Tömegével estek ágynak a gyerekek ebben a nyári táborban: ez okozta a járványt

Veszprém vármegyében egy gyermektábor résztvevői között 2024. július 28-ától hőemelkedéssel, hányással, hasmenéssel járó enterális járvány zajlott. Az összes exponált száma 3 154 fő, ebből összesen 99 fő (96 gyermek, 3 fő személyzet) betegedett meg. Az enyhe tünetekkel járó gyors lefolyású betegség miatt egy betegnél vált szükségessé kórházi ellátás - közölte az NNGYK.

A 2024. július 29-e és augusztus 4-e közötti időszakban bejelentett fertőző megbetegedések aktuális és megelőző évre vonatkozó országos, illetve területi adatait tette közzé az NNGYK. A 31. héten tömeges megbetegedést jelentettek egy gyerektáborból. A 6 betegnél végeztek diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatot, amelynek eredménye egy esetben calicivírus pozitív eredményt adott. Az illetékes járási hivatal népegészségügyi osztálya az értesülést követően azonnal megkezdte a helyszíni járványügyi vizsgálatot és a járvány terjedésének megakadályozása érdekében megtette a szükséges intézkedéseket. Az élelmiszer, étel közvetítő szerepét az elvégzett járványügyi vizsgálat alapján nem tartják valószínűnek, feltételezhető a kontakt terjedés.

Az RTL riportja szerint az eset a zánkai Erzsébet-táborban történt. Egy szülő elmondása szerint a fertőzés még a 32. héten is betegített, a tábor egyik munkatársa szerint azóta is folyamatosan fertőtlenítenek. a vírus a múlt héten is fertőzött még. Az Erzsébet-tábor egyik munkatársa pedig elmondta, folyamatosan fertőtlenítenek. A csatorna információi szerint 9 gyereket kezeltek az egészségházban és egy 19 fős csoportnak haza kellett mennie:

Az NNGYK továbbá azt is közölte, hogy a 31. héten 5 hazai eredetű nyugat-nílusi láz megbetegedést diagnosztizáltak. Két-két megbetegedést Budapestről és Csongrád-Csanád vármegyéből, egy beteget Hajdú-Bihar vármegyéből jelentettek. A héten diagnosztizált esetekkel a 2024. évben nyilvántartott nyugat- nílusi láz megbetegedések száma 7-re nőtt, valamennyi megbetegedés hazai eredetű. A betegek 71,4%-a férfi, az átlagéletkor 63 év (51-74 év), valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel kerültek kórházba.

Tárgyhéten két importált malária megbetegedést diagnosztizáltak. A Hajdú-Bihar vármegyei 41 éves, magyar állampolgárságú nőbeteg megbetegedését megelőzően Elefántcsontparton tartózkodott. A Budapesten élő, 26 éves nigériai nőbeteg 2024. június 21-július 19. között járt Nigériában, panaszai ezt követően jelentkeztek. A parazitológiai vizsgálat mindkét esetben a Plasmodium falciparum kóroki szerepét igazolta.

EZ IS ÉRDEKELHET Tovább fertőz a szamárköhögés Magyarországon: ezekből a megyékből jelentették most a legtöbb beteget 298-re emelkedett az idén bejelentett esetek száma, amely sokszorosa annak, amely több mint 10-szer annyi, amennyit 2019-től 2023-ig összesen jelentettek.

Vigyázzanak az egzotikus helyekre utazók!

A 30. héten egy importált eredetű vírusos vérzéses láz megbetegedést jelentettek egy 41 éves Vas vármegyében élő indiai férfi betegnél. A beteg a lappangási idő alatt Indiában járt. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálat a Dengue vírus kóroki szerepét igazolta.

Továbbá két malária megbetegedés gyanúját jelentették. Az egyik egy 15 hónapos német állampolgárságú fiúcsecsemő, aki a szüleivel átutazóban volt Magyarországon, amikor a tünetei jelentkeztek. A megbetegedés kezdete előtt két nappal érkeztek Afrikából, ahol a lappangási idő alatt tartózkodtak, így a gyermek ott akvirálhatta a fertőzést. A másik beteg egy Pest vármegyében élő 56 éves férfi, aki még Ghánában betegedett meg, ahol malária ellenes gyógykezelést kapott. Utazása alatt kemoprofilaxist nem alkalmazott, a diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok Plasmodium falciparum kóroki szerepét igazolták.

A 24. héten egy importált eredetű vírusos vérzéses láz megbetegedést jelentettek egy 13 éves, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élő férfibetegnél. A beteg a lappangási idő alatt az Egyesült Arab Emírségben járt. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálat a Dengue vírus kóroki szerepét igazolta. Ezen felül egy import Hantavírus okozta veseszindrómáról érkezett jelentés. A Romániából érkező 33 éves férfibetegnél a laboratóriumi vizsgálat a Hantavírus Dobrava kóroki szerepét igazolta.

Sokan hoztak már haza ebben az évben egzotikus kórokat: az NNGYK korábbi közlése alapján a 23. héten a június 3. és 9. közötti időszakban egy importált eredetű Zika-láz megbetegedést jelentettek. Egy Pest vármegyében élő 52 éves nőbeteg a Seychelles-szigeteken járt a lappangási idő alatt, ott fertőződött. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok igazolták a Zika vírus kóroki szerepét.

A 22. héten egy importált eredetű vírusos vérzéses láz megbetegedést jelentettek. Egy 45 éves, fővárosban élő férfibeteg a Dél-Afrikai Köztársaságban járt a lappangási idő alatt, külföldön fertőződött. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták.

A 21. héten három vírusos vérzéses láz megbetegedést jelentettek, mindhárom beteg magyar állampolgár. Egy Fejér vármegyében élő 43 éves nőbeteg Egyiptomban, egy fővárosi 75 éves nőbeteg a Maldív-szigeteken, valamint egy szintén fővárosi 34 éves nőbeteg Indonéziában járt a lappangási idő alatt. Mindhárman külföldön fertőződtek, így az esetek import eredetűek. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok mindhárom esetben a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták.

EZ IS ÉRDEKELHET Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2024-ben: nem éri meg kockáztatni Mutatjuk, milyen gyógyszerek és egyéb termékek legyenek mindenképpen a bőröndödben, hogy tegye tönkre a nyaralást egészségügyi vészhelyzetek.

Egy Pest vármegyében élő 52 éves magyar nőbeteg Zika-láz megbetegedésének gyanúját jelentették, melyet a laboratóriumi vizsgálatok igazoltak. A beteg a lappangási idő alatt a Seychelle-szigeteken tartózkodott, ahol túráztak is, ott fertőződött, az eset import eredetű.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 420 267 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 135 855 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, a Raiffeisen Banknál 6,69%; a MagNet Banknál 6,76%, a K&H Banknál 6,86%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A 20. héten három importált vírusos vérzéses láz megbetegedést jelentettek, mindhárman magyar állampolgárok és a fővárosban élnek. Egy 29 éves nő Vietnámban, egy 69 éves férfi Indonéziában, és egy 35 éves férfi a Maldív- szigeteken járt a lappangási idő alatt, mindhárman külföldön fertőződtek, az esetek import eredetűek. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok mindhárom esetben a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták.

a 19. héten két importált vírusos vérzéses láz megbetegedést diagnosztizáltak. Egy Vas vármegyei 58 éves férfi és egy 41 éves fővárosi nő Indonéziában jártak a lappangási idő alatt, mindketten külföldön fertőződtek. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok mindkét esetben a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták.

A 17. héten három importált eredetű vírusos vérzéses láz megbetegedést diagnosztizáltak. Egy Pest vármegyei 29 éves férfi a Maldív-szigeteken, egy 52 éves Veszprém vármegyei férfi Indonéziában, és egy, a fővárosban élő brazil állampolgárságú nő pedig Brazíliában, Dengue láz endémiás területen járt a lappangási időben, mindhárman külföldön akvirálták a fertőzést.

A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok mindhárom esetben a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták.

A korábbi hetekben már szintén előfordultak importált esetek. A 16. héten egy importált eredetű vírusos vérzéses láz megbetegedést diagnosztizáltak. Egy 42 éves fővárosi férfi a betegség inkubációs ideje alatt Thaiföldön tartózkodott, és ott fertőződött meg. A főbb tünetek szédülés, fejfájás, láz, izom-ízületi fájdalom voltak. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták.

A 11. héten négy importált vírusos vérzéses láz megbetegedést diagnosztizáltak. A betegek: egy 56 éves férfi, egy 43 éves nő, egy 20 éves nő, és egy 32 éves férfi. Mind a négy beteg magyar állampolgár és a fővárosban él. Valamennyien egzotikus országokban tartózkodtak a lappangási idő alatt (Thaiföld, Guatemala, Bali), ott akvirálták a fertőzést. A vezető tünetek láz, hidegrázás, fáradékonyság, izomfájdalom, ízületi fájdalom, fejfájás voltak. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok mind a négy betegnél a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták.

A 8. héten öt, importált eredetű vírusos haemorrhagiás láz megbetegedés került a nyilvántartásba. Egy fővárosban élő 28 éves nő és egy 28 éves férfi a betegség lappangási idejében Thaiföldön nyaralt, ott akvirálták a fertőzést. A fő tünetek a láz és hidegrázás voltak. Egy szintén fővárosi 36 éves férfibeteg és egy Pest vármegyében élő 41 éves nőbeteg ugyancsak a Thaiföldön történő tartózkodás során fertőződött. A tünetek láz, fejfájás, hányinger, hányás voltak. Az ötödik beteg egy 24 éves budapesti nő volt, aki a lappangási időben Mauritiuson járt. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok mind az öt esetben a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták a 8. héten.

A 7. héten szintén került egy, importált eredetű vírusos haemorrhagiás láz megbetegedés a nyilvántartásba. A Pest vármegyében élő, 63 éves magyar nőbeteg a betegség lappangási idejében Srí Lankán és a Maldív-szigeteken nyaralt, ott akvirálta a fertőzést. A tünetek láz, hányinger, fáradékonyság, izomfájdalom, csontfájdalom, ízületi fájdalom, fejfájás, szem mögötti fájdalom voltak. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok szintén a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták.

Vigyázzon, aki ilyen egzotikus helyekre utazik, és ne csak olyankor adassuk be az oltásokat, ha kötelezőek! Tájékozódjunk külföldi út előtt, milyen vírusok terjednek a célországunkban!