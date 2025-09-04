Nem is Budapesten várható a legnagyobb ingatlanáremelkedés: fájdalmas lehet az Otthon Start következménye

Az Otthon Start Program generálta, kezdeti extrém kereslet után az ingatlanpiac normalizálódását várja Heinrich Balázs, az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettese, aki szerint a 3 százalékos, fix kamatozású állami hitelkonstrukció hétfői rajtja a fővárosban és vidéken is árfelhajtó hatású lesz. Hétfőn rajtolt az Otthon Start Program, a 3 százalékos, fix kamatozású állami hitelkonstrukció, amelynek célja, hogy segítse az első ingatlanhoz jutást. Az Otthon Start rövid távon átalakítja a jelenleg ismert ingatlanpiacot, hiszen most egy olyan társadalmi réteg juthat első lakáshoz, amelynek eddig nem volt erre lehetősége. A konstrukció legfontosabb előnyei, hogy a kamat államilag garantált, maximum 3%, vagyis nem kell attól tartani, hogy a havi törlesztőrészlet időközben emelkedik, akár 10% önerővel is indítható és a hitel időtartama 25 év is lehet. Több feltétel mellett a három legfontosabb, hogy a hitelösszeg maximuma 50 millió forint, és a négyzetméterár is limitált, legfeljebb másfél millió forint lehet, a banki értékbecslés pedig nem térhet el 20 százaléknál többel az adásvételi szerződésben szereplő összegnél.

„Érzékeljük, hogy felbolydult az ingatlanpiac, jelentősen nőtt a megtekintések és az érdeklődők száma is” – kommentálta az Otthon Start Program hatásait Heinrich Balázs. A várható árfelhajtó hatással kapcsolatban a szakember kijelentette, hogy az Otthon Centrum elemzői a következő három-hat hónapban Budapesten 10 százalék körüli áremelkedéssel számolnak, ami vidéken valószínűsíthetően ennél magasabb lesz, mivel ott eleve alacsonyabbak voltak az ingatlanárak.

„A drágulást nem csak a kereslet fűti, hanem a négyzetméterenkénti másfél millió forintos limit is, mivel ez magához húzza az alatta lévő közeli értékeket” – fogalmazott. A lakásonkénti 100 milliós, vagy a családi házak esetében 150 milliós forintos összérték bizonyos fokig visszafogja az áremelkedés ütemét, amely azonban nem lesz egységes. „Az alacsonyabb árfekvésű ingatlanoknál magasabb árnövekedést tapasztaltunk az elmúlt időszakban, és ez most is valószínűsíthető: ráadásul már eddig is egy erős keresleti piacról beszéltünk, ha pedig ez még jobban felpörög, akkor az tovább hajtja az árakat, ami azonban 10 éves távlatban kiegyenlítődik”- hangsúlyozta Heinrich Balázs.

Az elmúlt 25 évben 550 ezer lakással, házzal nőtt a teljes ingatlanállomány, de a kínálati piac nem tudta követni a keresletet. Ez a tendencia főleg a fővárost jellemezte, ezzel együtt még a nagyon kedvelt XIII. kerületben is lehet találni másfél millió forint alatti négyzetméterárat. A programmal leginkább célzott, fiatal ingatlanvásárlók elsősorban nem az agglomerációban gondolkoznak, de ha valaki talál egy olcsó telket, akkor inkább azon épít sokkal alacsonyabb négyzetméteráron, minthogy egy új építésű ingatlant vásárolna. „Az összes ingatlanpiaci szegmensben pozitív hatása lesz a programnak, de elsősorban a városokban várunk jelentős keresletnövekedést” – jelentette ki a szakember.

Várakozásai szerint a hatalmas lendület után kiderül majd, hogy nem minden érdeklődő jut el a vásárlási szakaszba: „A kezdeti nagyon erős, extrém kereslet után normalizálódik a piac” – vélte Heinrich Balázs, aki egyúttal megjegyezte: ha szembeállítja az átlagos albérleti díjakkal a hiteltörlesztő havi részletét, akkor nem lesz nehéz döntést hozni: „Budapesten a kétszobás téglalakások 260 ezer forint körül bérelhetők, a panelek 210 ezer, 230 ezer forint közötti áron. Ezt nagyon plasztikusan szembe lehet állítani az 50 milliós hitellel, aminek 25 évig 250 ezer forint alatt lesz a törlesztőrészlete. Vagyis az albérleti díj helyett a saját ingatlan törlesztőjét kell fizetni, és ha valaki családi segítséggel össze tudja szedni a tíz százalékos, kötelező önrészt, akkor innentől nem kérdés, hogy melyik az előnyösebb.”