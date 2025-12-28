Hasznos tippek kutyásoknak a szilveszteri petárdázás, tűzijáték ellen 2025-ben

Az óévbúcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök durva hang-és fényhatásai a házi kedvencek számára sokkos pánikot okozhatnak. Egy magából kifordult házi kedvenc félelmében akár támadhat - haraphat is, de a leggyakoribb, hogy elszökik, elkóborol. Sok kóborló kutya - macska soha többé nem kerül haza. Egy kis odafigyeléssel megelőzhető lehet, hogy a Szilveszteri tűzijátékokból eredően a háziállatok kapcsán kellemetlen szituációk képződjenek.

Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársa elmondta: az óriási hangtól / fénytől megijedt macskák éles marásokat okozhatnak a gazdiknak, a kutyák kerítésen átugorva vagy pórázt a gazda kezéből kitépve próbálnak a robbanásoktól elmenekülni.

Házi kedvenceket a durrogás helyszíneire semmiképpen ne vigyük ki, előzzük meg a bajt. A riadtan menekülő állatok néhány óra alatt 5-10 km-t (több településnyi távolságot) is képesek megtenni, van, hogy az elmenekült kedvencek soha többé nem kerülnek elő.

EZ IS ÉRDEKELHET Újra itt a tűzijáték-vásár a nagy áruházak parkolóiban: ennyibe kerül 2025-ben a szilveszteri durrogtatás Hamarosan megjelennek a tűzijáték-árusok a nagyobb áruházak parkolóiban, ahol december 28. és 31. között lehet beszerezni a szilveszteri pirotechnikai eszközöket.

Az Orpheus praktikus tanácsai háziállat tulajdonosoknak:

A kutyában lévő (kötelező) mikrochip legyen állatorvos által a gazda adatait tartalmazóan beregisztrálva, így ha a kutyát valaki megtalálja, a gazda gyorsabban elérhető. Kutyáinkra, macskáinkra érdemes a gazda elérhetőségét tartalmazó bilétás nyakörvet kötni, hogy a megtaláló könnyen elérhesse a tulajdonost. A baj megelőzése érdekében december 30. és január 2. között a kijelölt sétáltató helyeken is fokozott óvatossággal (pórázon) sétáltassuk kutyánkat. Otthon biztosítsunk kedvencünknek a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet (belső szobát vagy udvarrészt, garázst, jó kerítéses udvart). A sötétítő függönyt húzzuk el, a redőnyt eresszük le. Félősebb kedvencek számára állatorvos által ajánlott nyugtató szerről is gondoskodhatunk a petárdázások idejére.

Ha megtörtént a baj, érdemes a www.sinter.hu oldalon a közelben működő ebrendészetekről, állatvédő szervezetekről, gazdikereső csoportokról informálódni, hogy a házi kedvenc minél hamarabb és lehetőleg épségben előkerüljön.