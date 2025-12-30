A MOHU közölte, hogy az újévi ünnepi időszakban is a már megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot.
Elképesztő, ami történik: az Otthon Start hozhatja el a kánaánt temérdek lakásbérlőnek - ezzel csak nagyon kevesen számoltak
Az Otthon Start Program tartós ársapkát húzott a budapesti albérletpiacra szeptember óta, amely 2026-ban és akár azt követően is korlátozhatja majd a bérleti díjak emelkedését – derül ki a Rentingo friss albérletpiaci előrejelzéséből. A bérbeadó platform szerint a budapesti használt lakások felértékelődési potenciálja erősen csökkent, ezért arra lehet számítani, hogy jövő évben bezuhan a tisztán piaci alapon történő befektetési célú lakásvásárlások száma. A bérbeadók számára különösen a 250 ezer forint feletti árszinten maradhat nehéz a terep, miközben a választási évben a bérlők jövedelmi helyzete javulhat, ami az alsóbb árkategóriákban várhatóan stabilizálja a keresletet.
A 2025-ös év rendkívül hektikus volt a budapesti albérletpiacon, utoljára a koronavírus-járvány idején tapasztalhattunk hasonlóan mozgalmas időszakot. Az év első felében kialakult egy nagyjából 250 ezer forintos üvegplafon, amelyet az átlagos bérleti díjak nem tudtak áttörni. A nyári albérletszezon elején meginduló élénkülést az Otthon Start Program bejelentése törte meg: augusztusban hirtelen bezuhant a bérlők keresleti árszintje, amely azóta sem állt teljesen helyre – mutat rá friss albérletpiaci elemzésében a Rentingo.
Ritkán látható helyzet alakult ki ősz közepére: a kereslet visszaesése szinte egy időben járt a kínálat bővülésével. A drágább lakások iránti igény drasztikus csökkenése elindította a bérleti díjak mérséklődését, amit októberben tovább erősített a kínálat bővülése, amikor megjelentek a piacon a kedvezményes, 3 százalékos hitellel befektetés céljából vásárolt lakások.
A fővárosban 6 hónapos folyamatos lemorzsolódást követően 2025 végére az átlagos kínálati bérleti díj tartósan 250 ezer forint alatt maradt, a keresleti árak pedig 220 ezer forint körül stabilizálódtak. Decemberben átlagosan 244 ezer forintot kértek egy kiadó lakásért a bérbeadók, miközben a bérlők 221 ezer forintot voltak hajlandók fizetni, így az árolló 10 százalékra szűkült.
Az Otthon Start Program hosszú távon alakítja át a piacot
A Rentingo elemzése szerint 2026-ban is az Otthon Start Program marad a budapesti albérletpiac legfontosabb alakító tényezője. A másfél millió forintos négyzetméterár korlátozza a használt lakások felértékelődési potenciálját, ezáltal csökkenti a befektetési célú keresletet, a kedvezményes, 3 százalékos hitel pedig versenyelőnybe hozza az albérletpiacon azokat a bérbeadókat, akik a program segítségével jutnak ingatlanhoz.
Az ingatlanáremelkedési potenciál hiánya miatt jobban előtérbe kerül majd a bérleti hozam, ami a nyomott bérleti díjak miatt csak az Otthon Startos befektetőknek tud vonzó lenni. Ennek következtében a kínálati oldalon egy tartós ársapka alakul ki, amely évekig a bérbeadókon maradhat.
Keresleti oldalon 2026-ban a választási évhez köthető jövedelmi javulás érezhetően stabilizálhatja a bérlők fizetőképességét, elsősorban az alsóbb árszegmensekben. A 250 ezer forintos szint felett azonban továbbra is komoly kihívást jelent majd bérlőt találni, különösen a középkategóriás és drágább lakások esetében. A Rentingo szerint a bérbeadók 2027-ben újabb negatív következményekkel szembesülhetnek, amikor a most induló újépítésű projektek átadásai jelentős kínálatbővülést hozhatnak az amúgy is nyomás alatt lévő bérleti díjakra.
A virsli már nem olcsó alapélelmiszer: Magyarországon két évtized alatt hétszeresére nőtt az ára. Mi áll a drágulás mögött, és mit kapsz a pénzedért?
2026 számos fontos változást hoz a mindennapi életben, amelyek a bérekre, a támogatásokra és juttatásokra is hatással lesznek.
Állati jó tanácsok Szilveszterre! Szilveszteri PetárdaSTOP-ot kérnek az állatvédők! Nem csak emberre, állatra is veszélyesek a Szilveszteri tűzijátékok!
Sarkvidéki hideg tör be az országba: ilyenkor különösen fontos a vízmérők és vízvezetékek megfelelő védelme a fagykárok ellen.
Az alábbi útmutatóban életmódbeli, karrier- és pénzügyi kérdéseket is találsz, amelyek segítenek átlátni, honnan indultál, hova jutottál, és merre érdemes tartanod a következő évben.
A tojás az egyik leggyakrabban használt alapélelmiszer, mégis sokan hibáznak a tárolásával és felhasználásával kapcsolatban.
Karácsony háro óm napja alatt 413 riasztáshoz vonultak a tűzoltók országszerte: nem unatkoztak.
Mindenki ajándékoz karácsonykor – de nem ugyanannyit. Mutatjuk, mennyit költenek a magyarok, és hol a legnagyobbak a különbségek.
A péntek reggeli hőmérsékleti értékek voltak a legalacsonyabbak Moldvában, Munténiában és Dobrudzsában is.
Egyre durvább agyrém a mesterséges intelligencia: AI-generált kamu recepttel vertek át egy gyanútlan háziasszonyt
Az ilyen oldalak a látogatók kattintásaiból és görgetéseiből is pénzt keresnek.
Rengeteg hulladék keletkezik karácsonykor a csomagolóanyagokból, de ezt ne kazánban vagy kályhában égessük el! És az idei karácsonyfa sem tüzelőnek való.
Teljes a sokk 2025 karácsonyán: tűzbe borult az ország, rengeteg lakás, ház égett le - óriásiak a károk
December 24-én országszerte 179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. 47 esetben tűzhöz riasztották a tűzoltókat.
Mennyit ér egy karácsonyfa? Pár ezer forintot vagy akár 5 milliárdot? És vajon mennyit költünk karácsonyfára világszerte? Mutatjuk!
Leginkább a magasabban fekvő területeket boríthatja ma be hóréteg, riasztásról eddig nem jött hír.
Az Otthon Start hitelprogram első száz napjának tapasztalatai alapján a támogatott konstrukció érdemben átalakíthatja a lakáshitelezési piacot.
Nem várt fordulat állt be a gázáraknál: ezt minden magyar családnak tudnia kell a tél kellős közepén
Az orosz fosszilis energiáról való leválás nem okozott tartós áremelkedést az európai energiapiacon.
Bajorország továbbra is kedvelt célpont a magyar munkavállalók körében, az ottani ingatlanárak azonban még a helyieket is megdöbbentik.
Mit ünneplünk karácsonykor és szenteste? Ez a karácsony szó jelentése, a karácsonyfa állítás eredete
A karácsonyfa-állítás a 17. századtól német területekről terjedt el.
