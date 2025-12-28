Brutál számlát kaphatnak a magyar ingatlantulajok 2025 végén: nincs mese, ezt ki kell fizetni!

Mint arról nemrég beszámoltunk, sarkvidéki hideg tör be az országba, napokon belül sok helyen -10 foknál is hidegebb lehet. Ilyenkor különösen fontos a vízmérők és vízvezetékek megfelelő védelme a fagykárok ellen, mivel a jogszabályok értelmében az ebből eredő költségek a felhasználókat terhelik. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat!

A közelgő hideg időjárás jelentős károkat okozhat a talajban vagy fűtetlen pincékben elhelyezett vízmérőkben. A megelőző intézkedések elmulasztása komoly anyagi terheket róhat a fogyasztókra, hiszen a hatályos jogszabályok szerint a fagykárok következtében elfolyt víz díját, a mérőcsere költségeit és a tönkrement vízmérő árát a felhasználónak kell állnia.

Éppen ezért, ha eddig elmulasztottad volna, mihamarabb ajánlott elvégezni a vízvezetékek és mérőberendezések téliesítését. A nem lakott ingatlanoknál (például nyaralók) különösen fontos a vízhálózat és a mérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna megfelelő szigetelése. Emellett célszerű rendszeresen ellenőrizni az ingatlant, hogy az esetleges károkat időben észlelhessük.

Az állandóan lakott ingatlanoknál is elengedhetetlen a vízmérőakna szigetelése, továbbá a kevésbé védett helyen – például pincében vagy falon kívül – futó vezetékszakaszok szigetelőanyaggal történő védelme.

Az enyhülés időszakában érdemes ellenőrizni a vízmérő állapotát. Csőtörésre utalhat, ha a vízmérő csillagkereke akkor is forog, amikor nincs vízhasználat, ha a vízmérő üvege megrepedt, a számlálószerkezet deformálódott, vagy ha nincs vízellátás a lakásban. Ilyen esetekben haladéktalanul értesíteni kell a szolgáltatót a vízdíjszámlán található hibabejelentő számon.

Fontos tudni, hogy a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett vízelfolyás költsége minden esetben a felhasználót terheli, mivel a saját birtokában lévő hálózat meghibásodásáról van szó.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vízmérő fagyvédelmével jelentős költségeket takaríthatunk meg: elkerülhetjük az elfolyt víz árát, az új vízmérő beszerzési és beszerelési költségét (amely korábbi adataink szerint 20 mm átfolyási átmérőig 16 878 Ft), az üzembe helyezés díját (amely szintén korábbi értesüléseink szerint munkaidőben 18 857 Ft, 15 óra után 22 612 Ft, szombaton 23 506 Ft), valamint a 4 237 Ft-os regisztrációs díjat. Emellett megtakaríthatjuk a vízmérő hitelesítésének költségét és a vezeték elfagyása esetén a felújítás árát is.

A fagykárok megelőzése érdekében ellenőrizzük a vízmérőakna fedelének megfelelő záródását, a sérült fedőlapokat cseréljük ki, az aknát és a vízmérőt szigeteljük nikecellel vagy más szigetelőanyaggal. A téli időszakban rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában. Pincében elhelyezett vízmérők esetén ügyeljünk a pinceablak épségére és szigetelésére. A télen nem használt ingatlanokat víztelenítsük, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a vízmérőben a víztelenítés után is maradhat víz, ezért az akna szigetelése ebben az esetben is szükséges.