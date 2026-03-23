Indul a roham a tavaszi szünetre: napi 20 ezer forintot is kifizetnek a szülőkezekért a helyekért

Másfél hét múlva, április 2-án, csütörtöktől indul a 2026-os tavaszi szünet, amely április 12-ig, vasárnapig tart – tizenegy napig nincs iskola. Ez igazi „mini Kánaán” a gyerekeknek, de kihívás a szülőknek: öt teljes munkanapot érint, így kulcsfontosságú a felügyelet és szórakoztatás megszervezése. Idén a tavaszi táborkínálat bővült, de a helyek gyorsan fogynak.

Évek óta látható tendencia, hogy a tavaszi táborok száma dinamikusan növekszik, bár a nyári szünettel nem ér fel. A családok növekvő kereslete alakította ki ezt a kínálatot, amely idén már a húsvéti hosszú hétvégére is kiterjed.

„Már foglalható horgász-, kaland- vagy íjásztábor, de judo és akrobatikus sporttábor ugyanúgy elérhető, ahogy rajzfilmkészítő és angol-magyar kéttannyelvű élménytáborban is tölthetik az idei első szünetet a gyerekek” – mondta el Tóth Béla, a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője.

A kínálat országosan elérhető, az árak pedig széles skálán mozognak: a napidíj 6 ezer forinttól kezdődik, és elérheti a 20 ezer forintot is, elsősorban a program jellegétől függően. Mivel a tavaszi táborok száma kisebb, mint a nyáriaké, a helyek gyorsan betelnek – érdemes mielőbb tájékozódniuk azoknak a szülőknek, akik biztonságos és szórakoztató programot keresnek.

„Amit még érdemes kiemelni a szülőknek, hogy ha már tavaszi tábort keresnek a napokban, ne álljunk meg itt, ugyanis a nyári táborok nagy részét is meghirdették már, sőt ezek jellemzően a tavaszi szünet végéig előfoglalási kedvezményekkel foglalhatóak, azaz spórolni is tudunk, ha időben foglalunk!” – tette hozzá a portál vezetője.

A nyári kínálat már most bőséges: több mint 400 táborturnus közül választhatnak a családok, a hagyományos sport-, kézműves vagy angoltáborok mellett csillagászati, robotika, játékszoftver-fejlesztő, cukrász-, tőzsdecápa-, quad-, szerepjátéktáborok, sőt katonai dzsungeltáborok is elérhetők.