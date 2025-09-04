2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Budapest
Budapest és a Duna panorámája a Gellért-hegyi kilátóból szürkületkor
Otthon

Elindult az Otthon Start, vele együtt a teljes káosz is: erről tudjon, aki felvenné a támogatott hitelt

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 16:32

Szeptember elsején hivatalosan is elrajtolt az Otthon Start program, melyben 3%-os kedvezményes hitellel lehet lakást vásárolni. Az elmúlt hetekben már folyamatosan jöttek a hírek a megnövekedett vásárlói érdeklődésről, az OTP Ingatlanpont szakemberei az egész országban hasonlót tapasztaltak. Ez egyben azt is jelenti, hogy a következő hónapokban még erősebb verseny indulhat a jó állapotú, megfelelő áron kínált lakásokért.

Szinte minden potenciális érdeklődő fantáziáját megmozgatta az Otthon Start program, hiszen a piacinál jóval kedvezőbb, 3%-os kamatozás mellett lehet hitelt felvenni akár 25 évre fixen, akár 10 százalékos önerő mellett. Az első adatokra még várni kell, hiszen a bankok szeptember elsejétől fogadják be az igényléseket, azonban az előzetes érdeklődések alapján nem túlzás azt állítani, hogy az egész ország megmozdult. Aki csak kicsit is kacérkodott a lakásvásárlás gondolatával, az most biztosan megjelenik a piacon vevőjelöltként a tapasztalatok alapján.

Az Otthon Start program meghirdetése óta áremelkedést tapasztaltunk, ami leginkább a 2-3 szobás lakótelepi lakások piacát jellemezte” – számolt be tapasztalatairól a hivatalos indulás előtt Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont észak-magyarországi régióvezetője. A régióban elsősorban saját lakhatás céljára kerestek lakásokat nyáron, nem befektetési céllal. Ezzel szemben a dél-alföldi régióban egyértelműen tapasztalják a befektetési célú keresletet is, hiszen a jelenlegi árak mellett már egy vidéki lakás kiadása is jórészt fedezi a törlesztőrészletet. Emellett Piros Szilvia kiemelte, hogy több olyan vevőjelölttel találkoztak, akik eddig albérletben laktak, de az Otthon Start programban kedvezőbb lesz számukra a törlesztőrészletet fizetni.

Egyértelmű áremelkedésről számolt be az észak-dunántúli régióban Komádi Csaba is, aki kiemelte, hogy a használt és az újépítésű lakásokra is ez volt jellemző, utóbbiaknál néhány hét alatt 5% körüli drágulást érzékeltek. Ráadásul szerinte a kínálat nem fog érdemben növekedni szeptembertől, mivel aki el akarta adni a lakását, az már korábban megtette, egyelőre nem látszik, hogy teljesen új ingatlanok kerülnének a piacra.

 Mi azt tapasztaljuk, hogy az érdeklődők nagyobb része kifejezetten befektetési céllal keres lakást

– hangsúlyozta a régióvezető. „A legjelentősebb áremelkedést Baranya vármegyében tapasztaljuk. Pécsett az idei évben megközelíthetően 22%-os drágulás érzékelhető. A többi vármegyében nem ilyen drasztikus, de 5-10 % ott is elérhető volt" – számolt be eddigi tapasztalatairól Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője. Kiemelte, hogy egyelőre a nagyobb városok lakásai iránt nőtt meg a kereslet, sokan érdeklődnek az Otthon Start program iránt már úgy is, hogy még nincs meg a kiszemelt ingatlan.

A meglévő portfólióban nem jellemző az áremelés, de az új megbízásoknál ismét megjelent a túlárazás az Otthon Start programra készülve – emelte ki Piros Szilvia. Szerinte az eddigi portfólióban inkább az volt jellemző augusztusban, hogy érezhetően visszaesett az árcsökkentések száma. Tapasztalatai szerint most olyan eladók is megjelennek a piacon, akik eddig nem gondolkodtak értékesítésen, vagy korábban sikertelenül próbálták eladni ingatlanjukat.

Azt látom, hogy megjelentek olyan érdeklődők is, akik eddig nem gondolkodtak rövid távon lakásvásárlásban, de a kedvező feltételek miatt előre hozzák a vásárlást” – hangsúlyozta Piros Szilvia. Szerinte nem csak informális érdeklődés volt jellemző az elmúlt hetekben, hanem sokan már megtekintettek lehetséges ingatlanokat, elkezdték összehasonlítani azokat. Kiemelte, hogy a felfokozott érdeklődés mindenhol jelentkezik, nincs különbség az egyes települések között.

Az előzetes érdeklődések alapján a vevőjelöltek általában a jobb állapotú ingatlanokat keresik. A többség reális tervekkel érkezik, a kedvező árazás miatt nem tervez túl

– emelte ki Farsang Sándor. Szerinte szeptembertől nem csak Budapesten, hanem vidéken is arra kell készülni, hogy a népszerű ingatlanok hamar elkelnek majd, gyorsan kell döntést hozni az érdeklődőknek. Hasonlóról számolt be Markó Ildikó is, a Dél-Dunántúlon is leginkább az azonnal költözhető lakásokat keresik a potenciális vevők, akik többnyire a kínálat csökkenésére és magasabb árakra számítanak.

Véleményem szerint nagyobb áremelkedés is benne van a piacban, így aki komolyan fontolgatja a lakásvásárlást, annak célszerű lenne minél előbb letudni” – hangsúlyozta Farsang Sándor. A jó döntéshez pedig a legtöbb esetben hasznos lesz ingatlanpiaci szakértő segítségét is igénybe venni. „Sok érdeklődő már most próbálja biztosítani magának az ingatlant és az árát valamilyen előszerződés, foglaló formájában, úgy gondolják, hogy árfelverő hatása lesz a programnak, és hiány is kialakulhat a jogosult ingatlanok szegmensében” – mondta Komádi Csaba.

Piros Szilvia tapasztalatai szerint egyelőre nincs egyértelmű irány a piacon, „minden érdekli a vevőket”. Szerinte az alapanyagok jelentős drágulása inkább a kisebb felújítást igénylő ingatlanok felé tolja el a vevők nagyobb részét, gyorsan akarnak eladni, és beköltözni az újba. A dél-alföldi régióvezető is kiemelte, hogy nagy a kapkodás a piacon, sokan nem rendelkeznek a megfelelő információkkal.
Címlapkép: Getty Images
