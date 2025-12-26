Lavinaveszély Erdélyben: röpködnek a mínuszok a Kárpátokban, figyelmeztetnek a román meteorológusok

2025. december 26. péntek Karácsony, István
Hotel Alpin Rarau at Pietrele Doamnei, Muntilor Rarau in the Carpathian Mountains, Romania
MTI
2025. december 26. 14:31

Az idei tél legalacsonyabb hőmérsékleti értékeit mérték péntek reggel Erdélyben. A legalacsonyabb hőmérsékletet, -11,4 Celsius-fokot Csíkszeredából jelentették. A román Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adatai alapján nemcsak Erdélyben, hanem Románia többi régiójában is péntek reggel mérték a tél legalacsonyabb hőmérsékletét.

Az ANM adatai szerint a legalacsonyabb hőmérsékleti értéket Csíkszeredából jelentették, ahol mínusz 11,4 Celsius fok volt. A Székelyhon.ro közlése szerint hasonlóan alacsony volt a hőmérséklet a tömbmagyar térség többi településén is: Maroshévízen mínusz 10,8, Kézdivásárhelyen mínusz 10,3 Celsius-fokot mértek. A térség leghidegebb településének számító Gyergyóalfaluban mínusz 9,8, Sepsiszentgyörgyön mínusz 8,7, Baróton és Bodzafordulón mínusz 8,4 fokot mutattak a hőmérők. Székelyudvarhelyen mínusz 7, Marosvásárhelyen mínusz 4,9 Celsius fok volt.

Mihai Hustiu, az ANM meteorológusa a Digi24 hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy a péntek reggeli hőmérsékleti értékek voltak a legalacsonyabbak Moldvában, Munténiában és Dobrudzsában is. Bukarest peremvidékén mínusz 7, a román fővárosban mínusz 5 fok volt. Az ANM előrejelzése szerint a következő időszakban is marad a fagyos idő, melyet több térségben erős széllökések és hóviharok kísérnek. A Déli- és a Keleti-Kárpátokban lavinaveszélyre figyelmeztettek a meteorológusok.

Címlapkép: Getty Images
#otthon #időjárás #hőmérséklet #tél #románia #fagy #erdély #hideg #meteorológia

