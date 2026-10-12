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Megszólalt Lannert Judit az iskolai telefonbetiltásról: hamarosan fordulat jöhet a szabályozásban?
A gyerekek digitális jóllétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter.
Lannert Judit a Bethesda Gyermekkórház által a gyermekek digitális jóllétéért második alkalommal megrendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszközhasználattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket, és el tudják kerülni a kockázatokat.
Kálnoki-Kiss Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
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