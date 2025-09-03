2025. szeptember 3. szerda Hilda
Dunaújváros, 2025. február 20.A dunaújvárosi Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola új óvodarészlege az átadás napján, 2025. február 20-án.MTI/Illyés Tibor
Oktatás

Megszólalt a minisztérium, nagy változás készül a magyar iskolákban? Az egész tantervet érintheti

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 08:44

A Belügyminisztérium megerősítette, hogy a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata folyamatban van, de ez nem jelent automatikus változtatási kötelezettséget. Eközben a kompetenciamérések eredményeinek osztályzattá alakítása továbbra sem lesz kötelező az iskolákban.

A Belügyminisztérium a Népszava megkeresésére közölte, hogy a Nemzeti alaptanterv (NAT) felülvizsgálata folyamatos, azonban ez nem jár együtt kötelező módosítással. A tárca válasza azután érkezett, hogy a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) hétfői sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet: a jogszabályok értelmében ötévente felül kell vizsgálni a NAT tartalmát, ami a 2020-ban bevezetett alaptanterv esetében idén esedékes - írja a Népszava.

A PSZ álláspontja szerint a felülvizsgálat vagy nem történt meg, vagy nem hozták nyilvánosságra annak eredményeit. Totyik Tamás PSZ-elnök hangsúlyozta, hogy szükség lenne változtatásokra, különösen a diákok óraszámait illetően, amelyek uniós összehasonlításban a legmagasabbak között vannak Magyarországon.

A minisztérium ezzel szemben azt állítja, nincs olyan előírás a magyar jogrendben, amely szerint 2025 szeptemberéig el kellett volna végezni a felülvizsgálatot. A tárca nem adott tájékoztatást arról, kik végzik a NAT felülvizsgálatát és mikor lesznek nyilvánosak a vizsgálat eredményei.

A lap érdeklődött a kompetenciamérések osztályzattá alakításának terveiről is. Korábban a kormány 2025 márciusától olyan szabályozást vezetett volna be, amely szerint a diákok osztályzatot kaptak volna az országos kompetenciamérésen elért eredményeikre, és ezek az érdemjegyek a középiskolai felvételibe is beszámítottak volna. A terveket a Belügyminisztérium saját felmérése szerint is elutasította a szülők többsége – a középiskolás diákok szüleinek 67 százaléka –, ezért az előző tanévben nem vezették be.

A Szülői Hang Közösség bírósági úton szerezte meg a BM felmérésének eredményeit. A szervezet beszámolója szerint a minisztérium képviselője a tárgyaláson arról beszélt, hogy a negatív visszajelzések alapján további kommunikációra van szükség a szülőkkel. A Szülői Hang ezt úgy értelmezte, hogy a kormány nem vetette el teljesen az elképzelést.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

A szaktárca most azt közölte, hogy a kompetenciamérések értékelésében nem történt változás. "Az osztályozás kötelező bevezetéséről döntés nem történt, egyes iskolák saját hatáskörben dönthetnek úgy, hogy a tanulók motivációjának növelése érdekében a diákok tantárgyi osztályzatot kapjanak a kompetenciamérések eredményeire" – írták válaszukban. Ez azt jelenti, hogy várhatóan idén sem lesz kötelező előírás az osztályozás, de az egyes intézmények saját hatáskörben dönthetnek a bevezetéséről.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
#iskola #oktatás #változás #diákok #belügyminisztérium #minisztérium #nemzeti alaptanterv #alaptanterv #psz

