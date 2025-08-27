Iskolakezdés Európában 2025-ben: mutatjuk, mikor kezdődik a tanév Ausztriában, Németországban, Romániában, Szlovákiában és más országokban

Szeptemberhez közeledve a családok életét nagyban befolyásolja a tanév kezdete, kiváltképp akkor, ha olyan gyermekük is van, aki külföldi tanulmányokat folytat, ami miatt a külföldi iskolakezdés időpontja is nagy jelentőséggel bír. Összegyűjtöttük, mikor lesz az iskolakezdés Európában 2025-ben, avagy hol, mikor lesz az iskolakezdés időpontja. Amellett, hogy megtudhatod, mikor van az iskolakezdés Magyarországon, azt is eláruljuk, mikor várható az iskolakezdés más országokban.

Cikkünkben annak jártunk utána, mi mindent érdemes tudni a tanévkezdés 2025 évi időpontjáról itthon és külföldön: amellett, hogy megtudhatod, mikor lesz az iskolakezdés Magyarországon, azt is eláruljuk, mikor várható az iskolakezdés Európában 2025-ben, kiváltképp a szomszédos országokban. Nézzük, hogyan alakul az iskolakezdés más országokban, többek között mikor van az iskolakezdés Ausztriában és mikor lesz iskolakezdés Romániában, Szlovákiában, vagy például Horvátországban!

Iskolakezdés Magyarországon: mikor lesz a tanévkezdés 2025-ben?

A 2025/26-os tanév rendjéről szóló Magyar Közlöny 2025. július 24-én jelent meg: a következő tanévre szóló rendeletek értelmében ezúttal összesen 181 tanítási nappal kell számolnunk, és mivel szeptember első munka napja hétköznapra esik, szokás szerint szeptember 1-jén (hétfőn) kezdődik az oktatás Magyarországon. A tanítási év első féléve 2026. január 23-a péntekig tart, a tanév utolsó tanítási napja pedig 2026. június 19-én, szintén egy pénteki napon lesz. A tanév kezdete mellett érdemes ismernünk a 2025/26-os tanítási szünetek időpontjait is, amelyek a következők:

Őszi szünet 2025: október 23-ától (csütörtöktől) november 2-ig (vasárnapig) tart, hossza összesen 11 nap lesz.

Téli szünet 2025/26: 2025. december 20-tól 2026. január 4-ig, összesen 16 napig tart karácsonnyal, szilveszterrel együtt.

Tavaszi szünet 2026: 2026. április 2-től április 12-ig tart, összesen 11 nap lesz, a húsvéti hosszú hétvégét is beleértve.

EZ IS ÉRDEKELHET Őszi szünet 2025: mikor lesz az iskolai őszi szünet, téli szünet, tavaszi szünet a 2025/26-os tanévben? Őszi szünet 2025/2026: mikor lesz az iskolai őszi szünet 2025 évében? Tudd meg, a 2025/26 őszi szünet dátuma mellett mikor lesz téli szünet 2025 és 2026 tavaszi szünet!

Iskolakezdés Európában 2025-ben: mikor van az iskolakezdés más országokban?

Bár megszokhattuk, hogy a tanévkezdés Magyarországon rendszerint szeptember 1-jén van (amennyiben 1-je hétköznap), a helyi szokásoktól függően számos európai országban más napra esik a tanév kezdete. Bár Magyarországon országos érvényű rendelet szabályozza a tanév kezdetének időpontját mind az általános-, mind a középiskolás oktatás esetében, egyes országokban (pl. ilyen Ausztria vagy Németország iskolakezdése) a regionális oktatási hatóságok szabják meg, hogy melyik napra essen az iskolakezdés időpontja, így előfordulhatnak országon belüli különbségek is. Nézzük, mikor várható az iskolakezdés más országokban!

EZ IS ÉRDEKELHET Friss tanszerlista 2025-ben: ezt tartalmazza a tanszercsomag, itt kaphatók olcsó füzetek, iskolaszerek Iskolakezdés tanszerlista 2025: ezek az iskolaszerek kellenek az első osztályos tanszercsomaghoz, így kaphatók a spórolás jegyében olcsó füzetek és más tanszerek olcsón.

Iskolakezdés Angliában

Az iskolakezdés Angliában hivatalosan szeptember 1-jén, hétfőn van, azonban egyes intézmények saját döntéseik alapján módosíthatják a tanév kezdetének napját.

Iskolakezdés Ausztriában

Az iskolakezdés Ausztria 2025 évi szabályai szerint attól függ, melyik tartományban jár gyermekünk iskolába, ugyanis a nyári szünet vége és a tanév kezdete eltérő lehet. Bécsben, Alsó-Ausztriában és Burgenlandban jellemzően augusztus 31-ig tart a nyári szünet és szeptember 1-jén kezdődik az oktatás, míg Felső-Ausztriában, vagy például Karintiában szeptember 7-én véget a nyári pihenés és 8-ától indul az iskola. Regionális szünet esetén ennél később, szeptember második hétfőjétől is kezdődhet az oktatás.

Iskolakezdés Horvátországban

A horvátországi tanévkezdés a következő tanév esetében egy héttel később kezdődik, így szeptember 8-án, hétfőn lesz az első iskolai tanítási nap.

Iskolakezdés Lengyelországban

A lengyel oktatás kezdete ugyanúgy, ahogy itthon is megszokhattuk, szeptember 1-jére esik.

Németország iskolakezdés

Az iskolakezdés Németországban az osztrák oktatási rendszerhez hasonlóan a tartományok oktatási rendeleteitől függ. Tartományonként jelentős eltérésekkel érdemes számolnunk: míg egyes vidékeken már egészen korán, augusztus 11-én megkezdődik a tanév (pl. Szászország vagy Thüringia), addig más tartományokban akár szeptember 15-e vagy 16-a is lehet a tanév kezdőnapja (pl. Baden-Württemberg és Bajorország).

Iskolakezdés Olaszországban

Az olaszországi iskolakezdés szintén a helyi tartományok szabályaitól függ, azonban általánosságban elmondhatjuk, hogy a 2025/26-os tanévben szeptember 8-a és 16-a közé esik a tanév első napja.

Iskolakezdés Romániában

Az iskolakezdés Románia esetében a 2025/26-os tanév esetében szeptember 8-án, hétfőn lesz, azaz egy héttel később, mint Magyarországon.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Iskolakezdés Spanyolországban

A spanyolországi iskolakezdés az olasz oktatási rendszerhez hasonlóan a helyi autonóm közösségek oktatási rendeleteitől függ: a legtöbb régióban szeptember 8-án indul az oktatás (pl. Aragónia, Katalónia), de szeptember 4-én és 11-én is megkezdődhet.

EZ IS ÉRDEKELHET Rengeteg szülő szenved emiatt iskolakezdéskor: régiós szinten is tragikus, amit a hazai rendszer kínál A jövő héten több százezer diák kezdi meg az új tanévet, ám a családok számára az iskolakezdés ma már komoly anyagi terhet jelent.

Iskolakezdés Szerbiában

Ugyanúgy, ahogy Magyarországon is, a szerbiai tanévkezdés időpontja rendszerint szeptember első munkanapja, azaz szeptember 1-je, hétfő.

Iskolakezdés Szlovákia esetében

Az iskolakezdés időpontja Szlovákiában is szeptember 1-jére esik.

Iskolakezdés Szlovéniában

Szlovéniában szintén szeptember 1-jén, hétfőn lesz az iskolakezdés időpontja.

Iskolakezdés Svájcban

A tanév kezdetének meghatározása Svájcban kantonális hatáskörbe tartozik, azaz a svájci szövetségi államok, mint kisebb közigazgatási egységek határozzák meg, hogy hol mely napra esik a tanév kezdete. Érdekesség, hogy Svájcban jellemzően korábban kezdődik az iskola, mint Magyarországon: az oktatás első napja a kantonok helyi oktatási rendeleteitől függően augusztus 11-e és 31-e közé esik.

Iskolakezdés Ukrajnában

Ukrajnában szintén szeptember 1-je a tanév első tanítási napja.

Amennyiben általános- vagy középiskolás gyermekünk külföldi oktatási intézményben folytat tanulmányokat – legyen szó akár valamelyik szomszédos országról, akár egy távolabbi országról, mint például Anglia vagy Svájc -, minden esetben tájékozódjunk előzetesen az országos vagy helyi oktatási rendelet szabályairól. Tartsuk észben továbbá azt is, hogy az iskolakezdés más országokban a helyi tartományoktól vagy más autonóm közösségektől függhet, nemzetközi iskolák esetében pedig az adott oktatási intézmény saját szabályai is érvényesülhetnek.