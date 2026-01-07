A kormány az év végén ismét két ütemben nyújtott rendkívüli támogatást az intézményeknek.
Alig kezdődött el az oktatás az iskolákban, közbeszólt a havazás: tanítás szünet, szombati tanítási nap jöhet?
Véget ért a téli szünet, kinyitottak az iskolák január 5-én, viszont a hóhelyzet Magyarországon máris megnehezíti a tanulók eljutását az intézményekbe. Már rég volt példa arra, hogy az extrém hóhelyzet Magyarországon rendkívüli tanítási szünet elrendelését tette volna szükségessé. Ki rendelhet el ilyen rendkívüli szünetet és milyen indokkal? Mutatjuk a pontos szabályokat, és hogy mikor jöhet a hószünet az iskolákban.
Sokan emlékezhetnek olyan esetre, hogy az extrém havazás miatt nem kellett iskolába menni, mert az intézmények megközelíthetetlenné váltak. A hószünet ma is sok diák álma, és ahogy egy kicsit nagyobb hó esik, már buzgón reménykednek, hogy másnap jön az értesítés: nem kell iskolába menni a hó miatt. Cikkünkben most sorra vettük, mit ír pontosan a jogszabály, milyen esetben és milyen feltételekkel rendelhető el rendkívüli tanítási szünet.
Így lehetséges hószünet, rendkívüli tanítási szünet elrendelése az iskolákban
Ahogy régen, a jogszabály ma is lehetőséget ad arra, hogy az iskolák hószünetet rendeljenek el: akár akkor is, ha csak helyben lehetetlenítette el az iskolába járást a hóhelyzet, nem kell kivárni az országos szünet elrendelését. Az ilyen rendkívüli iskolai szünet viszont azzal jár, hogy egy másik napot majd le kell azt dolgozni, szombaton kell majd pótolni a kieső napot.
Január 5-én ért véget a hivatalos téli szünet, az első tanítási hét pedig helyből hatnapos volt, így egyáltalán nem ismeretlen a diákok számára a szombati tanítási nap. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 30. § második bekezdése azt írja, "alapos indokkal, a fenntartó egyetértésével a tanítási hetek – a szombat igénybevételével – hat tanítási nappal is megszervezhetők abban az esetben, ha a tanulók részére legalább harminchat óra megszakítás nélküli heti pihenőidő és az elmaradt heti pihenőnapok igénybevétele – egy vagy több összefüggő tanítási szünetként – a tanítási félév során biztosítható". Tehát a törvény lehetőséget ad arra, hogy szombaton is legyen tanítás bizonyos feltételekkel, cserébe elmaradhat egy hétköznapi tanítási nap.
A harmadik bekezdés szerint ugyanis "a fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója – az elmaradt heti pihenőnapok igénybevételének biztosítása nélkül is – elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét megszervezését, valamint a tanuló heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás megszervezését, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt követelmények átadását, elsajátítását nem lehet megoldani". Az ötödik bekezdés pedig azt írja,
ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges,
- az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az intézményvezető a fenntartó egyidejű értesítése mellett,
a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a kormányhivatal vezetőjének egyidejű értesítése mellett,
- a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetében a kormányhivatal vezetője az oktatásért felelős miniszter egyidejű értesítése mellett
- rendkívüli szünetet rendel el".
Vagyis ha a havazás, mint "rendkívüli időjárás" azt eredményezné, hogy "a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges", jöhet a hószünet. Viszont ha az intézményvezető rendkívüli tanítási szünetet rendel el, akkor lehetséges, hogy az egyik szombaton kell az elmaradt órákat a diákoknak pótolni.
Sőt a Belügyminisztérium (BM) január 5-én azt közölte, hogy amennyiben a fűtés meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot, az igazgató rendkívüli szünetet rendel el. Így akár fűtési gondok miatt is jöhet szünet az iskolákban.
Közel a félév zárása
Az igazgatók azért is vannak nehéz helyzetben, hiszen most ért véget a téli szünet és a félév január 23-án zárul, így ebben a bő két hétben rengeteg a teendő a diákok féléves lezárása körül. Egy rendkívüli tanítási szünet tovább nehezítheti a tanárok dolgát. A hószünet napjait talán csak a második félévben lehet majd pótolni.
A tanulókat ez azonban nem érintheti hátrányosan. A 27/2025. (VII. 24.) BM rendelet
a 2025/2026. tanév rendjéről azt írja a 2. § 5. bekezdésében: "A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2026/2027. tanítási évben történő feldolgozásáról."
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Mi a helyzet az igazgatói szünetekkel?
Az említett rendelet a 2025/2026. tanév rendjéről úgy rendelkezik a 3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok alpontjában a 6. §-ban, hogy "A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből – az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat kivételével – egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.".
A 7. § negyedik bekezdése szerint az iskola a központilag elrendelt őszi, téli és tavaszi szünet mellett – "a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti". Tehát akár a téli szünetet is meg lehetett volna toldani, csak akkor még nem volt olyan nagy hó országszerte.
A rendeletben idézet részekben említett szüneteket nevezi a köznyelv igazgatói szünetnek: ezeket a napokat szokták iskolanapok, sportnapok, kirándulások pályaválasztási programok, stb. szervezésére felhasználni. A koronavírus világjárvány alatt, illetve a 2025. januári bombariadó után láthattunk arra példát, hogy intézmények, a rendkívüli helyzetre való tekintettel ezeket a napokat csoportosították át, amelyeket így nem kellett szombaton pótolni.
Arról az intézményigazgató, az iskola vezetősége, illetve a fenntartó - egyes esetekben jegyző, vagy kormányhivatal - hoz döntést, hogy a hóhelyzetre való tekintettel elrendelt tanítási szünetet miként "könyveli el". A rendkívüli tanítási szünet elrendelése járhat azzal is, hogy a diákoknak nemcsak január 10-én, hanem más szombati napokon is iskolába kell menniük a tél folyamán az elmaradt tanítási napokat pótolandó.
Mi számít rendkívüli időjárásnak?
Arról nem rendelkezik a törvény vagy jogszabály, hogy a rendkívüli időjárás kategóriájába mi fér bele: nincs olyan kikötés, hogy kétméteres hónak kell esnie a hószünet elrendeléséhez. Ezt az iskolák vezetősége saját hatáskörben döntheti el, mikortól nem lehetséges az oktatás megszervezése az extrém időjárás miatt. A BM hétfőn azt ajánlotta, hogy mindenki kísérje fokozott figyelemmel a meteorológiai riasztásokat (https://met.hu/), az aktuális útviszonyokat (https://utinform.hu/), a hatóságok közleményeit, valamint használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását (VÉSZ https://katasztrofavedelem.hu/37/vesz).
A HungaroMet által kiadott veszélyjelzés szerint több megyében is lehet extrém időjárás: január 7-én, szerdán Hajdú-Biharban, Békésben és Csongrád-Csanád területén 24 óra alatt 20 cm-t meghaladó friss hó várható. Veszprém vármegyében olyan hófúvást jeleznek, hogy a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. Csütörtökre nagyobb hó Szabolcs-Szatmár-Beregben várható, hófúvás pedig 6 megyében is jelentősen nehezítheti a közlekedést.
Péntekre enyhül a havazás és hófúvás, viszont a fél országban, a Dunától keletre extrém hideget ígérnek: a hőmérséklet -15 °C alá csökkenhet. Helyenként ónos eső is elfordul majd az előrejelzés szerint. Az extrém időjárási jelenségek várhatóan a hétvégére az egész országban csillapodnak.
Fontos határidő közeleg a magyar iskolákban: ezt írja be először minden szülő és diák a 2026-os naptárba
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a tanulók feladatokat oldanak meg anélkül, hogy átlátnák, mit és miért kér a vizsga.
Mi folyik a magyar iskolákban? Több ezer gyerek mégsem kezdi szeptemberben a tanévet: rengeteg szülő már lépett
Az iskolaérettségi rendszer átalakítása óta mintegy ötezerrel több gyermek kényszerült az első évfolyam megismétlésére
A technológiai változások miatt felgyorsult világban most végző diplomások számára a pályamódosítás nemcsak lehetőség, hanem szükségszerűség is lesz.
Ne várj az utolsó pillanatig: fontos határidőre figyelmeztetett az Oktatási Hivatal, rengeteg család maradhat le róla
Az Oktatási Hivatal közölte, hogy már beadhatók az iskolakezdés halasztásához kapcsolódó kérelmek.
Mindössze 884 forint választja el a gyakornokok és a tíz éve pályán lévő pedagógusok bérét – az előmeneteli rendszer így gyakorlatilag kiüresedett.
Tömeges rosszullét miatt ürítették ki a nagykanizsai Kőrösi-iskolát kedden, ahol több tucat diák mutatott egészségügyi tüneteket.
A 2024 szeptemberében bevezetett iskolai mobilkorlátozásnál sok diák tartott attól, hogy baj esetén nem éri el a szüleit, és gondot okoz majd a Kréta és...
A pedagógusbérnek 2031-ig a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát el kell érnie.
A jelenlegi helyzet rosszabb, mint egy évvel ezelőtt - 2022 októberében a tankerületek összesen 428 millió forint tartozást halmoztak fel.
Rettenetes jelentés érkezett a magyar iskolákból: minden haramdik gyerek érintett, ledöbbentek a gyermekvédelmisek
A 12–16 éves fiatalok 29 százalékát érte az online bántalmazás valamelyik formája az elmúlt egy évben.
Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
Mikor lesz pontosan a tavaszi szünet, mikor lesz a húsvét 2026-ban? Mutatjuk, hogyan alakul a további iskolai szünetek rendje a 2025/2026-os tanév során.
Rekordszámú magyar diák tanul külföldön, miközben a hazai felsőoktatás népszerűsége is növekszik.
Magyarországon új korszak kezdődik az oktatásban: bevezetik a digitális bizonyítványokat.
Botrány egy hazai egyetemen: Merkely Béla csalás miatt tett feljelentést, két embert azonnal ki is rúgtak
Csalás gyanúja miatt nyomozás indult a Semmelweis Egyetemen: a feljelentést Merkely Béla rektor tette meg.
Így zajlik a központi felvételi jelentkezés 2026-ban - Itt vannak a gimnázium felvételi feladatok a korábbi évekből
Időt kell szánni az intézményi jelentkezéshez szükséges dokumentumok beszerzésére, valamint a felvételi lapok előállítására és szem előtt kell tartani minden fontos határidőt is.
Már csak ez segíthet a magyar iskolásokon? Kikerült egy új kutatási eredmény, súlyos dolgokat tartalmaz
Már több tanító használja azokat az innovatív módszereket, amelyekkel a diákok képességeinek, érettségének, háttértudásának megfelelő tanulási környezetet lehet megteremteni-
Ingyenes jogsi a diákoknak? Kiderült, miért bukik meg a kormány nagy ígérete – és kik járnak igazán rosszul
Az állam által ígért ingyenes jogosítványszerzési lehetőség a középiskolások számára egyelőre csak részben valósult meg.
A roma gyermekek oktatási esélyei jelentősen elmaradnak a nem roma társaikétól, ennek a hátterében pedig a szegregált romatelepek sajátosságai állnak.