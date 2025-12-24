2025. december 24. szerda Ádám, Éva
havazás, hó, hóesés
Otthon

Mégis fehér lehet a karácsony? Mutatjuk, hol számíthatsz hóra szenteste napján!

Pénzcentrum
2025. december 24. 07:40

Leginkább a magasabban fekvő területeket boríthatja ma be hóréteg, riasztásról eddig nem jött hír.

Túlnyomóan borult, párás idő valószínű, legfeljebb az északkeleti harmadban kisebb körzetekben lehet átmeneti szakadozás a felhőzetben - erről ír előrejelzésében a HungaroMet.

Az ország délnyugati felén folytatódik a csapadékos idő, az esőt különösen a nap második felében nyugat felől egyre többfelé síkvidéken is havas eső, hó váltja fel. Estétől a csapadékzóna gyengül, de

ekkorra nyugaton, délnyugaton síkvidéken is kialakulhat vékonyabb, olvadozó hóréteg, a hegyekben viszont vastagabb hótakaró is összejöhet.

Az ország északkeleti felén nem valószínű csapadék. Az északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főleg északkeleten erős lökések. A csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között alakul, nyugaton lesz hidegebb, keleten pedig melegebb az idő. A csapadékos dunántúli tájakon a reggeli, délelőtti órákban áll be a maximum. Késő este -2 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #riasztás #karacsony #havazás #időjárás #hőmérséklet #hó #december #csapadék #dunántúl #december 24 #szenteste #hungaromet

