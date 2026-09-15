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Budapest, 2026. szeptember 6.Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem (SE) rektora beszédet mond a felsőoktatási intézmény tanévnyitóján az MVM Dome-ban 2026. szeptember 6-án.
Oktatás

Kiderült a Semmelweis Egyetem nagy titka: a világ 50 legjobbja közé verekedte be magát a hazai intézmény

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 19:27

Több területen is előrelépett a Semmelweis Egyetem a ShanghaiRanking legfrissebb, 2026-os szakterületi világrangsorában (ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2026): gyógyszertudományokban immár a világ 50 legjobbja közé tartozik, míg a klinikai orvostudomány mellett a fogorvostudomány és az orvosi technológia terén is bekerült a top 200-ba. A releváns szakterületek többségében a Semmelweis a legelőkelőbben rangsorolt, vagy az egyetlen, a listára felkerült magyar egyetemnek számít.

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A ShanghaiRanking a legrégebben megjelenő globális egyetemi világrangsor, szakterületi listáinak objektív indikátoraival és transzparens módszertanával vívta ki helyét a globális felsőoktatás legmegbízhatóbb és leghitelesebb iránytűi között. Öt fő tudományterületen (Natural Sciences, Engineering, Life Sciences, Medical Sciences, Social Sciences) belül 57 további területen rangsorolja a világ mintegy kétezer intézményét.

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A Semmelweis Egyetem a hét releváns szakterületi listából hatban a legelőkelőbb helyen végzett a hazai egyetemek között. Régiós szinten a legjobb helyezést érte el két kategóriában (gyógyszertudományok, fogorvostudomány), holtversenyben a legjobb pozícióba került orvostudományban, a második legjobb lett az orvosi technológia terén, szintén holtversenyben a második legjobb biológia terén - áll az egyetem közleményében. 

A tavalyi rangsorhoz hasonlóan a Semmelweis Egyetem ismét a gyógyszertudományok (Pharmacy & Pharmaceutical Sciences) terén érte el a legjobb helyezést: múlt évi eredményéhez (51-70. hely) képest jelentősen előrelépve immár a 44. pozícióban található. Ezzel olyan nagy, nemzetközi presztízsű intézményeket előzött meg, mint a Pennsylvaniai Egyetem, az Imperial College London vagy a Leuveni Katolikus Egyetem. Magyar egyetemek közül a Debreceni Egyetemet, a Pécsi Tudományegyetemet és a Szegedi Tudományegyetemet is a 301-400. közötti helyre rangsorolják. A dobogó első három helyén a University College London, a Peking Union Medical College és a China Pharmaceutical University található.

A szisztematikus munka, a Harvard és a Semmelweis Egyetem közötti immár 4 éves együttműködés, a folyamatosan magas szinten végzett oktatási és kutatási tevékenység meghozta a gyümölcsét

 – értékelte az eredményeket dr. Merkely Béla. A Semmelweis Egyetem rektora szerint az intézmény továbbra is elkötelezett amellett, hogy az intézmény hármas tevékenysége – az oktatás, a gyógyítás és a kutatás-innováció – mindegyikében a legmagasabb szinten teljesítsen, hazai és régiós szinten is zászlóvivőnek számító egyetemként ugyanis a lehető legjobb ellátást szeretnék biztosítani a betegek számára.

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 – szögezte le a rektor, akinek célja, hogy az intézmény a páciensek érdekében minden területen még inkább előrelépjen. A rektor az egyetem tudományos kiválóságát érzékeltetve kiemelte: a legmagasabb szintű tudományos folyóiratokban megjelent közlemények számában szinte minden kategóriában növekedést ért el a Semmelweis a versenytársakhoz viszonyítva. 

Dr. Merkely Béla a gyógyszertudományokban elért kiemelkedő eredmény kapcsán hangsúlyozta: a 2023-ban alapított Farmakológiai és Gyógyszerkutatás-fejlesztési Központnak köszönhetően karokon átívelve működnek együtt a kutatóintézetek és kutatócsoportok az egyetemen. Ez felgyorsítja a nemzetközi kooperációt, serkenti publikációs és innovációs tevékenységet is. A fogorvostudomány terén pedig rámutatott a Propedeutikai Tanszék 2025-ben átadott világszínvonalú skill-laborjának és oktatótermeinek jelentőségére, valamint arra is, hogy az intézmény fogorvostudományi képzése digitális innováció terén is a legjobbak közé tartozik.

Szintén javított eredményén az egyetem a fogorvostudomány (Dentistry & Oral Sciences) és az orvosi technológia (Medical Technology) rangsorban: előbbiben a tavalyi 224. hely után idén a 187. pozícióban található; utóbbiban a 211. helyről a 197-re ugrott a friss listán.

Fogorvostudományban a Semmelweis Kelet-Közép Európában a legmagasabbra rangsorolt egyetemnek számít; magyar intézmények közül a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem is a 201-300. helyre került, az első pozícióban pedig a University of Michigan, Ann Arbor található, amelyet a King’s College London, majd a Berni Egyetem követ. Orvosi technológia terén a Semmelweis az egyetlen, a rangsorba bekerült magyar egyetem, a listát a Johns Hopkins University, a Harvard Egyetem és a Stanford Egyetem vezeti.  
Címlapkép: Getty Images
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