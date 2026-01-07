Alig kezdődött el az oktatás az iskolákban, közbeszólt a havazás: tanítás szünet, szombati tanítási nap jöhet?

Véget ért a téli szünet, kinyitottak az iskolák január 5-én, viszont a hóhelyzet Magyarországon máris megnehezíti a tanulók eljutását az intézményekbe. Már rég volt példa arra, hogy az extrém hóhelyzet Magyarországon rendkívüli tanítási szünet elrendelését tette volna szükségessé. Ki rendelhet el ilyen rendkívüli szünetet és milyen indokkal? Mutatjuk a pontos szabályokat, és hogy mikor jöhet a hószünet az iskolákban.

Sokan emlékezhetnek olyan esetre, hogy az extrém havazás miatt nem kellett iskolába menni, mert az intézmények megközelíthetetlenné váltak. A hószünet ma is sok diák álma, és ahogy egy kicsit nagyobb hó esik, már buzgón reménykednek, hogy másnap jön az értesítés: nem kell iskolába menni a hó miatt. Cikkünkben most sorra vettük, mit ír pontosan a jogszabály, milyen esetben és milyen feltételekkel rendelhető el rendkívüli tanítási szünet.

Így lehetséges hószünet, rendkívüli tanítási szünet elrendelése az iskolákban

Ahogy régen, a jogszabály ma is lehetőséget ad arra, hogy az iskolák hószünetet rendeljenek el: akár akkor is, ha csak helyben lehetetlenítette el az iskolába járást a hóhelyzet, nem kell kivárni az országos szünet elrendelését. Az ilyen rendkívüli iskolai szünet viszont azzal jár, hogy egy másik napot majd le kell azt dolgozni, szombaton kell majd pótolni a kieső napot.

Január 5-én ért véget a hivatalos téli szünet, az első tanítási hét pedig helyből hatnapos volt, így egyáltalán nem ismeretlen a diákok számára a szombati tanítási nap. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 30. § második bekezdése azt írja, "alapos indokkal, a fenntartó egyetértésével a tanítási hetek – a szombat igénybevételével – hat tanítási nappal is megszervezhetők abban az esetben, ha a tanulók részére legalább harminchat óra megszakítás nélküli heti pihenőidő és az elmaradt heti pihenőnapok igénybevétele – egy vagy több összefüggő tanítási szünetként – a tanítási félév során biztosítható". Tehát a törvény lehetőséget ad arra, hogy szombaton is legyen tanítás bizonyos feltételekkel, cserébe elmaradhat egy hétköznapi tanítási nap.

A harmadik bekezdés szerint ugyanis "a fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója – az elmaradt heti pihenőnapok igénybevételének biztosítása nélkül is – elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét megszervezését, valamint a tanuló heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás megszervezését, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt követelmények átadását, elsajátítását nem lehet megoldani". Az ötödik bekezdés pedig azt írja,

ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges,

az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az intézményvezető a fenntartó egyidejű értesítése mellett,

a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a kormányhivatal vezetőjének egyidejű értesítése mellett,

a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a kormányhivatal vezetőjének egyidejű értesítése mellett, a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetében a kormányhivatal vezetője az oktatásért felelős miniszter egyidejű értesítése mellett

rendkívüli szünetet rendel el".

Vagyis ha a havazás, mint "rendkívüli időjárás" azt eredményezné, hogy "a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges", jöhet a hószünet. Viszont ha az intézményvezető rendkívüli tanítási szünetet rendel el, akkor lehetséges, hogy az egyik szombaton kell az elmaradt órákat a diákoknak pótolni.

Sőt a Belügyminisztérium (BM) január 5-én azt közölte, hogy amennyiben a fűtés meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot, az igazgató rendkívüli szünetet rendel el. Így akár fűtési gondok miatt is jöhet szünet az iskolákban.

Közel a félév zárása

Az igazgatók azért is vannak nehéz helyzetben, hiszen most ért véget a téli szünet és a félév január 23-án zárul, így ebben a bő két hétben rengeteg a teendő a diákok féléves lezárása körül. Egy rendkívüli tanítási szünet tovább nehezítheti a tanárok dolgát. A hószünet napjait talán csak a második félévben lehet majd pótolni.

A tanulókat ez azonban nem érintheti hátrányosan. A 27/2025. (VII. 24.) BM rendelet

a 2025/2026. tanév rendjéről azt írja a 2. § 5. bekezdésében: "A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2026/2027. tanítási évben történő feldolgozásáról."

Mi a helyzet az igazgatói szünetekkel?

Az említett rendelet a 2025/2026. tanév rendjéről úgy rendelkezik a 3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok alpontjában a 6. §-ban, hogy "A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből – az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat kivételével – egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.".

A 7. § negyedik bekezdése szerint az iskola a központilag elrendelt őszi, téli és tavaszi szünet mellett – "a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti". Tehát akár a téli szünetet is meg lehetett volna toldani, csak akkor még nem volt olyan nagy hó országszerte.

A rendeletben idézet részekben említett szüneteket nevezi a köznyelv igazgatói szünetnek: ezeket a napokat szokták iskolanapok, sportnapok, kirándulások pályaválasztási programok, stb. szervezésére felhasználni. A koronavírus világjárvány alatt, illetve a 2025. januári bombariadó után láthattunk arra példát, hogy intézmények, a rendkívüli helyzetre való tekintettel ezeket a napokat csoportosították át, amelyeket így nem kellett szombaton pótolni.

Arról az intézményigazgató, az iskola vezetősége, illetve a fenntartó - egyes esetekben jegyző, vagy kormányhivatal - hoz döntést, hogy a hóhelyzetre való tekintettel elrendelt tanítási szünetet miként "könyveli el". A rendkívüli tanítási szünet elrendelése járhat azzal is, hogy a diákoknak nemcsak január 10-én, hanem más szombati napokon is iskolába kell menniük a tél folyamán az elmaradt tanítási napokat pótolandó.

Mi számít rendkívüli időjárásnak?

Arról nem rendelkezik a törvény vagy jogszabály, hogy a rendkívüli időjárás kategóriájába mi fér bele: nincs olyan kikötés, hogy kétméteres hónak kell esnie a hószünet elrendeléséhez. Ezt az iskolák vezetősége saját hatáskörben döntheti el, mikortól nem lehetséges az oktatás megszervezése az extrém időjárás miatt. A BM hétfőn azt ajánlotta, hogy mindenki kísérje fokozott figyelemmel a meteorológiai riasztásokat (https://met.hu/), az aktuális útviszonyokat (https://utinform.hu/), a hatóságok közleményeit, valamint használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását (VÉSZ https://katasztrofavedelem.hu/37/vesz).

A HungaroMet által kiadott veszélyjelzés szerint több megyében is lehet extrém időjárás: január 7-én, szerdán Hajdú-Biharban, Békésben és Csongrád-Csanád területén 24 óra alatt 20 cm-t meghaladó friss hó várható. Veszprém vármegyében olyan hófúvást jeleznek, hogy a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. Csütörtökre nagyobb hó Szabolcs-Szatmár-Beregben várható, hófúvás pedig 6 megyében is jelentősen nehezítheti a közlekedést.

Péntekre enyhül a havazás és hófúvás, viszont a fél országban, a Dunától keletre extrém hideget ígérnek: a hőmérséklet -15 °C alá csökkenhet. Helyenként ónos eső is elfordul majd az előrejelzés szerint. Az extrém időjárási jelenségek várhatóan a hétvégére az egész országban csillapodnak.