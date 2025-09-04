Kell laptop, telefon a gyerekeknek? Súlyos veszélyei lehetnek, így tudod megelőzni a bajt

Az iskolakezdés sok családban nemcsak a füzetek és tolltartók beszerzését jelenti, hanem az első saját okoseszköz – telefon, tablet vagy laptop – megvásárlását is a gyerekek számára. Ez a lépés mérföldkő, ugyanakkor az új eszköz számos kockázattal is jár, mint például a kártevők, az adatlopás vagy a gyerekeket célzó online átverések. A megfelelő biztonsági szoftver használata és a gyerekek biztonságtudatosságra való felkészítése ezért épp olyan fontos, mint a tanszerek beszerzése. Az ESET kiberbiztonsági szakértői segítségképpen egy listát állítottak össze a szülőknek arról, mit érdemes megtenni, mielőtt a készülék a gyerek kezébe kerül.

Milyen veszélyek fenyegetik az általános iskolásokat? A fiatal felhasználók gyakran nem is sejtik, hogy az interneten ugyanazok a veszélyek leselkednek rájuk, mint a való életben – csak digitális formában. Az ESET szakértőinek tapasztalatai szerint a gyerekekre leselkedő leggyakoribb online veszélyek a következők:

Online zaklatás (cyberbullying): sértő üzenetek, bántó képek vagy videók megosztása, kizárás az osztályközösségből. Ez gyakran a közösségi médián vagy üzenetküldő appokon keresztül történik, és komoly lelki terhet róhat a gyerekre.

Hamis nyereményjátékok és appok: az általános iskolások kíváncsiságát könnyű kihasználni. Egy „nyerj új telefont” típusú hamis weboldal vagy egy csábító mobiljáték letöltése után a kiberbűnözők adatokat, jelszavakat szerezhetnek. Egy 10 éves fiú például egy „ingyenes Minecraft-bővítményt” töltött le, ami valójában kémprogram volt és titokban jelszavakat is gyűjtött a gépről.

Játékon belüli csalások: sok népszerű online játékban vannak vásárlási lehetőségek. A támadók gyakran hamis ajánlatokkal vagy feltört fiókokkal próbálnak értékes virtuális tárgyakat vagy valódi pénzt kicsalni. Egy csaló például egy online játékban hozzáférést szerzett egy gyermek fiókjához, és a nevében több tízezer forint értékben vásárolt tárgyakat. A szülők csak utólag, a bankkártya-értesítésekből jöttek rá a történtekre.

Személyes adatok kiszivárgása: a gyerekek sokszor nem mérik fel, mennyire értékes a lakcímük, telefonszámuk vagy a saját fotóik. Ezek illetéktelen kezekbe kerülve akár célzott zsarolás alapjául is szolgálhatnak.

Kártevők: letöltéseken vagy hamis alkalmazásokon keresztül is érkezhetnek nem kívánt „látogatók” a gyermekünk telefonjára, laptopjára, sőt, egy ártalmatlannak tűnő, jól ismert weboldal is tartalmazhat kártevőket. Hogy ez után mi történik, az a kártevőtől függ: titkosíthatják az eszközön lévő fájlokat, ellophatják a személyes vagy pénzügyi adatokat, de akár magát az eszközt is használhatatlanná tehetik.

Checklist szülőknek – így készítsük fel a gyerekeket és az eszközöket

Az első készülék átadásával a gyerek digitális önállóságot kap, de ezzel együtt olyan kockázatoknak is ki lesz téve, amelyekkel korábban nem találkozott. A szülők felelőssége, hogy biztonságos alapokat adjanak neki a netezéshez

– mondja Csizmazia-Darab István, az ESET termékeket forgalmazó Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértője. A szakértő szerint fontos átadni azt a tudást is, hogy bár a fiatal generációk magukat digitálisan felkészültnek tartják, nem lehet csak tudatossággal kivédeni minden kártevőt: a korábbi kutatások szerint ugyanis a fiatal, 16-29 évesek körében vannak a legtöbben azok, akik nem használnak védelmi programot, mert úgy gondolják, hogy saját maguk is ki tudják szűrni a gyanús dolgokat. A kiberbiztonsági szakértő szerint már csak a kártevők magas száma miatt is képtelenség lenne, hogy saját magunktól felismerjük mindet, hiszen az AV Atlas adatai szerint 1,4 milliárdnál is több egyedi kártékony kód van jelenleg a világon. Lássuk, hogy mit tegyünk, hogy biztonságban tudjuk a gyereket az interneten!