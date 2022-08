Itt a lekvárszezon: így ehetjük egész évben a szupergyümölcsöt

A nyár igazi szupergyümölcseként tartjuk számon az őszibarackot, amiből a sok soha nem elég, éppen ezért törekszünk arra, hogy még a szezon javában minél többet elrakhassunk belőle lekvár és kompót formájában. Mit érdemes tudnunk az őszibarackról, milyen gyümölcsről van szó, honnan származik és milyen vitaminokat, ásványianyagokat tartalmaz? Hogyan érdemes belőle lekvárt főzni - héjastól vagy anélkül? – írja a HelloVidék a legjobb tippeket az őszibarack-lekvárhoz.

Az „őszibarack” kifejezés valójában egy gyűjtőnév, többféle barackot értünk rajta, ám valójában semmi „őszi” nincs bennük. Vannak későbbi fajták, de a klasszikus őszibarack (vagy simán csak „barack”), illetve a nektarin vagy a lapos barack mind a nyár közepétől kezdenek beérni, ezekben a hetekben tetőzik a szezonjuk. Az őszibarack a rózsafélék családjába tartozó csonthéjas gyümölcsöt termő faféle, legközelebbi rokona a mandula, távolabbi rokonai közé a kajszibarack és a szilva tartoznak.

Az őszibarack őshazájának eredetileg Perzsiát tartották (erre utal a barack latin neve, a malum persicum is), ám ez a feltételezés valószínűleg téves, ugyanis Kínában már évezredekkel ezelőtt említést tettek róla a korai feljegyzések. A barack Európában először Franciaország és Itália területén vált népszerűvé, a kereszténység terjedésével szóródott szét szerte a kontinensen, ugyanis a szerzetesek gondos munkájának köszönhetően termettek a fák.

Az őszibarack mindig is a drágább gyümölcsök közé tartozott, egyrészt, mert a termések nem csak lédúsak, hanem igazán édesek, aromatikusak, másrészt azért, mert a leszüretelt barack eltarthatósága mindössze 1-3 nap, utána romlásnak indul. A barack 85-90%-a víz, lédússága miatt jól oltja a szomjat, kiegyensúlyozott cukor-gyümölcssav aránya miatt nagymennyiségben is fogyasztható. A gyümölcsök gazdagok A-, B1-, B2- és C-vitaminokban, de tartalmaznak még foszfort, nátriumot, kalciumot, magnéziumot és káliumot is.

Az őszibarackban található niacin jókedvre deríti a fogyasztókat, a rendszeres barackfogyasztással ellensúlyozhatjuk a magas vérnyomást, megelőzhetjük a szív- és érrendszeri betegségeket, a sárgahúsú fajták magas biotin-tartalma segít a haj és a bőr épségének megőrzésében. A sárga antioxidánsok bizonyítottan rákmegelőző tulajdonsággal bírnak, a kisebb létartalmú, rostban gazdag barackok pedig az emésztőrendszer működését serkentik, sőt, még a magas koleszterinszintet is helyrebillenthetik.

