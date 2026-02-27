2026 januárjában tovább mérséklődtek az ipari termelői árak éves összevetésben, miközben havi alapon már emelkedés látszik a statisztikákban.
Brutális pénzekbe fájnak a magyar családoknak a magántanárok órái: ki tudja már ezt megfizetni?
A 2026-os érettségire való felkészülés komoly anyagi terhet jelenthet a családoknak, hiszen a magántanárok óradíjai jelentősen megemelkedtek. Míg egy matematikaóra jellemzően 4–8 ezer forintba kerül, a természettudományos tárgyak emelt szintű oktatásáért akár 13 ezer forintot is elkérhetnek alkalmanként. A diákok szerint azonban a személyre szabott figyelem és a rendszerezett tudás miatt sokszor elengedhetetlen a külső segítség - írja az Eduline.
A magántanárok tarifái kifejezetten széles skálán mozognak. A szülői beszámolók alapján egy átlagos matematikaóra ára 4000 és 5500 forint között alakul, de nem ritka a 8000 forintos tétel sem. A nyelvórák esetében általában 5-6 ezer forinttal kell számolni, a természettudományos tárgyak emelt szintű előkészítői azonban ennél is borsosabbak lehetnek.
Van olyan szülő, aki 13 ezer forintot fizet egy 90 perces biológiaóráért, míg az emelt történelem és fizika díja 7-8 ezer forint környékén mozog. Az online hirdetések között böngészve még nagyobb szórást láthatunk: a matematika és fizika esetében a 4500 forintos belépő szinttől egészen a 18-20 ezer forintos óradíjakig terjed a kínálat.
A magánórák népszerűsége mögött több tényező is áll. Sok esetben a diákok úgy érzik, az iskolai oktatás nem elegendő: van, aki a tanári magyarázatot találja hiányosnak, mások az elmaradó órák miatt aggódnak. Ugyanakkor gyakran nem a felzárkózás, hanem a maximalizmus a cél, hiszen a népszerű egyetemi szakokhoz elengedhetetlen a kiemelkedően magas pontszám. A különórák nagy előnye a rendszeresség és a személyre szabott figyelem.
Egy diák szerint tíz perc egyéni magyarázat többet érhet, mint egy teljes tantermi óra. A nyelvtanulásnál speciális ok is felmerült: sokan a megszólalástól való szorongás leküzdése és a magabiztos beszédkészség fejlesztése miatt keresnek fel szakembert a szóbeli vizsgák előtt.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a magántanár nem feltétele a sikeres érettséginek. Akad olyan példa is, ahol a tanuló külső segítség és tanfolyamok nélkül ért el 80 százalék feletti eredményt emelt szintű tárgyakból. Emellett megjelentek az új, költséghatékony alternatívák is. Egyre többen hívják segítségül a mesterséges intelligenciát, például a ChatGPT-t a felkészüléshez. A módszer nagy előnye az ingyenesség és az állandó elérhetőség.
A felhasználók tapasztalatai szerint a chatbot gyakran érthetőbben és személyre szabottabban magyarázza el az összefüggéseket, mint a tankönyvek, így hatékonyan támogathatja az önálló tanulást.
