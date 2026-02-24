A grönlandi jégtakaró, Nyugat-Antarktisz jege, valamint az állandóan fagyos talaj olvadása a legvalószínűbb billenőpont.
Megmenekült a pusztulástól a Balaton egyik utolsó gyermeküdülője: nem lett belőle luxuslakópark sem
Rendkívül népszerűek a neten az urbexfotók a Balaton-part elhagyatott gyerektáborairól: betört ablakok, rozsdás vaságyak, gaz verte udvarok. Sokáig úgy tűnt, a szántódi gyermeküdülőre is ez a sors vár. Lassan elenyészik, hogy átadja a helyet egy újabb, tájidegen luxuslakópark-beruházásnak. Ehelyett azonban teljesen más irányt vett a történet.
A szántódi ingatlan tulajdonosa a Hegyvidéki Önkormányzat, amely nem bontásban, hanem értékmentésben gondolkodott. A pusztuló gyermeküdülő átépítésére Turi Gergő építészt kérték fel, a projekt pedig a „Re-kreáció” nevet kapta. A koncepciót az Építészfórum mutatta be részletesen. A cél pedig nem egy teljesen új, idegen karakterű komplexum létrehozása volt, hanem egy olyan épületegyüttes kialakítása, amely illeszkedik a környék múltjához és táji környezetéhez.
A tervezés során a közeli Szántódpusztai Majorság történelmi épületei szolgáltak alapul. A központi közösségi tér egy nagy, fa szerkezetű, levegős csűrt idéz, fedett-nyitott átjárókkal, amelyek a somogyi gazdasági épületek 21. századi újraértelmezései.
Az építészek nemcsak formailag, hanem működésében is a hagyományos építészethez nyúltak vissza. A tájolás, a fa szerkezetek és a természetes átszellőzés révén az épületek gépészetileg visszafogott módon is komfortosak maradnak, még a nyári hőségben is. A megoldás egyszerre energiatudatos és költséghatékony.
Nem vágták ki a fákat
A Balaton-parti fejlesztések egyik legérzékenyebb pontja a zöldfelület kérdése. A szántódi beruházásnál az volt az alapelv, hogy a meglévő növényállományhoz igazítják az épületeket, nem fordítva. A tervek szerint egyetlen fát sem kellett kivágni; az új falak és közlekedők kikerülik a területen álló mocsári ciprusokat. Ez a szemlélet élesen különbözik attól a gyakorlattól, amikor a part menti telkeken a teljes területet „letisztítják” az építkezés előtt.
A projekt nemcsak formailag utal a múltra. Az egyik tartóoszlopba egy kis bronzcsapot építettek be, amely a tábor egykori gondnokának állít emléket – egy olyan gesztus, amely a hely történetét is beemeli az új működésbe.
A beruházás üzenete egyértelmű: a balatoni gyerektáborok jövője nem kizárólag a pusztulás vagy a luxusfejlesztés lehet. Létezik harmadik út is, ahol a kortárs építészet nem eltörli, hanem továbbírja a hely szellemét.
Meglépték, áremelés jön a kedvelt vidéki pláza parkolójában: ennek sokan nem fognak örülni, jövő héttől élesedik
Március másodikától már az első óra sem lesz ingyen, az első két óra parkolásért 300 forintot kell fizetni, utána minden megkezdett óra 400 forintba kerül...
A hír ennyi: landolt az első gólya Magyarországon, a tél pedig kezdhet csomagolni.
Sikeresen lezajlott a téli nagyragadozó-felmérés a Bükk térségében: a vizsgálatok megerősítették, hogy több farkascsalád is él, köztük egy legalább hat egyedből álló falka.
Habzó víz és halpusztulás tapasztalható az Oroszlány felől érkező patakban, amely a Kecskédi-tavat táplálja. A hatóságok vizsgálódnak.
Megsemmisült egy teljes térség villamoshálózata Nyugat-Magyarországon: még jó ideig akadozni fog az áramszolgáltatás
Az Őrségben a villamoshálózat jelentős része megsemmisült, azt gyakorlatilag újjá kell építeni, így rengeteg helyen nincs áram a havazás óta.
Te is várod a tavaszt, a napsütést és a szedd magad tulipánszüretet? Összegyűjtöttük hát az első 2026-ös nyitási dátumokat, hogy senki se maradjon le a...
Szombat kora délután 4,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Dunaszerdahely térségét, a földmozgást Magyarországon is érzékelni lehetett.
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
Egy lábosnyi zsemlemártásban ott rejlik a paraszti konyha takarékossága: a szikkadt zsemle nem vész kárba, egy kis pirított hagyma és húsleveslé, és máris kész a...
Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
Vajon megéri még sertést tartani otthon? Hogyan lehet disznót vágni a megváltozott jogi szabályozás mellett? Úgy tűnik, egyre nehezebb helyzetben vannak az állattartók.
Nem semmi ingatlanhidretésre bukkanhatunk: eladóvá vált Makovecz Imre egyik korai alkotása, a balatonszepezdi Sellő vendéglő egykori épülete.
Nyaraló-átalakítás Tihanyban, friss üdülőház Badacsonyörsön, két látványos középület Balatonfüreden – az idei Év Balatoni Háza pályázaton egyértelműen az északi part vitte a prímet.
A 2026-os Év Emlőse a molnárgörény lett: Európa-szerte visszaszoruló, ügyes rágcsálóspecialista, aki nem a tyúkólakat fosztogatja, hanem a mezők kisebb állatait zsákmányolja.
Egy 180 centiméteres harcsát fogtak a Desedán, a hal becsült súlya elérhette az 50 kilogrammot. A kapitális példányt a hitelesítés és a fotózás után visszaengedték...
Vége, befejeződött az ország egyik legnépszerűbb fürdőjének felújítása: megnyílt a történelmi Lovarda is
Befejeződött a Gyulai Várfürdő teljes, három ütemben megvalósított, mintegy 3 milliárd forintos felújítása.
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
A választék széles, az árak pedig éppolyan változatosak, mint a magántavak világa: néhány tízmilliós belépőtől a luxus kategóriáig mindenki találhat kedvére valót. De mire kell...
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
A vásár tartásának az ország sok településén nagy hagyománya van.
Váratlanul működésbe lépett az oltórendszer, ezért szerda este kiürítették a debreceni Semcorp szeparátorfólia-gyárát.
Új arcát mutatja a Helikon park! Hamarosan kész a játszótérhez vezető sétány, fahíd, napozóteraszok és madárösvény várja a látogatókat Keszthelyen.
