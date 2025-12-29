Ne várj az utolsó pillanatig: fontos határidőre figyelmeztetett az Oktatási Hivatal, rengeteg család maradhat le róla

Megnyílt december 29-én az Oktatási Hivatal (OH) informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek, a dokumentumokat 2026. január 19-ig lehet beadni.

Egy szülő (gyám) kérelmet nyújthat be, ha valamilyen okból úgy látja, hogy a következő tanévben tankötelessé váló (2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között született) gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, vagy ha azt látja indokoltnak, hogy még nem tanköteles (2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között született) gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát - közölte az OH hétfőn.

Hozzátették: a szülő bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot, például a gyermek fejlettségét igazoló óvodai dokumentum mellékelhet. Megjegyezték, szükség esetén az OH gondoskodik arról, hogy a gyermek fejlettségi szintjét szakértői bizottság felmérje.

A gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Ha a gyermek augusztus 31. napjáig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább nem halasztható - hangsúlyozták.

Az OH honlapján már elérhető a kérelmezést támogató formanyomtatvány, amely valamennyi szükséges adatot tartalmazza, és amelyet a szülők Ügyfélkapu+ vagy DÁP alkalmazással hitelesítve elektronikusan vagy kinyomtatva, postán is eljuttathatnak a hivatalnak; az űrlap használata nem kötelező, ám jelentősen megkönnyíti a kérelmek benyújtását és feldolgozását - írták.

A kérelmekről a döntést - szükség esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat bevonásával - a hatályos jogszabályok alapján az OH hozza meg.

Az eljárásról és a kérelmek benyújtásáról bővebb tájékoztatás olvasható az OH honlapján.