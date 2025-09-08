2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vidám kisiskolások egy csoportja a menzán, ebédelnek és beszélgetnek.
Oktatás

Ilyen nincs, már sokadszor volt üvegszilánk a menzás ebédben: érik a botrány a tolnai iskolában

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 08:29

Üvegszilánkra harapott rá ebéd közben egy kislány egy tolna megyei iskolában. Az ügy azért is keltett különösen nagy felháborodást, mert nem először fordul elő hasonló. 

Üvegszilánkra harapott rá az ebéd közben egy kislány a Tolna megyei Iregszemcsén. Az édesanya elmondása szerint gyermeke azonnal kiköpte a falatot, majd megmutatta a pedagógusnak, mi került az ételbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az RTL Híradó beszélt az édesanyával, aki hangsúlyozta: a tanár gyorsan intézkedett az eset után. A település lakóit azonban mélyen megrázta a hír. Többen jelezték, hogy hétfőtől lemondják az iskolai ebédet, mert nem bíznak többé az étkeztetőcégben.

Az ügy azért is keltett különösen nagy felháborodást, mert nem először fordul elő hasonló. Tavaly májusban ugyanezen az iskolán több diák és pedagógus talált üvegszilánkot az ebédben – akkor éppen a bulguros rakott karfiolban. A botrány után hónapokra bezárták a konyhát, három dolgozó ellen pedig vádat emeltek foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés miatt. A bírósági tárgyalás épp a jövő héten kezdődik.

Kapcsolódó cikkeink:

A mostani eset után az RTL Híradó megkereste a közétkeztető céget és a település polgármesterét, de egyiküket sem sikerült elérni. Az alpolgármester a Blikknek úgy nyilatkozott: azonnal jelezték a hatóságok felé a történteket, és tájékoztatták az üzemeltetőt is. A Tolna megyei rendőrség közölte: eddig nem érkezett hivatalos feljelentés az ügyben.
Címlapkép: Getty Images
#tanár #település #rtl #híradó #települések #blikk #eset

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:33
09:24
09:14
09:11
09:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 7.
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
2025. szeptember 6.
Gurulós járókeret, rollátor ára tb-támogatással: az igénylése egyszerű, ennyibe kerül
2025. szeptember 6.
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 8. hétfő
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Új tananyag jöhet szeptembertől a magyar iskolákban: szinte minden gyereket érint a változás
2
1 hónapja
Tanév rendje 2025/26: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek
3
2 hónapja
Beiskolázási támogatás 2025: mutatjuk, kinek jár iskolakezdési támogatás, hogy zajlik az igénylése, mekkora összeg
4
1 hónapja
Ez a diploma ér a legtöbbet a munkáltatóknak: jó lóra tett, aki itt tanul tovább
5
2 hete
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Záloglevél
olyan kamatozó értékpapír, amelynek ingatlan a fedezete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 08:00
Na, ez a cumi! Ezekben a babáknak szánt cumikban van veszélyes BPA: világmárkák is a tiltólistán
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 05:35
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
Agrárszektor  |  2025. szeptember 8. 08:18
Akkora esőzés jön ebben a 3 megyében, hogy narancs riasztást kellett kiadni