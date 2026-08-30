Kemény hetet tud maga mögött a magyar tőzsde: elképesztő magasságokba lőhetik ki a magyarok kedvenc részvényét

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt heti szerdai záráshoz képest 1,35 százalékot növekedve, 150 666,43 ponton zárta a hetet, ami 2006,62 pontos emelkedés.

A heti forgalom 107,9 milliárd forint volt, ami csaknem duplája az előző heti 58,9 milliárd forintnak, amikor az ünnep miatt csupán három nap zajlott kereskedés a pesti parketten. A Magyar Telekom kivételével a vezető részvények nőttek. Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte: a Roemer Capital 56 ezer forintról 54 ezer forintra csökkentette, a Citi 41 330 forintról 52 700 forintra növelte az OTP 12 havi célárfolyamát, mindkét esetben vételi ajánlás fenntartása mellett.

A HSBC módosította a Richter vonatkozó célárát, 200 forinttal, 13 400 forintra emelve. A befektetési bank nem változtatott ajánlásán, és továbbra is tartásra javasolja a gyógyszerrészvényeket. A kisebb papírok közül a héten tette közzé negyedéves jelentését a Duna House, a Rába, az AutoWallis és a CIG Pannónia, a pénzintézetek közül pedig az MBH Csoport, valamint a Gránit Bank.

A PannErgy közölte, hogy a közgyűlési határozat alapján 1850 millió forint osztalékot, részvényenként 138 forintot fizeti ki a részvényeseknek. Csütörtökön jelentették be, hogy energetikai üzletágat alapít a 4iG, amely nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X-Energy társasággal moduláris reaktor közép-kelet-európai és nyugat-balkáni kereskedelmi hasznosításáról. A makróhírek közül kiemelték, hogy a kormány 7,5 százalékra növelte az idei GDP-arányos hiánycélt az eredeti költségvetésben szereplő 3,7 százalékról, és döntöttek egy 500 milliárd forintos Havária Alap létrehozásáról, amelyből az energiaellátással és az aszálykárokkal kapcsolatos rendkívüli kiadásokat finanszíroznák.

Kedden a várakozásnak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal, 5,50 százalékra csökkentette az alapkamatot. A döntéshozók a monetáris lazítás folytatásáról a szeptemberi inflációs jelentés alapján döntenek. A BUX hétfőn 1,82 százalékkal, 151 360,28 pontra, történelmi csúcsra emelkedett. A kedvező hangulat kedden is folytatódott, amikor az index újabb 0,12 százalékkal került feljebb, elérve eddig legmagasabb záróárát 151 539,19 ponton.

A hét további két napján a BÉT részvényindexe visszaesett, a befektetők profitot realizáltak. Szerdán a BUX 784,17 ponttal, 0,52 százalékkal került lejjebb, és 150 755,02 ponton zárt, csütörtökön pedig 1108,5 pontos, 0,74 százalékos gyengüléssel, 149 646,52 pontra süllyedt az index. A hét utolsó napján ismét pozitív volt a hangulat, a BUX 1019,91 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel, 150 666,43 ponton zárt pénteken.

A héten a legnagyobb mértékben a Richter erősödött, részvényeinek árfolyama a múlt heti záráshoz képest 3,80 százalékkal bővülve elérte a 13 370 forintot, összforgalma a 19,0 milliárd forintot.

Az OTP 1,6 százalékos növekedéssel, 46 000 forinton fejezte be a hetet, forgalma megközelítette a 57,3 milliárd forintot.

A Mol 0,70 százalékkal erősödve, 5050 forinton zárt pénteken, 21,7 milliárd forintos heti forgalom mellett.

A Magyar Telekom 1,49 százalékkal gyengülve, 2504 forintra csökkent, heti forgalma meghaladta a 6,4 milliárd forintot.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,0 százalékkal gyengülve, 9567,72 ponton zárta a hetet.