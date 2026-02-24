2026. február 24. kedd Mátyás
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vitorláshajó a Balatonon az őszi napfényben, háttérben Balatonfüreddel
HelloVidék

Megmenekült a pusztulástól a Balaton egyik utolsó gyermeküdülője: nem lett belőle luxuslakópark sem

HelloVidék
2026. február 24. 09:45

Rendkívül népszerűek a neten az urbexfotók a Balaton-part elhagyatott gyerektáborairól: betört ablakok, rozsdás vaságyak, gaz verte udvarok. Sokáig úgy tűnt, a szántódi gyermeküdülőre is ez a sors vár. Lassan elenyészik, hogy átadja a helyet egy újabb, tájidegen luxuslakópark-beruházásnak. Ehelyett azonban teljesen más irányt vett a történet.

A szántódi ingatlan tulajdonosa a Hegyvidéki Önkormányzat, amely nem bontásban, hanem értékmentésben gondolkodott. A pusztuló gyermeküdülő  átépítésére Turi Gergő építészt kérték fel, a projekt pedig a „Re-kreáció” nevet kapta. A koncepciót az Építészfórum mutatta be részletesen. A cél pedig nem egy teljesen új, idegen karakterű komplexum létrehozása volt, hanem egy olyan épületegyüttes kialakítása, amely illeszkedik a környék múltjához és táji környezetéhez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervezés során a közeli Szántódpusztai Majorság történelmi épületei szolgáltak alapul. A központi közösségi tér egy nagy, fa szerkezetű, levegős csűrt idéz, fedett-nyitott átjárókkal, amelyek a somogyi gazdasági épületek 21. századi újraértelmezései.

Az építészek nemcsak formailag, hanem működésében is a hagyományos építészethez nyúltak vissza. A tájolás, a fa szerkezetek és a természetes átszellőzés révén az épületek gépészetileg visszafogott módon is komfortosak maradnak, még a nyári hőségben is. A megoldás egyszerre energiatudatos és költséghatékony.

Nem vágták ki a fákat

A Balaton-parti fejlesztések egyik legérzékenyebb pontja a zöldfelület kérdése. A szántódi beruházásnál az volt az alapelv, hogy a meglévő növényállományhoz igazítják az épületeket, nem fordítva. A tervek szerint egyetlen fát sem kellett kivágni; az új falak és közlekedők kikerülik a területen álló mocsári ciprusokat. Ez a szemlélet élesen különbözik attól a gyakorlattól, amikor a part menti telkeken a teljes területet „letisztítják” az építkezés előtt.

A projekt nemcsak formailag utal a múltra. Az egyik tartóoszlopba egy kis bronzcsapot építettek be, amely a tábor egykori gondnokának állít emléket – egy olyan gesztus, amely a hely történetét is beemeli az új működésbe.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A beruházás üzenete egyértelmű: a balatoni gyerektáborok jövője nem kizárólag a pusztulás vagy a luxusfejlesztés lehet. Létezik harmadik út is, ahol a kortárs építészet nem eltörli, hanem továbbírja a hely szellemét.  
 

 
 
 
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #turizmus #beruházás #környezetvédelem #fenntarthatóság #építészet #építés #természet #szálláshely #somogy #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:30
10:18
10:03
09:45
09:39
Pénzcentrum
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
Itt az osztrák hiányszakmák 2026-os listája, milliós fizetéssel vadásszák a magyarokat: tényleg könnyű elhelyezkedni?
Térdre kényszerül a magyar kiskereskedelem: a kisboltok sorra buknak, a diszkontok mindent letarolnak
Nyakunkon a totális lakáskatasztrófa: döbbenetesen sok magyart érint, ebből még baj lesz
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 24. kedd
Mátyás
9. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta
2
1 napja
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
3
1 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
4
5 napja
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
5
2 hete
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
PÉNZÜGYI KISOKOS
Avulás
Ahogy a gépkocsink öregszik veszít az értékéből. A biztosítók ezért egy káresetkor nem az alkatrész új értéke szerint fizetnek, hanem az amortizáció mértéke szerint. A fennmaradt esetleges költséget a biztosítottnak kell fizetnie.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 10:03
Itt az osztrák hiányszakmák 2026-os listája, milliós fizetéssel vadásszák a magyarokat: tényleg könnyű elhelyezkedni?
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 07:47
Teljesen leállt a Simple, nem működik több funkció: ne így vegyél most jegyet vagy bérletet!
Agrárszektor  |  2026. február 24. 09:03
Lecsapott a jégeső: ez a térség nem úszta meg a váratlan zivatart
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel