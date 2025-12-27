2025. december 27. szombat János
4 °C Budapest
Tűzhelyen felejtett olaj, kigyulladt ebédlőasztal: volt dolguk a tűzoltóknak karácsonykor is
Otthon

Tűzhelyen felejtett olaj, kigyulladt ebédlőasztal: volt dolguk a tűzoltóknak karácsonykor is

Pénzcentrum
2025. december 27. 12:01

Karácsony három napja alatt 413 riasztáshoz vonultak a tűzoltók országszerte: 116 helyszínen keletkezett tűz, 77 lakóépület gyulladt ki, és 15 esetben szén-monoxid miatt kellett beavatkozni. Bár idén kevesebb volt a riasztás, mint tavaly – akkor 632-szer hívták a tűzoltókat –, a karácsony másnapján történt 97 beavatkozás így is jól mutatja, mennyi veszélyt rejt a fűtési szezon és az ünnepi időszak.

Karácsony három napja alatt összesen 413 esetben avatkoztak be a tűzoltók. 116 helyszínen kellett tüzet oltani, 77 lakóépület gyulladt ki. 297 esetben műszaki mentést végeztek, 15 helyen keletkezett szén-monoxid. Idén kevesebb esethez riasztották a tűzoltókat mint tavaly karácsonykor, akkor 632-szer avatkoztak be  -közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága.

December 26-án, karácsony másnapján országszerte 97 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. 34 esetben tűz miatt, 63 alkalommal műszaki mentést igénylő helyzethez riasztották a tűzoltókat. 25 lakóépület égett, 3 esetben szén-monoxid miatt érkezett bejelentés.

Reggel ötkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Korláton, a Petőfi Sándor utcában egy családi ház kéménye gyulladt ki, a tűz kis területen átterjedt a födémre is. A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták az épületet és megszüntették az izzást. A ház fűthetetlenné vált, három lakója átmenetileg rokonokhoz költözött.

9:20-kor Salgótarjánban az Acélgyári úton egy lakatlan sorházi lakásban szemét égett egy négyzetméteren.

11:36-kor Szombathelyen a Síp utcában egy társasház első emeleti lakásában keletkezett tűz a tűzhelyen felejtett olaj miatt. Tíz négyzetméteren égett a nappali és a konyha. Az oltás idejére 15 ember hagyta el a társasházat. Egy lakás lakhatatlanná, kettő lakás fűthetetlenné vált, 6 ember átmenetileg rokonokhoz ment.

Fél egykor Újszilváson egy családi ház udvarán lévő szerszámtároló égett 15 négyzetméteren.

Délután kettőkor Kétsopronyban egy családi házhoz épített, tárolóként használt melléképület égett 30 négyzetméteren.

Délután negyed négykor Nagykőrösön az Eötvös Károly utcában egy családi ház kazánházába visszaáramlott a füst, mert a kéményben lerakódott a sok korom és kátrány. Egy ember füstmérgezést szenvedett.

Háromnegyed négykor Büssüben a Kossuth utcában egy családi ház konyhájában ételt felejtettet a tűzhelyen, amely meggyulladt. A tüzet még a tűzoltók kiérkezése előtt megfékezték az ott lakók. 

17:12-kor a Komárom-Esztergom vármegyei Bajnán az Óvoda utcában egy családi ház étkezőjében asztal és székek égtek másfél négyzetméteren. Két ember füstmérgezést szenvedett, a ház fűthetetlenné vált, egy ember rokonokhoz ment.

Este kilenckor Balatonmagyaródon a Petőfi utcában egy asztali karácsonyi dekoráción égve hagyták a gyertyát, amely meggyújtotta a dekorációt, az asztalt, széket, és a függönyt. A tüzet az ott lakók még a tűzoltók kiérkezése előtt megfékezték.

Este háromnegyed tízkor Kiskunhalason a Polgár utcában, egy családi házban a kályha mellett felhalmozott lomok égtek, a ház fűthetetlenné vált, a lakóját a szomszédja fogadta be.

December 26-án reggel fél nyolc körül érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint Kunmadarason kigyulladt egy családi ház.

Három helyszínre szén-monoxid miatt riasztották a tűzoltókat: Ráckeresztúron egy konvektor miatt keletkezett szén-monoxid. Pákozdon egy gáztűzhely, Dunavarsányban pedig egy gázkazán nem megfelelő szellőzése miatt keletkezett mérgező gáz.

Karácsony másnapján 19 tűzoltói beavatkozást igénylő közlekedési baleset történt. Többségében árokba borult, összeütközött járművekhez hívták a tűzoltókat.

A karácsony ugyan elmúlt, azonban az adventi koszorúk, karácsonyfák, díszkivilágítások még napokig, helyenként hetekig ékesítik az otthonainkat. A fenyőfák, koszorúk a fűtött lakásban mostanra kiszáradtak, a legkisebb hőforrástól is könnyen meggyulladhatnak. A tüzek megelőzése érdekében figyeljünk ezekre, hiszen a tűzoltókat egészen január végig riasztják hasonló tüzekhez.

Boldogság 2025

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!
Címlapkép: Getty Images
