Húzós időszak vár a magyar szülőkre: már egy napközis tábor is brutál pénzbe kerül 2024-ben

A tavaszi szünet idén hosszabb lesz, a nyári viszont rövidebb, ez nagyban befolyásolja a táborok elérhetőségét - tudta meg a Pénzcentrum. Aki szeretné, ha gyermeke hasznosan (is) töltené a szünetet, akár tavasszal, akár a nyáron, annak érdemes időben elkezdeni a keresést, hiszen várhatóan szűkül a kínálat, az árak viszont emelkednek: napi 11 ezer forint alatt szinte semmi sincs 2024-ben.

2024-ben a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27., szerda lesz, vagyis március 28-án csütörtökön már nem kell iskolába menni. A szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8-a, hétfő lesz. Mivel a húsvét vasárnap idén viszonylag koránra, március 31-re esik, a tavaszi szünet is hamar itt lesz - a dátumok még az augusztus 22-én, a Magyar Közlönyben megjelent 2023/2024-es tanév rendjéből derültek ki.

Ez azt jelenti, hogy a kisgyereket nevelő családoknak meg kell oldaniuk a felügyeletet ez idő alatt, sokan ezért tábor után néznek. Egyre több tábor szervez a tavaszi szünetre is programokat: van fejlesztő és kézműves tábor, életvezetési tábor, de van kaland és íjásztábor is a Balatonnál, rajzfilmes tábor Újbudán, vagy éppen a Rex Állatszigeten.

"Ezeket keresik is már a szülők, igaz, még jóval kisebb arányban, mint a nyári időszakra, ugyanakkor látszik, hogy szépen lassan futnak felfelé. Ráadásul ugye idén valamivel hosszabb lesz a tavaszi szünet, mint az elmúlt években, a szülői szabadságok száma viszont nem változik. Arra számítunk, hogy pár éven belül már közel olyan népszerűek lesznek a tavaszi táborok, mint a nyáriak. Egyelőre még szoknia kell ezt a fajta megoldást szülőknek is, gyerekeknek is" - mondta el a Táborfigyelő ügyvezetője. Az árakkal kapcsolatban Tóth Béla kifejtette,

azt látjuk, hogy növekednek az árak, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy napközis tábor a tavalyi év átlagára alapján 45 ezer forint volt, az ottalvósért 70 ezer forintot fizettek a családok, de azok jellemzően 7 naposak voltak. Ez a nagyjából napi 10-12 ezer forintos költség egy ottalvós tábornál, ami reális. Ezek az árak valamelyest feljebb fognak menni idén, szóval én azt mondom, hogy nagyjából olyan 40 és 50 ezer forint környékén lesz egy napközis tábor egy hétre, azaz öt napra hétfőtől péntekig, az egy hetes ottalvós pedig 75 és 80 ezer forint között lesz. A jelenlegi kínálatunk szerint 11 ezer forint alatt nincsen napidíjas táborunk.

Szűkülő kínálat

A pedagógusok bérének rendezése nyomán viszont várhatóan szűkül a kínálat, hiszen azok a tanárok, akik eddig nyári, tavaszi táboroztatással egészítették ki a fizetésüket, most már kevésbé lesznek rászorulva erre. Tóth Béla kifejtette,

azon tanárok, tanítók és óvodapedagógusok is, akik másodállásban nyaranta táborokban felügyelőként, csoportvezetőként vagy éppen táborvezetőként dolgoztak, ők a pedagógus béremelés miatt, amit természetesen üdvözlünk, és nagyon örülünk neki, hogy ez megtörtént, de előfordulhat, hogy azt mondják, hogy inkább pihenni szeretnének a nyári időszakban, és dolgozni. Ezáltal a felügyelők száma csökkenhet a nyári időszakra, és ebből adódóan nagyon sok tábort kevesebb turnussal rendezhetnek be.

Várhatóan nagy hiány lesz tapasztalt szakemberekből, akik már 10-15-20 éve táboroztatnak, annak ellenére, hogy semmiféle szakképesítéshez nincs kötve ez a feladat, de nem nagyon fog tudni a táborszervezők úgy máshova nyúlni, mint a pedagógusokhoz

A másik oka, pedig hogy az eddigi 11 helyett, idén 10 hetes lesz a nyári szünet, de ugyanannyi gyerek fog táborozni, mint eddig. A tábori ágyak száma egyik pillanatról a másikra nem növelhető, viszont a hetek száma csökken, innentől kezdve viszont nehezebb lesz jó tábort foglalni jó áron. Amit megtehetnek a szülők, hogy élnek a március közepéig tartó előfoglalási kedvezményekkel, mely során 10-15 százalékkal olcsóbban foglalhatnak.