A parlament elfogadta a közösségi közlekedés átalakításáról szóló törvényt, amelynek értelmében egy országos közlekedésszervező és egy állami gördülőállomány-kezelő vállalat jön létre.
Nagyot változik a magyar iskolák vezetése: meglépi a kormány a régóta várt döntést
A kormány törvényjavaslata szerint jövő év elejétől megszűnik a szakképzési centrumok kettős vezetésen alapuló kancellári rendszere.
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter tárcája az Országgyűlés elé terjesztett javaslatában a szakképzési rendszer összehangolásával és a szervezeti hierarchia csökkentésével indokolja a változtatást. A minisztérium szerint az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kancellári modell megszüntetése gyorsabb döntéshozatalt és közvetlenebb kommunikációt eredményez.
A tárca álláspontja szerint a kevésbé centralizált vezetési struktúra növeli az oktatók elkötelezettségét és szakmai önállóságát, miközben az intézmények rugalmasabban alkalmazkodhatnak a munkaerőpiaci igényekhez.
A gyakorlati átállás 2027. január 1-jén lép életbe, ekkortól a főigazgatók veszik át a korábbi kancellári feladatokat, munkájukat pedig szakmai főigazgató-helyettesek támogatják majd. Mivel az új vezetői megbízatásokra vonatkozó pályázatokat legkésőbb idén szeptember 30-ig ki kell írni, a folyamat hamarosan elindul. A jogszabály-módosítás értelmében az igazgatói pályázatok szakmai értékelésébe a jövőben intenzívebben vonják be az oktatói testületeket, valamint a törvény előírja az akkreditált vizsgaközpontok háromévenkénti kötelező ellenőrzését is.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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Körüljárjuk a lehetőségeket azok számára, akik nem jutottak be a vágyott szakjukra, és tanácsokat is adunk ahhoz, hogy kovácsolhatnak előnyt a helyzetből.
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