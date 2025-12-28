Eljött az év végi számvetés ideje: itt az újévi tervező naptár a pénzügyileg is sikeres évkezdéshez

December vége nem csak az ünnepekről, pihenésről szól, hanem legalább annyira szól az elmúlt év lezárásáról is. Ilyen érdemes időt találni arra, hogy megálljunk, visszatekintsünk, és összegezzük, hogyan alakult az elmúlt tizenkét hónapunk. Az év végi számvetés segít tisztán látni, mi történt velünk, milyen pozitív és negatív élmények értek, milyen nehéz döntéseket kellett meghozni, mit kellett elengedni. Ha tudatosan végigvesszük, áttekintjük, akkor könnyebb lezárnunk az évet és tiszta lappal, fejjel és tervekkel kezdeni az új évet. Ez a tudatosság pedig éppen olyan fontos a sikeres pénzügyekhez, mint a magánéletben.

Ahhoz, hogy tiszta lappal, tudatosan és magabiztosan induljon a következő év, érdemes az elmúlt évet alaposan megvizsgálni. A tudatos évzárás különösen fontos akkor, ha nem úgy sikerült az év, ahogy terveztük, ha épp megoldandó gondok nyomják a vállunkat. Ha jövőre szeretnék nagyobb anyagi biztonságban tölteni az évet, végre áttörést elérni a karrierünkben, változtatni stresszes életmódunkon, akkor nagyon fontos megvizsgálni, hogy telt az elmúlt év és célokat meghatározni 2026-ra.

Évösszegző visszatekintés

Az évösszegzésre - akárcsak egy munkahelyen, vállakozásnál - rá kell szánni az időt, hogy legyen értelme. Úgy nem fog működni, hogy amikor van egy fél órád, leülsz és csak átfutod a kérdéseket. Ez egy elmélyült, több órát igénylő feladat. Nem kell azonban egyszerre hosszú órákat rászánni: eleve több külön "ülést" érdemes tartani: amikor összegzed az éved, és amikor visszaolvasod az összegzést, kiegészíted és célokat határozol meg az új évre. Jó, ha a két alkalom között eltelik idő, hogy legyen idő emészteni is ezt a lelki munkát - a számvetést tarthatod december végén, a célokat pedig meghatározhatod január elején.

Amikor nekiülsz évet összegezni, mindenképp legyen elég időd: ne kelljen sehová sietned. Fontos a nyugodt környezet is, hogy koncentrálni tudj, el tudj mélyülni. Ezek nélkül nem leszel elégedett a végeredménnyel!

Az év legfontosabb kérdései

Jellemezd röviden az éved három mondattal! Írd le az évre leginkább jellemző három szót!

Mi volt a legnagyobb siker 2025-ben? Minek/kinek köszönheted?

Mi volt a legnagyobb csalódás vagy kudarc 2025-ben? Mit tanulthatsz belőle?

Ha visszamehetnél az év elejére, mit mondanál, tanácsolnál magamnak?

Ha már csak ezekre a kérdésekre van válaszod, az már fél siker. Ennél természetesen jobban is el lehet mélyedni az évösszegzés, de már ennyit megvizsgálni, átgondolni is nagy lépés! Folytast a visszatekintést a következő kérdésekkel:

Mi volt a 2025-ös év három legnagyobb eredménye? Ezt akár szét is lehet bontani részterületekre: mi volt a legnagyobb eredmény a magánéletben, munkában, az egészség terén, a pénzügyek terén?

A célok közül, amiket év elején kitűztél, mit sikerült teljesíteni?

Mire lehetsz a legbüszkébb 2025-ben?

Mi az, amit nem sikerült elérni? Mi volt ennek a valódi oka, mennyiben tehetsz róla te magad?

Mik azok a dolgok, amiket 2025-ben teljesen máshogy kellett volna csinálni? Hogyan csinálhattad volna másként?

Melyik kapcsolataid jelentettek a legtöbbet idén? Éreztetted a számodra fontos emberekkel, hogy ilyen fontosak neked?

Melyik kapcsolatok voltak negatív hatással rád 2025-ben? Mit teszel 2026-ban, hogy ez változzon?

Hogy értékeled az egészségedet 2025-ben? Voltak kitűzött egészségügyi céljaid, sikerült teljesíteni azokat? Ha nem sikerült, mi volt a gátja? Mit tudnál jobban csinálni 2026-ban?

Ha egy tanulságot szeretnél meghatározni a 2025-ös év kapcsán, hogy fogalmaznád meg? Mit tanultál magadról, másoktól, vagy mit tanított az élet idén?

Miért vagy a leginkább hálás 2025-ben?

Érdemes ezeket a kérdéseket alaposan átgondolni, a válaszokat pedig leírni papírra vagy digitálisan. Később pedig vissza-visszatérni a számvetéshez, elgondolkodni a saját válaszainkon. Január elején pedig a saját válaszaink alapján érdemes kitűzni az újévi célokat.

Újévi célok és újévi tervező

A december utolsó napjai és a január az újévi fogadalmak megtételének ideje. Viszont amíg a fogadalmak nagyrészt általánosabb - épp ezért nehezebben betartható - célok szoktak lenni, minthogy kevesebbet iszik valaki alkoholt, kevesebb húst eszik, kevesebbet költ ruhákra, többet sportol, többet foglalkozik a mentális egészségével, stb.; addig a személyes számvetés alapján kitűzött célok olyanok, amik személyesen annak az embernek fontosak az életében. Ezért tartózkodjuk a túl általános célok kitűzésétől: határozzuk el, hogy veszünk egy kondi- vagy jógabérletet, hogy 2026 lesz az év, hogy elmegyünk terápiára és már januárban felkeresünk egy szakembert, vagy hogy minden hónap első napján gyümölcsnapot tartunk.

A sokkal konkrétabban meghatározott célok személyesebbek és könnyebben teljesíthetők. Az sem baj, ha nem csak 2026-ra vannak terveink: nagy álmok mindenképp kellenek. Viszont illesszük ezt be valahogyan a 2026-os tervek közé: ha évek óta fel van írva a teendő listára, hogy megírni az első regényemet, vagy lomtalanítani a pincét/padlást, akkor határozzuk meg az idei évre eső feladatot ebből. Pl. megírni a regény vázlatát és az első fejezetet; vagy segítséget kérni a lomtalanításhoz egy olyan személytől, akinek könnyen megy, hogy megszabaduljon a dolgoktól. A pénzügyi célkitűzéseknek ugyanígy kell működnie: nem általános fogadalmak kellenek, hogy "többet spórolok, nem költök annyit". Hanem, hogy minden hónapban félreteszek X ezer forintot. Hogy minden héten legalább kétszer főzök, hogy ne költsek annyit készételre. Vagy hogy befizetek heti menüre, és ezzel spórolok időt/pénzt jövőre.

Írd le három mondatban, miről szeretnéd, hogy szóljon a 2026-os év! Írd le azt a három szót, amivel ezt az éved jellemezni szeretnéd.

Mi a legnagyobb célkitűzésed, az a siker, amire leginkább vágysz 2026-ban?

Milyen kudarcot szeretnél mindenképp elkerülni 2026-ban?

Adj magadnak tanácsot a következő évre!

Ha a legfontosabb célkitűzéseket megtetted, utána már akár kérdésenként visszatérhetsz január első felében a többi elhatározásra. Ne feledd, hogy már az siker, hogy megcsinálod az összegzés és tudatosan tűzöl ki új célokat az évre!

Mi lesz a 2026-os év három legnagyobb kihívása? Mi a terv, hogyan fogod ezeket teljesíteni?

Mire lennél a legbüszkébb, ha sikerülne elérni 2026-ban? Mit fogsz tenni érte?

Mi az, ami a legnagyobb csalódást okozná, ha 2026-ban sem sikerülne? Hogyan fogod ezt elkerülni?

Mik azok a dolgok, amiket 2026-ban teljesen máshogy szeretnél csinálni, mint 2025-ben? Mit fogsz tenni ennek érdekében az elhatározáson túl?

Melyik kapcsolataidra szeretnél több időt szánni 2026-ban? Melyeket lenne jobb háttérbe tolni, leépíteni? Egyeztess és találj ki programot már most az emberekkel, akik fontosak neked!

Mit fogsz tenni 2026-ban, hogy elkerüld a rád negatív hatással lévő emberek befolyását? Milyen határokat kell meghúznod és hogyan fogod betartani?

Milyen egészségügyi célokat szeretnél teljesíteni 2026-ban? Ezeket milyen konkrét lépésekkel érnéd el?

Mi az, amit meg akarsz tanulni 2026-ban magadról, vagy a világról? Miben szeretnél jobb lenni, fejlődni? Mivel segíted magad a tanulásban, fejlődésben?

Miért vagy már előre hálás 2026-ban? Mi az, amin esetleg már túl vagy, vagy ami már jól alakult és pozitív hatását jövőre is érezteti?

Mit fogsz elengedni 2026-ban, ami által könnyebb, boldogabb lehet az életed? Konrét dolgot is írj!

Újévi tervezés a pénzügyekben

A pénzügyi célkitűzések igen gyakoriak év végén és januárban, viszont nagyon nehéz azokat megvalósítani. Van, aki azt a szokást sem tudja felvenni, hogy hetente/havonta foglalkozzon pár órát a pénzügyeivel, vezessen havi költségvetést, tervezzen előre. Rengeteg vannak ebben a cipőben! Hiszen ez nem egy egyszerű feladat, de az előrelépéshez a tervezés elengedhetetlen. Az új évben a következő lépéseket érdemes megtenni:

átnézni a 2025-ös költségvetést, ha volt ilyen: ha magunk nem is készítettünk, sok bank vagy internetbank készít számunkra összesítést. Sőt akár költési célokra lebontva is megmutatja, mire mennyi pénz ment el

a jövő évi kiadásokat megtervezni: összeírni, mire mennyi pénzre lesz szükség és gondolni a váratlan kiadásokra is!

Ha már ezt valaki megteszi, az sokkal több, mint amire a legtöbben általában képesek év elején. Légy büszke, ha szembe mersz nézni az egész éves költéseiddel! Akkor is büszke lehetsz, ha jól zártad az évet. Ha pedig nem jó az anyagi helyzeted és még a kiutat se látod, ne csüggedj! A legrosszabb, amit tehetsz, hogy homokbadugod a fejed. Mutatjuk, mit érdemes még tenni a sikeres pénzügyekért:

vizsgáld meg a viszonyod a pénzhez! Ezt az ember többnyire akkor tudja megtenni, amikor anyagilag már független, maga hozza a pénzügyi döntéseit, maga dönti el mire költ. Ugyanúgy, ahogy a fogyókúra sem lesz sikeres, ha nem tudjuk miért eszünk annyit és úgy, ahogy; a spórolási terv sem lesz sikeres, ha nem tudjuk, mikor és miért költünk bizonyos dolgokra. Te hogyan kompenzálsz? Költesz, ha szomorú vagy? Költesz, hogy megjutalmazd magad? Amikor valami utólag kidobott pénznek tűnik, miért vetted meg, mi volt a valódi okod rá?

Hogy ezekre a kérdésekre válaszolni tudjon valaki, bizonyos szintű önismeretre van szükség. Akinek nincs még meg ez az önismeret és csak annyit gondol, hogy buta voltam, hogy megvettem azt a drága táskát/gigatévét, nem gondolkodtam... az jobb, ha előbb önmaga kapcsán megtanul dolgokat. Esetleg ha tényleg aggasztónak tartja a pénzügyi helyzetét és folyamatosan rossz döntéseket hoz, akkor lehet segítséget kérni: egy pénzügyileg tudatos baráttal leülni egy délután megbeszélni a témát, vagy elmenni egy tanácsadóhoz.

Mik a hosszú-, közép- és rövidtávú pénzügyi terveid? Mi kell, hogy ezek megvalósuljanak?

A mostani munkád, karriered, fedezi a pénzügyi céljaidat? Ha nem, hogyan lehetne magasabb a fizetés, szerezhetnél pénzt a célokra (másodállással, felesleges dolgok eladásával pl.)?

Ha tanultál valamit 2025-ből pénzügyileg, mi volt az?

Milyen pénzügyi helyzetet szeretnél mindenképpen elkerülni 2026-ban? Mit teszel ezért?

Mi az, amit 2026-ban már érdemes elengedned és nem hajszolni tovább?

A kérdéseket még hosszan lehetne sorolni, de aki idáig eljutott, az már rengeteget tett azért, hogy a 2026-os egy pénzügyileg tudatosabb időszak legyen. Ahogy az általánosabb kérdések esetében, a pénzügyek terén is érdemes a kérdésekre adott válaszokat tömörebb, konkrét célkitűzésekké változtatni. Ezeket pedig be is lehet írni akár a naptárba, hogy emlékeztessük magunkat, visszatérjünk rájuk, meg tudjuk valósítani azokat.

Így kezeled a pénzügyeidet még januárban

Végül adunk néhány tippet, hogy milyen konkrét dolgokat tegyél meg a pénzügyileg sikeres évért. Ezek között vannak pár perc alatt elintézhető apróságok, de van olyan is, amire több időt kell szánnod. Írd be őket feladatként a naptárba január egy-egy napjára és tiszta lappal kezdődhet az év.

Nézd át, mire fizetsz elő: nem túl sok egy kicsit a "digitális rezsid"? lenne kedvezőbb internetcsomag? használod az összes streaminget? tényleg szükség van a családi előfizetésre? a csatornaelőfizetések, támogatások mind olyan helyre mennek, ahová tényleg akarsz pénzt adni, vagy csak megszokásból maradt így? Mondj le minden előfizetést, amire nincs szükséged, vagy keress megoldást, amivel kevesebbet fizethetsz!

Nézd át a számláidat: mennyit költöttél rezsire? nem túl sok ez a múl évhez képest, hol nemt el a pénz? nincs kedvezőbb biztosítási csomag? nem terhel plusz költséggel a bank azért, mert a szerződésedben meghatározotthoz képest túl sokszor utalsz vagy túl sok csoportos beszedésed van? nincs olyan lehetőség bankon belül, vagy kívül, amivel csökkenthetők a banki költségek? Át kell nézni ezeket a kiadásokat és kedvezőbb megoldások után nézni.

Találd meg a számodra átlátható pénzügyi tervező megoldást: ha még nincs meg a jól bevált módszer, ez egy nagy kihívás és sokan feladják, lemondanak magukról és a tudatosabb pénzügyekről. Pedig valójában valószínűleg mindenkinek megvan a módszer, ami működne, csak még nem talált rá. Ez ugyanolyan mint a naptárazás, mindenkinek más válik be: akinek semmi, az nem próbált mindent. Ki kell kísérletezni: próbáld ki a bankod appján, ha eddig nem használtad, próbálj ki más alakalmazásokat, vagy más digitális megoldást, pl. egy szép színes táblázat a gépeden. Ha nem megy ezekkel, még mindig ott a kockás füzet!

A legkisebb lépés is nagy lépés: ha eddig semennyire nem követted a pénzügyeid, de mostantól legalább hó elején és végén felírod egy cetlire az egyeleged, az már több, mint a semmi. Ne becsüld alá a kis lépéseket, így lehet rendszeres szokásokat kialakítani!

Gondolkod át a megtakarításod: hol tartod a megtakarításod? a bankszámlán, hogy bármikor hozzáférj? szükség volt rá, hogy hirtelen hozzáférj az elmúlt évek során? tényleg nem érné meg inkább, legalább egy részét lekötni, befektetni?

Milyen befektetés válhat be 2026-ban? Ez nem egyszerű kérdés, ebben szakértők sem értenek egyet. Ami biztos: hogyha szeretnél befektetni és lövésed sincs, mibe kellene, azt ne ilyen cikkekből akard kitalálni. A legjobb befektetés ugyanis tanácsot kérni a befektetési ügyekben valódi szakértőktől, ha nem értesz hozzá.

Rendezd a hiteleid: sokan csinálják úgy, hogy fizetik a több különböző hitelüket, gyakran kedvezőtlen kamatra, miközben létezhet már hitel jobb feltételekkel, vagy több törlesztőrészletet is tudnának vállalni, hogy előbb szabaduljanak, mert a fizetésük nőtt. Esetleg előtörleszthetnének a megtakarításukból, vagy kiválthatnánk a sok különböző hitelt egyetlen kedvezőbbel. De az emberek nem szeretnek a hiteleikre gondolni, nem szeretnek új hitellel, ügyintézéssel bajlódni, ha nem feltétlen szükséges. Pedig nagyon megéri, ha hajlandók vagyok foglalkozni vele.