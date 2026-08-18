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Oktatás

Működik az iskolakezdési trükk: így veszik most potom pénzért a méregdrága táskákat, tableteket az élelmes magyarok

Pénzcentrum
2026. augusztus 18. 17:02

Augusztusban megindult az iskolai felkészülés időszaka az online piactereken is. A Jófogáson megugrottak az iskolai felszerelések - tankönyvek, hátizsákok, iskolaszerek - iránti keresések. Sokan erre az időszakra időzítik a még jó állapotú, de már nem használt, tanulással kapcsolatos tárgyaik meghirdetését, így a kereslet és a kínálat egymásra talál. A Jófogás adataival mutatjuk be, hogy a magyarok egyre tudatosabban készülnek az iskolakezdésre.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Számos, az iskolához köthető termék iránti kereslet, ezzel párhuzamosan a kínálat egyaránt megugrik augusztusban. A legnépszerűbb kategóriák közé emelkedik az írószer, iskolaszerek kategória, de többen keresnek nyár végén hátizsákokat és elektronikai eszközöket, míg a tavalyi év adatai alapján a tankönyvek iránt egészen októberig megmarad a kiemelt érdeklődés. Idén a legnépszerűbb termékek a Jófogáson a tudományos számológépek, az iskolatáskák, a rotringceruzák és a tolltartók.

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Táskák és iskolaszerek időszaka

Az írószerek, iskolaszerek iránti érdeklődés a kétszeresére, a táskák, bőröndök kategóriának népszerűsége pedig több mint háromszorosára növekedik augusztusban az év korábbi hónapjaihoz képest. A Jófogás saját adatai azt mutatják, idén még többen választhatják az apróhirdetési piacot az iskolaszerek beszerzéséhez: augusztus első harmadában jelentősen többen böngészik ezeket a kategóriákat, mint a tavalyi év azonos időszakában.

A kínálat szépen leköveti a trendeket, mivel a legtöbben ebben az időszakban hirdetik meg a még jó állapotú, de már nem használt iskolatáskákat, tolltartókat és írószereket. A szükséges kiegészítőkkel, például a komplett szettben is kapható (feltöltött tolltartó, kulacs) Ars Una táskák különösen kelendőek. Az újonnan sokszor tizenöt-harmincezer forint körüli vételárú márka termékeit már néhány ezer forintért lehet beszerezni használtan, így akár néhány nap alatt elkelnek a meghirdetésük után.

Pénztárcabarát elektronikai eszközök

Bár az év ezen időszaka nem kiemelkedő a volumen szempontjából - ami historikusan a karácsonyi időszakban tetőzik - az adatokból jól látszik, hogy a Jófogáson augusztusban juthatunk a legolcsóbban laptopokhoz és kiegészítőkhöz, valamint tabletekhez és e-book olvasókhoz egyaránt. Míg az átlagár az év többi időszakában 70 és 100 ezer forint körül mozog, augusztusban 60 ezer forint alatt marad. Ez tökéletes lehetőséget ad a szülőknek belépőszintű vagy középkategóriás készülékeket beszerezni a gyerekek iskolai tanulmányaihoz.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Résen kell azonban lenni: a jó árú és állapotú laptopok, tabletek és e-bookok néhány nap alatt új gazdát találnak a platformon. A legnépszerűbb márkák között szerepel a Dell, az Asus és a HP, de idén 4 nap alatt kelt el egy 2015-ös Apple Macbook Air is. Az e-bookok között a Kindle, míg a tabletek esetében a Lenovo a legkelendőbb márka.

Nemcsak a gyerekek készülnek a tanévre

Augusztusban és szeptemberben is többen keresnek egyetemi kötelező és ajánlott olvasmányokat, jegyzeteket, egyéb segédanyagokat. A leggyorsabban elkelt ilyen jellegű termék egy BME jegyzetgyűjtemény volt, de hamar új gazdát talált egy anatómia és egy őslénytani, valamint több gazdasági tankönyv is. A nyári időszakra ráadásul számos kiadó albérlet is megüresedik a következő tanévre. A Jófogás Ingatlan statisztikái szerint a legkeresettebbek a nagy egyetemi központoknak otthont adó megyék (Baranya, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg), valamint Budapest.
Címlapkép: Getty Images
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