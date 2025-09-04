2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Cheerful Caucasian preschool student in her classroom. She is wearing a backpack and a school uniform. She is holding a book.
Kell laptop, telefon a gyerekeknek? Súlyos veszélyei lehetnek, így tudod megelőzni a bajt

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 12:30

Az iskolakezdés sok családban nemcsak a füzetek és tolltartók beszerzését jelenti, hanem az első saját okoseszköz – telefon, tablet vagy laptop – megvásárlását is a gyerekek számára. Ez a lépés mérföldkő, ugyanakkor az új eszköz számos kockázattal is jár, mint például a kártevők, az adatlopás vagy a gyerekeket célzó online átverések. A megfelelő biztonsági szoftver használata és a gyerekek biztonságtudatosságra való felkészítése ezért épp olyan fontos, mint a tanszerek beszerzése. Az ESET kiberbiztonsági szakértői segítségképpen egy listát állítottak össze a szülőknek arról, mit érdemes megtenni, mielőtt a készülék a gyerek kezébe kerül.

Milyen veszélyek fenyegetik az általános iskolásokat? A fiatal felhasználók gyakran nem is sejtik, hogy az interneten ugyanazok a veszélyek leselkednek rájuk, mint a való életben – csak digitális formában. Az ESET szakértőinek tapasztalatai szerint a gyerekekre leselkedő leggyakoribb online veszélyek a következők:

  • Online zaklatás (cyberbullying): sértő üzenetek, bántó képek vagy videók megosztása, kizárás az osztályközösségből. Ez gyakran a közösségi médián vagy üzenetküldő appokon keresztül történik, és komoly lelki terhet róhat a gyerekre.
  • Hamis nyereményjátékok és appok: az általános iskolások kíváncsiságát könnyű kihasználni. Egy „nyerj új telefont” típusú hamis weboldal vagy egy csábító mobiljáték letöltése után a kiberbűnözők adatokat, jelszavakat szerezhetnek. Egy 10 éves fiú például egy „ingyenes Minecraft-bővítményt” töltött le, ami valójában kémprogram volt és titokban jelszavakat is gyűjtött a gépről.
  • Játékon belüli csalások: sok népszerű online játékban vannak vásárlási lehetőségek. A támadók gyakran hamis ajánlatokkal vagy feltört fiókokkal próbálnak értékes virtuális tárgyakat vagy valódi pénzt kicsalni. Egy csaló például egy online játékban hozzáférést szerzett egy gyermek fiókjához, és a nevében több tízezer forint értékben vásárolt tárgyakat. A szülők csak utólag, a bankkártya-értesítésekből jöttek rá a történtekre.
  • Személyes adatok kiszivárgása: a gyerekek sokszor nem mérik fel, mennyire értékes a lakcímük, telefonszámuk vagy a saját fotóik. Ezek illetéktelen kezekbe kerülve akár célzott zsarolás alapjául is szolgálhatnak.
  • Kártevők: letöltéseken vagy hamis alkalmazásokon keresztül is érkezhetnek nem kívánt „látogatók” a gyermekünk telefonjára, laptopjára, sőt, egy ártalmatlannak tűnő, jól ismert weboldal is tartalmazhat kártevőket. Hogy ez után mi történik, az a kártevőtől függ: titkosíthatják az eszközön lévő fájlokat, ellophatják a személyes vagy pénzügyi adatokat, de akár magát az eszközt is használhatatlanná tehetik.

Checklist szülőknek – így készítsük fel a gyerekeket és az eszközöket

Az első készülék átadásával a gyerek digitális önállóságot kap, de ezzel együtt olyan kockázatoknak is ki lesz téve, amelyekkel korábban nem találkozott. A szülők felelőssége, hogy biztonságos alapokat adjanak neki a netezéshez

– mondja Csizmazia-Darab István, az ESET termékeket forgalmazó Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértője. A szakértő szerint fontos átadni azt a tudást is, hogy bár a fiatal generációk magukat digitálisan felkészültnek tartják, nem lehet csak tudatossággal kivédeni minden kártevőt: a korábbi kutatások szerint ugyanis a fiatal, 16-29 évesek körében vannak a legtöbben azok, akik nem használnak védelmi programot, mert úgy gondolják, hogy saját maguk is ki tudják szűrni a gyanús dolgokat. A kiberbiztonsági szakértő szerint már csak a kártevők magas száma miatt is képtelenség lenne, hogy saját magunktól felismerjük mindet, hiszen az AV Atlas adatai szerint 1,4 milliárdnál is több egyedi kártékony kód van jelenleg a világon. Lássuk, hogy mit tegyünk, hogy biztonságban tudjuk a gyereket az interneten!

  • 1. Állítsunk be erős képernyőzárat/jelszót – kerüljük a könnyen kitalálható kódokat, mint a születési dátum vagy az 1234.
  • 2. Hozzunk létre számára külön felhasználói fiókot – korlátozott jogosultságokkal.
  • 3. Aktiváljuk a helymeghatározást és a készülékkeresést – hasznos lehet az eszköz ellopása vagy elvesztése esetén. Az androidos eszközökre fejlesztett ESET Mobile Security program Lopásvédelem funkciója például naplózza az összes jogosulatlan kísérletet a telefon vagy a képernyő feloldására, valamint a SIM-kártya cseréjét, és erről emailben értesítést küld. A segítségével meghatározhatjuk az elvesztett eszköz helyzetét és üzenetet is küldhetünk a megtalálónak.
  • 4. Beszéljünk vele a netbiztonságról – tanítsuk meg, hogy ne osszon meg beazonosítható személyes adatokat, és ne használjon a valódi nevére utaló felhasználónevet sem. Ahogy nap mint nap megkérdezzük tőle, hogy mi történt az iskolában, érdeklődjünk arról is, hogy mi történt vele az online térben, milyen videókat látott, kivel beszélgetett.
  • 5. Minden eszközön, így a gyerekek új eszközén is használjunk megbízható gyártótól vásárolt védelmi szoftvert, amivel a kártevőket, a fertőzött weboldalakat és appokat, illetve a gyanús linkeket egyszerűen ki lehet szűrni. A mai biztonsági programok már komplex megoldást nyújtanak, többek között webkamera védelemmel, adathalászat elleni védelemmel, és a felnőtt tartalmak letiltásával is gondoskodnak a gyerekek biztonságáról. 
Címlapkép: Getty Images
