Tűzhelyen felejtett olaj, kigyulladt ebédlőasztal: volt dolguk a tűzoltóknak karácsonykor is

Karácsony három napja alatt 413 riasztáshoz vonultak a tűzoltók országszerte: 116 helyszínen keletkezett tűz, 77 lakóépület gyulladt ki, és 15 esetben szén-monoxid miatt kellett beavatkozni. Bár idén kevesebb volt a riasztás, mint tavaly – akkor 632-szer hívták a tűzoltókat –, a karácsony másnapján történt 97 beavatkozás így is jól mutatja, mennyi veszélyt rejt a fűtési szezon és az ünnepi időszak.

December 26-án, karácsony másnapján országszerte 97 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. 34 esetben tűz miatt, 63 alkalommal műszaki mentést igénylő helyzethez riasztották a tűzoltókat. 25 lakóépület égett, 3 esetben szén-monoxid miatt érkezett bejelentés.

Reggel ötkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Korláton, a Petőfi Sándor utcában egy családi ház kéménye gyulladt ki, a tűz kis területen átterjedt a födémre is. A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták az épületet és megszüntették az izzást. A ház fűthetetlenné vált, három lakója átmenetileg rokonokhoz költözött.

9:20-kor Salgótarjánban az Acélgyári úton egy lakatlan sorházi lakásban szemét égett egy négyzetméteren.

11:36-kor Szombathelyen a Síp utcában egy társasház első emeleti lakásában keletkezett tűz a tűzhelyen felejtett olaj miatt. Tíz négyzetméteren égett a nappali és a konyha. Az oltás idejére 15 ember hagyta el a társasházat. Egy lakás lakhatatlanná, kettő lakás fűthetetlenné vált, 6 ember átmenetileg rokonokhoz ment.

Fél egykor Újszilváson egy családi ház udvarán lévő szerszámtároló égett 15 négyzetméteren.

Délután kettőkor Kétsopronyban egy családi házhoz épített, tárolóként használt melléképület égett 30 négyzetméteren.

Délután negyed négykor Nagykőrösön az Eötvös Károly utcában egy családi ház kazánházába visszaáramlott a füst, mert a kéményben lerakódott a sok korom és kátrány. Egy ember füstmérgezést szenvedett.

Háromnegyed négykor Büssüben a Kossuth utcában egy családi ház konyhájában ételt felejtettet a tűzhelyen, amely meggyulladt. A tüzet még a tűzoltók kiérkezése előtt megfékezték az ott lakók.

17:12-kor a Komárom-Esztergom vármegyei Bajnán az Óvoda utcában egy családi ház étkezőjében asztal és székek égtek másfél négyzetméteren. Két ember füstmérgezést szenvedett, a ház fűthetetlenné vált, egy ember rokonokhoz ment.

Este kilenckor Balatonmagyaródon a Petőfi utcában egy asztali karácsonyi dekoráción égve hagyták a gyertyát, amely meggyújtotta a dekorációt, az asztalt, széket, és a függönyt. A tüzet az ott lakók még a tűzoltók kiérkezése előtt megfékezték.

Este háromnegyed tízkor Kiskunhalason a Polgár utcában, egy családi házban a kályha mellett felhalmozott lomok égtek, a ház fűthetetlenné vált, a lakóját a szomszédja fogadta be.

Három helyszínre szén-monoxid miatt riasztották a tűzoltókat: Ráckeresztúron egy konvektor miatt keletkezett szén-monoxid. Pákozdon egy gáztűzhely, Dunavarsányban pedig egy gázkazán nem megfelelő szellőzése miatt keletkezett mérgező gáz.

Karácsony másnapján 19 tűzoltói beavatkozást igénylő közlekedési baleset történt. Többségében árokba borult, összeütközött járművekhez hívták a tűzoltókat.

A karácsony ugyan elmúlt, azonban az adventi koszorúk, karácsonyfák, díszkivilágítások még napokig, helyenként hetekig ékesítik az otthonainkat. A fenyőfák, koszorúk a fűtött lakásban mostanra kiszáradtak, a legkisebb hőforrástól is könnyen meggyulladhatnak. A tüzek megelőzése érdekében figyeljünk ezekre, hiszen a tűzoltókat egészen január végig riasztják hasonló tüzekhez.

