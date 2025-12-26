A Pénzcentrum 2025. december 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Lavinaveszély Erdélyben: röpködnek a mínuszok a Kárpátokban, figyelmeztetnek a román meteorológusok
Az idei tél legalacsonyabb hőmérsékleti értékeit mérték péntek reggel Erdélyben. A legalacsonyabb hőmérsékletet, -11,4 Celsius-fokot Csíkszeredából jelentették. A román Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adatai alapján nemcsak Erdélyben, hanem Románia többi régiójában is péntek reggel mérték a tél legalacsonyabb hőmérsékletét.
Az ANM adatai szerint a legalacsonyabb hőmérsékleti értéket Csíkszeredából jelentették, ahol mínusz 11,4 Celsius fok volt. A Székelyhon.ro közlése szerint hasonlóan alacsony volt a hőmérséklet a tömbmagyar térség többi településén is: Maroshévízen mínusz 10,8, Kézdivásárhelyen mínusz 10,3 Celsius-fokot mértek. A térség leghidegebb településének számító Gyergyóalfaluban mínusz 9,8, Sepsiszentgyörgyön mínusz 8,7, Baróton és Bodzafordulón mínusz 8,4 fokot mutattak a hőmérők. Székelyudvarhelyen mínusz 7, Marosvásárhelyen mínusz 4,9 Celsius fok volt.
Mihai Hustiu, az ANM meteorológusa a Digi24 hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy a péntek reggeli hőmérsékleti értékek voltak a legalacsonyabbak Moldvában, Munténiában és Dobrudzsában is. Bukarest peremvidékén mínusz 7, a román fővárosban mínusz 5 fok volt. Az ANM előrejelzése szerint a következő időszakban is marad a fagyos idő, melyet több térségben erős széllökések és hóviharok kísérnek. A Déli- és a Keleti-Kárpátokban lavinaveszélyre figyelmeztettek a meteorológusok.
Rengeteg hulladék keletkezik karácsonykor a csomagolóanyagokból, de ezt ne kazánban vagy kályhában égessük el! És az idei karácsonyfa sem tüzelőnek való.
Mennyit ér egy karácsonyfa? Pár ezer forintot vagy akár 5 milliárdot? És vajon mennyit költünk karácsonyfára világszerte? Mutatjuk!
Leginkább a magasabban fekvő területeket boríthatja ma be hóréteg, riasztásról eddig nem jött hír.
Az Otthon Start hitelprogram első száz napjának tapasztalatai alapján a támogatott konstrukció érdemben átalakíthatja a lakáshitelezési piacot.
Nem várt fordulat állt be a gázáraknál: ezt minden magyar családnak tudnia kell a tél kellős közepén
Az orosz fosszilis energiáról való leválás nem okozott tartós áremelkedést az európai energiapiacon.
Bajorország továbbra is kedvelt célpont a magyar munkavállalók körében, az ottani ingatlanárak azonban még a helyieket is megdöbbentik.
Mit ünneplünk karácsonykor és szenteste? Ez a karácsony szó jelentése, a karácsonyfa állítás eredete
A karácsonyfa-állítás a 17. századtól német területekről terjedt el.
Akadozik a napelemes inverterek kötelező adatszolgáltatási rendszerének bevezetése, amelyet júliustól terveznek elindítani.
Óriási leállást jelentettek be az államigazgatásban: erről mindenki tudjon, aki ügyeket akar intézni
Az év végi időszakban szűkített nyitvatartással és korlátozott ügyintézési lehetőséggel működnek a kormányablakok és kormányhivatalok.
Hogyan lehet ekkora különbség abban, mennyit költ egy ország a gyerekekre? Vajon miért szerepel Magyarország a középmezőnyben? Mutatjuk!
Hamarosan itt a téli napforduló napja, kezdődhet a csillagászati tél.
A kedvezményes hitelprogram hatására eddig főként a használt lakások iránti kereslet nőtt.
A szálló por miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége ezekben a városokban.
Magyarország élen járt az elmúlt években az ingatlanárak emelkedését tekintve, azonban csak a középmezőnyben vagyunk a teljes lakhatási költségeket illetően.
Karácsonyi menü ötletek: hagyományos, egyszerű, bonyolult és diétás karácsonyi ételek mindenkinek, aki még nem tudja, mit főzzön karácsonyra. Nálatok mi lesz a menü?
Az Otthon Start program elindulása látványosan felhajtotta az ingatlanárakat, miközben a kevésbé ismert alternatív ingatlanpiacon továbbra is komoly árkülönbségek maradtak.
10+1 hagyományos ünnepi sütemény: elronthatatlan karácsonyi süti receptek a fa alá - Ezekkel biztos a siker
Karácsonyi sütemények az ünnepekre: ezek a legjobb karácsonyi receptek, így készülnek a legfinomabb karácsonyi sütik, köztük karácsonyi sütés nélküli sütik és karácsonyi aprósütik.
Elképesztő, mennyiért kelt el Magyarország egyik legdrágább ingatlana 2025-ben: ilyen villákat vesz a magyar elit
Idén az ingatlanpiacot a főváros és a vidék közötti különbségek növekedése, valamint az Otthon Start Program hatására erősen átalakuló vevői és eladói motivációk jellemezték.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
