Ma már semmit nem ér a diploma a cégvezetők szerint: ezt tudja egy igazán értékes munkavállaló

A mesterséges intelligenciát (MI) használó német vállalatok közel ötöde szerint a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók egy része kiváltható alacsonyabb képzettségű, de MI-eszközökkel támogatott dolgozókkal - derül ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet pénteken ismertetett felméréséből.

A kutatás szerint az MI-t alkalmazó vállalatok csaknem 20 százaléka tartja könnyen vagy nagyon könnyen megvalósíthatónak, hogy felsőfokú vagy szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársak helyett MI-t használó, végzettség nélküli dolgozókat alkalmazzon. A cégek mintegy 15 százaléka úgy véli, hogy hasonló módon a tapasztalt munkavállalók egy része is helyettesíthető kevésbé tapasztalt, de MI-vel támogatott alkalmazottakkal.

Anna Ruffert, az ifo kutatója szerint a mesterséges intelligencia átalakítja a munka világát, és bizonyos területeken részben képes helyettesíteni a formális képesítéseket és a szakmai tapasztalatot. A felmérés alapján jelenleg a német vállalatok 54,5 százaléka alkalmaz mesterséges intelligenciát üzleti folyamataiban. Ágazati bontásban a kereskedelemben a legerősebb ez a tendencia: a vállalatok 28,6 százaléka szerint könnyen kiválthatók a felsőfokú végzettségek MI-t használó munkavállalókkal.

A szolgáltató szektorban ez az arány 19,7 százalék, a feldolgozóiparban 14,6 százalék, míg az építőiparban 9,3 százalék. A szakmai tapasztalat pótlását a cégek nehezebbnek tartják. A kereskedelmi vállalatok 22,9 százaléka véli úgy, hogy a tapasztalat könnyen helyettesíthető MI-vel támogatott, kevésbé tapasztalt dolgozókkal, a szolgáltatóknál ez az arány 14,5 százalék, a feldolgozóiparban 12,6 százalék, az építőiparban pedig 7,7 százalék.

A vállalatok többsége ugyanakkor továbbra is szkeptikus. Az MI-t használó cégek 55,4 százaléka szerint nehéz vagy egyáltalán nem lehetséges a diplomás munkavállalók kiváltása kevésbé képzett, de MI-t alkalmazó dolgozókkal. A tapasztalt munkatársak helyettesítését illetően ez az arány még magasabb, 62,7 százalék. A Reuters beszámolója szerint az utóbbi hónapokban világszerte több nagyvállalat jelentett be létszámleépítéseket a mesterséges intelligencia fokozódó alkalmazásával összefüggésben.