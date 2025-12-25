December 24-én országszerte 179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. 47 esetben tűzhöz riasztották a tűzoltókat.
Egyre durvább agyrém a mesterséges intelligencia: AI-generált kamu recepttel vertek át egy gyanútlan háziasszonyt
Egy Pinterest-en talált csokoládés makk sütemény receptje mögött mesterséges intelligencia által generált tartalom húzódott meg, ami átvert egy gyanútlag internetezőt. Az ügy rávilágít az AI-generált receptek és képek növekvő problémájára a gasztronómiai online térben.
Egy egyszerűnek tűnő, 45 perces elkészítési időt ígérő csokoládés makk sütemény receptje öt órás küzdelembe torkollott, amikor a végeredmény köszönő viszonyban sem volt a Pinterest-en látott tökéletes képekkel. Hiába az évek óta tartó sütési tapasztalat, a recept egyszerűen nem működött a gyakorlatban.
A gyanú, hogy a recept mögött mesterséges intelligencia állhat, akkor erősödött meg, amikor a szerző, a magát profi cukrásznak nevező Anna Kelly leírása és a valóság között egyre több ellentmondás mutatkozott. A DessertsPro.com oldalon található recept szerint a Nutter Butter kekszekből kellett volna tökéletes makk alakú édességeket formálni, ami fizikailag lehetetlennek bizonyult - írja a szerző a CNN-en.
A weboldal és a szerző valódiságának ellenőrzése során kiderült, hogy sem Kelly, sem a receptjei nem léteznek a valóságban. A kapcsolatfelvételi kísérletek sikertelenek maradtak, az e-mailek kézbesíthetetlennek bizonyultak.
Adam Gallagher, az Inspired Taste blog társalapítója szerint az ilyen oldalak szinte biztosan AI által generáltak. Ő és felesége, Joanne régóta figyelmeztetnek a közösségi médiában elterjedt, valódinak tűnő, de mesterséges intelligencia által létrehozott receptek és képek növekvő számára.
Tom Critchlow, a Raptive ügyvezető alelnöke szerint nem maga az AI-technológia a probléma, hanem a rosszhiszemű felhasználók, akik tömegesen generálnak hamis tartalmakat. "Ezek a szereplők százezrével hoznak létre vadonatúj domaineket, amelyeken AI által generált receptek és képek ezreit teszik közzé, és hirdetésekkel árasztják el az oldalakat" - magyarázta.
A Pinterest különösen érintett ebben a problémában. "A Pinterestet elárasztották ezek a spammerek. Szinte bármilyen keresés az étel és recept kategóriában ezekre a weboldalakra vezet, amelyek tetőtől talpig spam tartalmak" - mondta Critchlow.
Az ilyen oldalak a látogatók kattintásaiból és görgetéseiből is pénzt keresnek. Míg egy valódi food blogger órákat tölt egy recept létrehozásával, tesztelésével és fényképezésével, hogy 1000 oldalmegtekintésért 30-50 dollárt keressen, az AI-generált oldalak ugyanezt az összeget percek alatt létrehozott tartalommal is megkereshetik.
A Raptive szerint idén közel 600 oldalt zártak ki a hálózatukból AI-generált spam tartalmak miatt. A hamis receptek felismerésében segíthetnek bizonyos jelek: a gyanúsan tökéletes képek, a "műanyag" kinézetű ételek, az értékelések és hozzászólások hiánya, valamint az ellentmondások a szövegben.
A Pinterest nemrég bevezetett egy AI-szűrőt, amelyet a felhasználók bekapcsolhatnak a beállításaikban, hogy kiszűrjék a számítógép által generált tartalmakat. A cég decemberben adta hozzá ezt a funkciót az Étel és Ital kategóriához, és az AI-képeket elvileg címkével is ellátják, bár a gyakorlatban ez nem mindig működik.
Az Indicator digitális biztonsági jelentőoldal által végzett ellenőrzés szerint a Pinterest volt a legsikeresebb az AI-képek címkézésében, de még így is csak 55%-os sikerarányt ért el. A platform állítja, hogy nem akarja teljesen betiltani az AI-t, mivel egyesek inspirálónak találják.
A Gallagher házaspár szerint az AI-spam nem annyira a már befutott oldalakat károsítja, hanem inkább azokat a food bloggereket, akik most kezdik pályafutásukat, és a közösségi médiára és keresőeszközökre támaszkodnak a forgalom generálásához. "Amikor folyamatosan csorbítják a bizalmat, akkor minket is kevésbé fognak megbízhatónak tartani" - mondta Joanne Gallagher.
