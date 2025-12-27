Kedden már gyengén vagy változóan felhős idő várható, és helyenként hózáporok is kialakulhatnak.
Tűzhelyen felejtett olaj, kigyulladt ebédlőasztal: volt dolguk a tűzoltóknak karácsonykor is
Karácsony három napja alatt 413 riasztáshoz vonultak a tűzoltók országszerte: 116 helyszínen keletkezett tűz, 77 lakóépület gyulladt ki, és 15 esetben szén-monoxid miatt kellett beavatkozni. Bár idén kevesebb volt a riasztás, mint tavaly – akkor 632-szer hívták a tűzoltókat –, a karácsony másnapján történt 97 beavatkozás így is jól mutatja, mennyi veszélyt rejt a fűtési szezon és az ünnepi időszak.
Karácsony három napja alatt összesen 413 esetben avatkoztak be a tűzoltók. 116 helyszínen kellett tüzet oltani, 77 lakóépület gyulladt ki. 297 esetben műszaki mentést végeztek, 15 helyen keletkezett szén-monoxid. Idén kevesebb esethez riasztották a tűzoltókat mint tavaly karácsonykor, akkor 632-szer avatkoztak be -közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága.
December 26-án, karácsony másnapján országszerte 97 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. 34 esetben tűz miatt, 63 alkalommal műszaki mentést igénylő helyzethez riasztották a tűzoltókat. 25 lakóépület égett, 3 esetben szén-monoxid miatt érkezett bejelentés.
Reggel ötkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Korláton, a Petőfi Sándor utcában egy családi ház kéménye gyulladt ki, a tűz kis területen átterjedt a födémre is. A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták az épületet és megszüntették az izzást. A ház fűthetetlenné vált, három lakója átmenetileg rokonokhoz költözött.
9:20-kor Salgótarjánban az Acélgyári úton egy lakatlan sorházi lakásban szemét égett egy négyzetméteren.
11:36-kor Szombathelyen a Síp utcában egy társasház első emeleti lakásában keletkezett tűz a tűzhelyen felejtett olaj miatt. Tíz négyzetméteren égett a nappali és a konyha. Az oltás idejére 15 ember hagyta el a társasházat. Egy lakás lakhatatlanná, kettő lakás fűthetetlenné vált, 6 ember átmenetileg rokonokhoz ment.
Fél egykor Újszilváson egy családi ház udvarán lévő szerszámtároló égett 15 négyzetméteren.
Délután kettőkor Kétsopronyban egy családi házhoz épített, tárolóként használt melléképület égett 30 négyzetméteren.
Délután negyed négykor Nagykőrösön az Eötvös Károly utcában egy családi ház kazánházába visszaáramlott a füst, mert a kéményben lerakódott a sok korom és kátrány. Egy ember füstmérgezést szenvedett.
Háromnegyed négykor Büssüben a Kossuth utcában egy családi ház konyhájában ételt felejtettet a tűzhelyen, amely meggyulladt. A tüzet még a tűzoltók kiérkezése előtt megfékezték az ott lakók.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
17:12-kor a Komárom-Esztergom vármegyei Bajnán az Óvoda utcában egy családi ház étkezőjében asztal és székek égtek másfél négyzetméteren. Két ember füstmérgezést szenvedett, a ház fűthetetlenné vált, egy ember rokonokhoz ment.
Este kilenckor Balatonmagyaródon a Petőfi utcában egy asztali karácsonyi dekoráción égve hagyták a gyertyát, amely meggyújtotta a dekorációt, az asztalt, széket, és a függönyt. A tüzet az ott lakók még a tűzoltók kiérkezése előtt megfékezték.
Este háromnegyed tízkor Kiskunhalason a Polgár utcában, egy családi házban a kályha mellett felhalmozott lomok égtek, a ház fűthetetlenné vált, a lakóját a szomszédja fogadta be.
Három helyszínre szén-monoxid miatt riasztották a tűzoltókat: Ráckeresztúron egy konvektor miatt keletkezett szén-monoxid. Pákozdon egy gáztűzhely, Dunavarsányban pedig egy gázkazán nem megfelelő szellőzése miatt keletkezett mérgező gáz.
Karácsony másnapján 19 tűzoltói beavatkozást igénylő közlekedési baleset történt. Többségében árokba borult, összeütközött járművekhez hívták a tűzoltókat.
A karácsony ugyan elmúlt, azonban az adventi koszorúk, karácsonyfák, díszkivilágítások még napokig, helyenként hetekig ékesítik az otthonainkat. A fenyőfák, koszorúk a fűtött lakásban mostanra kiszáradtak, a legkisebb hőforrástól is könnyen meggyulladhatnak. A tüzek megelőzése érdekében figyeljünk ezekre, hiszen a tűzoltókat egészen január végig riasztják hasonló tüzekhez.
Boldogság 2025
Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!
Mindenki ajándékoz karácsonykor – de nem ugyanannyit. Mutatjuk, mennyit költenek a magyarok, és hol a legnagyobbak a különbségek.
Rengeteg hulladék keletkezik karácsonykor a csomagolóanyagokból, de ezt ne kazánban vagy kályhában égessük el! És az idei karácsonyfa sem tüzelőnek való.
Teljes a sokk 2025 karácsonyán: tűzbe borult az ország, rengeteg lakás, ház égett le - óriásiak a károk
December 24-én országszerte 179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. 47 esetben tűzhöz riasztották a tűzoltókat.
Mennyit ér egy karácsonyfa? Pár ezer forintot vagy akár 5 milliárdot? És vajon mennyit költünk karácsonyfára világszerte? Mutatjuk!
Leginkább a magasabban fekvő területeket boríthatja ma be hóréteg, riasztásról eddig nem jött hír.
Az Otthon Start hitelprogram első száz napjának tapasztalatai alapján a támogatott konstrukció érdemben átalakíthatja a lakáshitelezési piacot.
Nem várt fordulat állt be a gázáraknál: ezt minden magyar családnak tudnia kell a tél kellős közepén
Az orosz fosszilis energiáról való leválás nem okozott tartós áremelkedést az európai energiapiacon.
Bajorország továbbra is kedvelt célpont a magyar munkavállalók körében, az ottani ingatlanárak azonban még a helyieket is megdöbbentik.
Mit ünneplünk karácsonykor és szenteste? Ez a karácsony szó jelentése, a karácsonyfa állítás eredete
A karácsonyfa-állítás a 17. századtól német területekről terjedt el.
Akadozik a napelemes inverterek kötelező adatszolgáltatási rendszerének bevezetése, amelyet júliustól terveznek elindítani.
Óriási leállást jelentettek be az államigazgatásban: erről mindenki tudjon, aki ügyeket akar intézni
Az év végi időszakban szűkített nyitvatartással és korlátozott ügyintézési lehetőséggel működnek a kormányablakok és kormányhivatalok.
Hogyan lehet ekkora különbség abban, mennyit költ egy ország a gyerekekre? Vajon miért szerepel Magyarország a középmezőnyben? Mutatjuk!
Hamarosan itt a téli napforduló napja, kezdődhet a csillagászati tél.
A kedvezményes hitelprogram hatására eddig főként a használt lakások iránti kereslet nőtt.
A szálló por miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége ezekben a városokban.
Magyarország élen járt az elmúlt években az ingatlanárak emelkedését tekintve, azonban csak a középmezőnyben vagyunk a teljes lakhatási költségeket illetően.
Karácsonyi menü ötletek: hagyományos, egyszerű, bonyolult és diétás karácsonyi ételek mindenkinek, aki még nem tudja, mit főzzön karácsonyra. Nálatok mi lesz a menü?
Az Otthon Start program elindulása látványosan felhajtotta az ingatlanárakat, miközben a kevésbé ismert alternatív ingatlanpiacon továbbra is komoly árkülönbségek maradtak.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.