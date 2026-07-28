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Budapest, 2026. május 26.Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felszólal az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án.MTI/Hegedüs Róbert
Oktatás

Nagyot változik a magyar iskolák vezetése: meglépi a kormány a régóta várt döntést

Pénzcentrum
2026. július 28. 15:20

A kormány törvényjavaslata szerint jövő év elejétől megszűnik a szakképzési centrumok kettős vezetésen alapuló kancellári rendszere.

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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter tárcája az Országgyűlés elé terjesztett javaslatában a szakképzési rendszer összehangolásával és a szervezeti hierarchia csökkentésével indokolja a változtatást. A minisztérium szerint az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kancellári modell megszüntetése gyorsabb döntéshozatalt és közvetlenebb kommunikációt eredményez.

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A tárca álláspontja szerint a kevésbé centralizált vezetési struktúra növeli az oktatók elkötelezettségét és szakmai önállóságát, miközben az intézmények rugalmasabban alkalmazkodhatnak a munkaerőpiaci igényekhez.

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A gyakorlati átállás 2027. január 1-jén lép életbe, ekkortól a főigazgatók veszik át a korábbi kancellári feladatokat, munkájukat pedig szakmai főigazgató-helyettesek támogatják majd. Mivel az új vezetői megbízatásokra vonatkozó pályázatokat legkésőbb idén szeptember 30-ig ki kell írni, a folyamat hamarosan elindul. A jogszabály-módosítás értelmében az igazgatói pályázatok szakmai értékelésébe a jövőben intenzívebben vonják be az oktatói testületeket, valamint a törvény előírja az akkreditált vizsgaközpontok háromévenkénti kötelező ellenőrzését is.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
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