Töltött karalábé recept bármilyen alkalomra: Főzelékkel még finomabb, mint gondolnád!

A töltött zöldségekkel, köztük a töltött karalábé készítésével sosem lehet melléfogni: bármilyen hétköznapi vagy ünnepi asztalt igazán gazdaggá varázsolnak, nem beszélve arról, hogy nagyon ízletesek és egészségesek is. Na de hogy készül a töltött karalábé sütőben és mi mindennel lehet megtölteni?

A töltött karalábé recept egy végtelenül egyszerű, mégis munkaigényesnek tűnő fogás, amit elkészíthetünk húsos és vegetáriánus verzióban is, attól függően, hogy milyen közönség előtt szeretnénk feltálalni. Cikkünkben eláruljuk, hogyan történik a költött karalábé készítése és mennyi idő alatt készül el a töltött karalábé sütőben. A töltött karalábé főzelék mellé is illik – tudd meg, mi milyen ínycsiklandó recepteket ajánlunk a töltött karalábé kiegészítése gyanánt. Töltött karalábé recept képpel: így néz ki a töltött karalábé húsos és zöldséges verziója!

A töltött karalábé készítése

A töltött karalábé készítése pofonegyszerű, mindössze azt kell eldöntenünk, hogy mi legyen a töltött karalábé tölteléke. Népszerű a darált hússal töltött karalábé és a tojásos, zöldséges vagy sajtos töltött karalábé is – a végeredmény a fantáziánkon múlik. A karalábék előkészítése sem igényel túl sok munkát, mindössze meg kell pucolnunk és ki kell vágnunk a nyers karalábék közepét. Mi egy húsos verziót ajánlunk, de darált hús helyett használható finomra aprított zöldségek keveréke is, például cukkini, paradicsom és paprika, illetve nagyon finom a gombával töltött karalábé is. Nézzük, hogyan készül a töltött karalábé recept!

Vegetáriánus töltött karalábé

Töltött karalábé recept

A töltött karalábé hozzávalói

8 db karalábé (minél nagyobb)

200 g darált hús (pl. sertéscomb)

1 db tojás

1 ek tejföl

100 g cheddar sajt

1 db vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

só, bors ízlés szerint

A töltött karalábé készítése

Hámozzuk meg a karalábékat, majd vájjuk ki a közepüket annyira, hogy minél több töltelék férjen beléjük, de ne lyukadjanak ki. Dinszteljük meg a finomra aprított hagymát és az áttört fokhagymát, majd pirítsuk meg rajta a darált húst. Amint elhűlt, keverjük össze a tejföllel és a tojással, sózzuk, borsozzuk, majd töltsük bele a karalábék belsejébe. Reszeljük le a sajtot és szórjuk meg vele a töltött karalábé darabok tetejét. Tegyük őket egy mély tepsibe, majd öntsünk alájuk 1 dl vizet vagy alaplevet. Fóliázzuk le a töltött karalábé tepsijét, majd 180°-ra előmelegített sütőben süssük 20 percen keresztül. Ha a villa beleszalad a töltött karalábé oldalába, távolítsuk el a fóliát és süssük további 10 percen keresztül, míg a sajt meg nem pirul a töltött karalábé tetején.

Húsos töltött karalábé főzelékkel

Töltött karalábé főzelék mellé? Igen!

Gyakran merül fel bennünk a kérdés, hogy mit főzzünk, milyen köret illik leginkább egy töltött karalábé mellé. A töltött karalábé mellé nagyszerű köretként dukál a rizs és a krumpli is, de a legjobb köret talán egy egyszerű, rántással vagy habarással besűrített főzelék. Az ajánlatunkban szereplő töltött karalábé főzelék köretek a tökfőzelék, a sárgaborsó főzelék, a babfőzelék és a mennyei paradicsomos káposzta, amivel minden vendéget lenyűgözhetünk.