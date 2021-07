Egyszerű babfőzelék recept: Fejtett babfőzelék, tejfölös babfőzelék, illetve babfőzelék konzervből

Bármikor előfordulhat velünk, hogy a modern, közkedvelt fogások mellett valami igazán klasszikus, magyaros ételre vágyunk, ami még a nagyi konyhájában volt jól bejáratott fogás. Tipikus ilyen étel a tejfölös babfőzelék, avagy fejtett babfőzelék. Gondoltad volna, hogy a babfőzelék konzervből is készülhet?

A magyarok egyik közkedvelt receptje, az ősidőkre visszavezethető tejfölös babfőzelék füstölt hússal sosem megy ki a divatból, éppen ezért itt az ideje, hogy felelevenítsük, hogyan zajlik a babfőzelék recept készítése. Cikkünkben eláruljuk, hogyan készül a fejtett babfőzelék és a babfőzelék gyorsabb verziója, a babfőzelék konzervből!

Mi a különbség a sólet és a babfőzelék között?

Habár az ízvilága mind a sóletnek, mind a babfőzeléknek hasonló, két teljesen eltérő ételről beszélünk. A babfőzelék egy egyszerű, magyaros főzelék, ami alapesetben főtt babból áll és a főzőlé behabarásával sűrítjük be, illetve, hogy a babfőzelék tartalmasabb legyen, gyakran használunk hozzá füstölt húst, is. A sólet ezzel szemben egy autentikus zsidó étel, ami egy lefedett agyagedényben, hosszú időn keresztül sütött, húsos, babos egytálétel, aminek a különlegessége, hogy egy-egy darab héjastól belehelyezett tojást is tartalmaz. Mind a sólet, mind a babfőzelék recept megér egy próbát, mert nagyon laktató és ízben gazdag ételek!

A fejtett babfőzelék hozzávalói

300 g fejtett bab (száraz tarkabab vagy vesebab)

250 g füstölt sertéshús (füstölt csülök, tarja vagy oldalas)

2 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 ek sertészsír

só, bors ízlés szerint

1 db babérlevél

3 ek búza finomliszt

2 ek tejföl

Fejtett babfőzelék recept

Előkészületként a száraz babot előző este beáztatjuk, hogy másnap készen álljon a babfőzelék készítéséhez. A zsíron dinszteljük meg a finomra aprított vöröshagymát és a fokhagymát egy kevés sóval, majd adjuk hozzá a babot és a füstölt húst (ne kockázzuk fel!). Fűszerezzük borssal és babérlevéllel (a sóval csínján bánjunk, mert a füstölt hús sós!), majd öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi. Amikor mind a bab, mind a füstölt hús megfőtt (körülbelül 2 óra alatt), vegyük ki a húst, majd készítsünk a lisztből és a tejfölből habarást, amit felengedünk a babfőzelék füstös főzővizével. Keverjük vissza a fazékba a habarást, majd forraljuk össze. Kínáljuk a felvágott füstölt hússal, de ízlés szerint azt vissza is keverhetjük a főzelékbe. Ne felejtsük el a friss kenyeret a babfőzelék mellé!

Babfőzelék konzervből

Mivel a fejtett babfőzelék hosszú ideig készül, sokaknak nincs sem kedve, sem ideje kivárni, míg elkészül a babfőzelék recept. Ha gyorsan kell, hogy elkészüljön az étel, javasoljuk, hogy készüljön a babfőzelék konzervből, ami eleve puha babszemeket és ízes lét tartalmaz – így is lehet belőle finom tejfölös babfőzelék!

Dinszteljünk meg egy kevés sertészsíron egy hagymát, sózzuk, majd adjuk hozzá a 2-3 db babkonzervet és forraljuk össze, végül habarjuk be! Ha hiányoljuk a füstölt hús ízét, javasoljuk, hogy a hagyma dinsztelésével egy időben tegyünk fel sülni néhány karika lángolt kolbászt is!