Eldőlt több tízezer magyar diák sorsa: most közölték a pótfelvételi ponthatárait, sokan szívhatják a fogukat

Kihirdették a 2026-os felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait, így kiderült, kik kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben. Az augusztus 7-i határidőig 18 278-an jelentkeztek, közülük 10 712-en kerültek be valamely meghirdetett képzésre. A felvettek közül 2557-en állami ösztöndíjas, 8155-en pedig önköltséges formában tanulhatnak tovább. A legtöbb hallgatót a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vette fel.

2026. augusztus 27-én közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon. Az augusztus 7-i határidőig 18 278-an jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10 712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen 2557-en folytathatják felsőfokú tanulmányiakat.

A pótfelvételiben egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni (ugyanazon szak állami ösztöndíjas és önköltséges formája egynek számít). Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket.

Magyar állami ösztöndíjasként 2557-en (24%) tanulhatnak tovább, és 8155 jelentkező jutott be önköltséges képzésre. Alapképzésre 7542, felsőoktatási szakképzésre 460, osztatlan képzésre 700, mesterképzésre pedig 2010 főt vettek fel.

A legtöbb jelentkezőt felvett intézmények: a Debreceni Egyetem (939 fő), a Pécsi Tudományegyetem (822 fő), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (808 fő), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (666 fő), az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (634 fő), Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (604 fő), a Kodolányi János Egyetem (575 fő), a Miskolci Egyetem (559 fő), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (501 fő) és a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (446 fő).

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A besorolási döntés az E-felvételi Hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető; erről az OH minden jelentkezőt e-mailben is tájékoztat. Azok, akik a felvételi eljárás során megadták telefonos elérhetőségüket, SMS-értesítést is kaptak. A felvett jelentkezők a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót felsőoktatási intézményüktől kapják meg a besorolási döntést követően.