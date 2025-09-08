Egy kormányrendelet papíron a Balaton közhasználatát bővíti, de Csopakon éppen az ellenkezőjét érzik: az egyik utolsó, 55 éve nyitva álló parti sétány kikerült a közhasználatból....
Ilyen nincs, már sokadszor volt üvegszilánk a menzás ebédben: érik a botrány a tolnai iskolában
Üvegszilánkra harapott rá ebéd közben egy kislány egy tolna megyei iskolában. Az ügy azért is keltett különösen nagy felháborodást, mert nem először fordul elő hasonló.
Üvegszilánkra harapott rá az ebéd közben egy kislány a Tolna megyei Iregszemcsén. Az édesanya elmondása szerint gyermeke azonnal kiköpte a falatot, majd megmutatta a pedagógusnak, mi került az ételbe.
Az RTL Híradó beszélt az édesanyával, aki hangsúlyozta: a tanár gyorsan intézkedett az eset után. A település lakóit azonban mélyen megrázta a hír. Többen jelezték, hogy hétfőtől lemondják az iskolai ebédet, mert nem bíznak többé az étkeztetőcégben.
Az ügy azért is keltett különösen nagy felháborodást, mert nem először fordul elő hasonló. Tavaly májusban ugyanezen az iskolán több diák és pedagógus talált üvegszilánkot az ebédben – akkor éppen a bulguros rakott karfiolban. A botrány után hónapokra bezárták a konyhát, három dolgozó ellen pedig vádat emeltek foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés miatt. A bírósági tárgyalás épp a jövő héten kezdődik.
A mostani eset után az RTL Híradó megkereste a közétkeztető céget és a település polgármesterét, de egyiküket sem sikerült elérni. Az alpolgármester a Blikknek úgy nyilatkozott: azonnal jelezték a hatóságok felé a történteket, és tájékoztatták az üzemeltetőt is. A Tolna megyei rendőrség közölte: eddig nem érkezett hivatalos feljelentés az ügyben.
