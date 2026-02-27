2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Young female teacher or a student writing math formula on blackboard in classroom.
Oktatás

Brutális pénzekbe fájnak a magyar családoknak a magántanárok órái: ki tudja már ezt megfizetni?

Pénzcentrum
2026. február 27. 09:27

A 2026-os érettségire való felkészülés komoly anyagi terhet jelenthet a családoknak, hiszen a magántanárok óradíjai jelentősen megemelkedtek. Míg egy matematikaóra jellemzően 4–8 ezer forintba kerül, a természettudományos tárgyak emelt szintű oktatásáért akár 13 ezer forintot is elkérhetnek alkalmanként. A diákok szerint azonban a személyre szabott figyelem és a rendszerezett tudás miatt sokszor elengedhetetlen a külső segítség - írja az Eduline.

A magántanárok tarifái kifejezetten széles skálán mozognak. A szülői beszámolók alapján egy átlagos matematikaóra ára 4000 és 5500 forint között alakul, de nem ritka a 8000 forintos tétel sem. A nyelvórák esetében általában 5-6 ezer forinttal kell számolni, a természettudományos tárgyak emelt szintű előkészítői azonban ennél is borsosabbak lehetnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Van olyan szülő, aki 13 ezer forintot fizet egy 90 perces biológiaóráért, míg az emelt történelem és fizika díja 7-8 ezer forint környékén mozog. Az online hirdetések között böngészve még nagyobb szórást láthatunk: a matematika és fizika esetében a 4500 forintos belépő szinttől egészen a 18-20 ezer forintos óradíjakig terjed a kínálat.

A magánórák népszerűsége mögött több tényező is áll. Sok esetben a diákok úgy érzik, az iskolai oktatás nem elegendő: van, aki a tanári magyarázatot találja hiányosnak, mások az elmaradó órák miatt aggódnak. Ugyanakkor gyakran nem a felzárkózás, hanem a maximalizmus a cél, hiszen a népszerű egyetemi szakokhoz elengedhetetlen a kiemelkedően magas pontszám. A különórák nagy előnye a rendszeresség és a személyre szabott figyelem.

Egy diák szerint tíz perc egyéni magyarázat többet érhet, mint egy teljes tantermi óra. A nyelvtanulásnál speciális ok is felmerült: sokan a megszólalástól való szorongás leküzdése és a magabiztos beszédkészség fejlesztése miatt keresnek fel szakembert a szóbeli vizsgák előtt.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Fontos azonban megjegyezni, hogy a magántanár nem feltétele a sikeres érettséginek. Akad olyan példa is, ahol a tanuló külső segítség és tanfolyamok nélkül ért el 80 százalék feletti eredményt emelt szintű tárgyakból. Emellett megjelentek az új, költséghatékony alternatívák is. Egyre többen hívják segítségül a mesterséges intelligenciát, például a ChatGPT-t a felkészüléshez. A módszer nagy előnye az ingyenesség és az állandó elérhetőség.

A felhasználók tapasztalatai szerint a chatbot gyakran érthetőbben és személyre szabottabban magyarázza el az összefüggéseket, mint a tankönyvek, így hatékonyan támogathatja az önálló tanulást.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#egyetem #oktatás #árak #érettségi #diákok #költségek #mesterséges intelligencia #érettségi vizsga #chatGPT #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:26
10:04
09:57
09:44
09:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 27.
Komoly baj lehet abból, ahogyan a magyar iskolák felkészítik a gyerekeket az életre: sokan nem látják, mekkora kárt okoz ez később
2026. február 26.
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
2026. február 26.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 27. péntek
Ákos, Bátor
9. hét
Február 27.
Nemzetközi Jegesmedvenap
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
2
1 hónapja
Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés
3
2 hete
Mi folyik a magyar iskolákban? Sorra büntetik a pedagógusokat, erre hivatkoznak
4
3 hónapja
Pedagógus béremelés 2026: hamarosan döntenek, ennyivel nő a tanári fizetés jövőre
5
2 hete
Ki nem találod, ezen a szakon tanul tovább a második magyar űrhajós, Kapu Tibor: ez ám a sztárszakma!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Technikai kamat
számításszerű kamatláb, amelyet a biztosító az életbiztosítási díjkalkulációnál és tartalékszámításnál alkalmaz. Minimális mértékét jogszabály állapítja meg. (kamatrés)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 10:04
Komoly baj lehet abból, ahogyan a magyar iskolák felkészítik a gyerekeket az életre: sokan nem látják, mekkora kárt okoz ez később
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 09:11
Előkerült egy levél, amiben Orbán Viktor a vétók visszavonásáról beszél: ezt várja el cserébe az EU-tól a miniszterelnök
Agrárszektor  |  2026. február 27. 08:58
Újabb fordulat az EU-Mercosur ügyben: ez rengeteg gazdát érint
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel