átlátni, honnan indultál, hova jutottál, és merre érdemes tartanod a következő évben.
A tojás az egyik leggyakrabban használt alapélelmiszer, mégis sokan hibáznak a tárolásával és felhasználásával kapcsolatban.
Karácsony háro óm napja alatt 413 riasztáshoz vonultak a tűzoltók országszerte: nem unatkoztak.
Mindenki ajándékoz karácsonykor – de nem ugyanannyit. Mutatjuk, mennyit költenek a magyarok, és hol a legnagyobbak a különbségek.
A péntek reggeli hőmérsékleti értékek voltak a legalacsonyabbak Moldvában, Munténiában és Dobrudzsában is.
Egyre durvább agyrém a mesterséges intelligencia: AI-generált kamu recepttel vertek át egy gyanútlan háziasszonyt
Az ilyen oldalak a látogatók kattintásaiból és görgetéseiből is pénzt keresnek.
Rengeteg hulladék keletkezik karácsonykor a csomagolóanyagokból, de ezt ne kazánban vagy kályhában égessük el! És az idei karácsonyfa sem tüzelőnek való.
Teljes a sokk 2025 karácsonyán: tűzbe borult az ország, rengeteg lakás, ház égett le - óriásiak a károk
December 24-én országszerte 179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. 47 esetben tűzhöz riasztották a tűzoltókat.
Mennyit ér egy karácsonyfa? Pár ezer forintot vagy akár 5 milliárdot? És vajon mennyit költünk karácsonyfára világszerte? Mutatjuk!
Leginkább a magasabban fekvő területeket boríthatja ma be hóréteg, riasztásról eddig nem jött hír.
Az Otthon Start hitelprogram első száz napjának tapasztalatai alapján a támogatott konstrukció érdemben átalakíthatja a lakáshitelezési piacot.
Nem várt fordulat állt be a gázáraknál: ezt minden magyar családnak tudnia kell a tél kellős közepén
Az orosz fosszilis energiáról való leválás nem okozott tartós áremelkedést az európai energiapiacon.
Bajorország továbbra is kedvelt célpont a magyar munkavállalók körében, az ottani ingatlanárak azonban még a helyieket is megdöbbentik.
Mit ünneplünk karácsonykor és szenteste? Ez a karácsony szó jelentése, a karácsonyfa állítás eredete
A karácsonyfa-állítás a 17. századtól német területekről terjedt el.
Akadozik a napelemes inverterek kötelező adatszolgáltatási rendszerének bevezetése, amelyet júliustól terveznek elindítani.
Óriási leállást jelentettek be az államigazgatásban: erről mindenki tudjon, aki ügyeket akar intézni
Az év végi időszakban szűkített nyitvatartással és korlátozott ügyintézési lehetőséggel működnek a kormányablakok és kormányhivatalok.
Hogyan lehet ekkora különbség abban, mennyit költ egy ország a gyerekekre? Vajon miért szerepel Magyarország a középmezőnyben? Mutatjuk!
Hamarosan itt a téli napforduló napja, kezdődhet a csillagászati tél.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.