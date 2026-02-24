Megmenekült a pusztulástól a Balaton egyik utolsó gyermeküdülője: nem lett belőle luxuslakópark sem

Rendkívül népszerűek a neten az urbexfotók a Balaton-part elhagyatott gyerektáborairól: betört ablakok, rozsdás vaságyak, gaz verte udvarok. Sokáig úgy tűnt, a szántódi gyermeküdülőre is ez a sors vár. Lassan elenyészik, hogy átadja a helyet egy újabb, tájidegen luxuslakópark-beruházásnak. Ehelyett azonban teljesen más irányt vett a történet.

A szántódi ingatlan tulajdonosa a Hegyvidéki Önkormányzat, amely nem bontásban, hanem értékmentésben gondolkodott. A pusztuló gyermeküdülő átépítésére Turi Gergő építészt kérték fel, a projekt pedig a „Re-kreáció” nevet kapta. A koncepciót az Építészfórum mutatta be részletesen. A cél pedig nem egy teljesen új, idegen karakterű komplexum létrehozása volt, hanem egy olyan épületegyüttes kialakítása, amely illeszkedik a környék múltjához és táji környezetéhez.

A tervezés során a közeli Szántódpusztai Majorság történelmi épületei szolgáltak alapul. A központi közösségi tér egy nagy, fa szerkezetű, levegős csűrt idéz, fedett-nyitott átjárókkal, amelyek a somogyi gazdasági épületek 21. századi újraértelmezései.

Az építészek nemcsak formailag, hanem működésében is a hagyományos építészethez nyúltak vissza. A tájolás, a fa szerkezetek és a természetes átszellőzés révén az épületek gépészetileg visszafogott módon is komfortosak maradnak, még a nyári hőségben is. A megoldás egyszerre energiatudatos és költséghatékony.

Nem vágták ki a fákat

A Balaton-parti fejlesztések egyik legérzékenyebb pontja a zöldfelület kérdése. A szántódi beruházásnál az volt az alapelv, hogy a meglévő növényállományhoz igazítják az épületeket, nem fordítva. A tervek szerint egyetlen fát sem kellett kivágni; az új falak és közlekedők kikerülik a területen álló mocsári ciprusokat. Ez a szemlélet élesen különbözik attól a gyakorlattól, amikor a part menti telkeken a teljes területet „letisztítják” az építkezés előtt.

A projekt nemcsak formailag utal a múltra. Az egyik tartóoszlopba egy kis bronzcsapot építettek be, amely a tábor egykori gondnokának állít emléket – egy olyan gesztus, amely a hely történetét is beemeli az új működésbe.

A beruházás üzenete egyértelmű: a balatoni gyerektáborok jövője nem kizárólag a pusztulás vagy a luxusfejlesztés lehet. Létezik harmadik út is, ahol a kortárs építészet nem eltörli, hanem továbbírja a hely szellemét.











