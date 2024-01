Veszélyes terméket hív vissza a Lidl: blokk nélkül is visszaadják az árát

Eltelt egy újabb hét, amin ismét rengeteg érdekes, izgalmas cikk jelent meg a Pénzcentrumon. Éppen ezért rendszeres heti összefoglalónk keretében összegyűjtöttük a hét legfontosabb, legolvasottabb írásait. Ha elolvasnád a cikket, kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!

Playtive Fa készségfejlesztő játékot hív vissza a Lidl áruház a boltlánc honlapján található tájékoztatás szerint. A visszahívás oka, hogy az egyik alkotóelem sárga műanyag kupakja leválhat és a kieső golyók a kisgyermekek és csecsemők számára fulladásveszélyt jelenthetnek. A vételárat – a vásárlást igazoló nyugta nélkül is – visszatérítik.

Pár héten belül minden magyar számlatulajdonos fontos levelet kap a bankjától. Ebben kaphatjuk kézhez azt az összesítő kimutatást, amelyből kiderül, pontosan milyen költségei is voltak a számlavezetésnek az előző évben. A Bankmonitor szakértőjétől megtudtuk, a bankok legfeljebb az infláció mértékével emelhetik ezeket a költségeket, amik így várhatóan 18 százalékkal nőnek majd idén.

Mint ahogy azt sokan, a Pénzcentrum is áttekintette az évét, hogy melyek voltak azok a témák, amelyek a legolvasottabbak voltak, a leginkább tetszett az olvasóknak. Nyilván senkit nem lep meg, a 2023-mas év nehéz gazdasági kihívásainak tekintetében, hogy sok a pénzzel kapcsolatos, élelmiszer drágulás kapcsán felmerülő téma érdekelte az embereket, úgy, mint az egészségügyi területet érintő kérdések is. Azonban ebben az összeállításban olyan cikkeket foglaltunk össze, melyek sokkal inkább akár kikapcsolódás, vagy általános informatív összegzéseket érintenek.

Közel fél éve nem talál gazdára az Ötöslottó főnyereménye. Az a szerencsés játékos, aki ezen a héten egymaga helyesen tippeli meg az öt számot, több mint 4 milliárd forinttal lesz gazdagabb. Az Eurojackpotot játszók is nagy nyereményre számíthatnak, ugyanis 13 hét halmozódás után közel 46 milliárd forint várja azt a szerencsést, aki egymaga találja el hibátlanul az 5+2 számot.

A magyar diszkont légitársaság korábban január végéig szüneteltette az Izraelbe és Izraelből induló járatokat, ám úgy döntöttek, hogy a következő három hónaban sem indítanak járatokat az országba

A mostani hatszázalékos emeléssel jobban járhatnak a nyugdíjasok, mint az előző évben, mert a kormányzat szerint idén ennyi lehet az infláció mértéke, de az elemzői konszenzus szerint lehet, hogy 4 és 6 százalék között alakul majd az infláció. A szakértő emlékeztetett, hogy tavaly januárban 15 százalékos nyugdíjemelés volt, de az infláció annyira megszaladt, hogy novemberben szükség volt egy 3,1 százalékos pótlólagos és visszamenőleges emelésre is. Az viszont csak később derül majd ki, hogy ez fedezi-e valójában a tényleges nyugdíjas inflációt.

2023 elején még világviszonylatban is kiemelkedően magas, 13 százalékos volt a jegybanki alapkamat, miközben az ekkor valójában mérvadó irányadó kamat még ennél is magasabb, 18 százalékos volt. Az év során azonban – köszönhetően a forintárfolyam stabilizálódásának és a dezinflációnak – a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megkezdhette a fokozatos kamatvágást. A szakemberek szerint ez a folyamat 2024-ben is folytatódni fog, kérdés persze, hogy a külső körülmények meddig teszik majd lehetővé az alapkamat csökkentését.

Ha valaki 2024-ben tölti be a nyugdíjkorhatárát vagy idén teljesíti a Nők40 kettős időfeltételét, de nem tudja, hogy milyen időponttól lenne a legkedvezőbb igényelnie a nyugdíját, akkor érdemes mielőbb utánajárni az időzítéssel kapcsolatos fontos tudnivalóknak. Ha valaki a helyesen megválasztott időzítés következtében akár csak néhány ezer forinttal növeli a megállapított nyugdíja összegét, akkor e látszólag csekély növekedés akár milliós plusz juttatást eredményezhet az élete során. Ha az időzítést elkapkodja, az emiatt alacsonyabb összegben megállapított nyugdíja újraszámítását később nem kérheti - írja Farkas András, nyugdíjszakértő friss posztjában.

