Fontos határidő közeleg a magyar iskolákban: ezt írja be először minden szülő és diák a 2026-os naptárba

Hamarosan itt a központi írásbeli felvételi, amely sok tanuló számára az első igazán komoly vizsgahelyzet. Szakértők szerint a siker nem a magoláson múlik, hanem a tudatos felkészülésen. A Jójegy portál összegyűjtötte azokat a tippeket és szempontokat, amelyekre érdemes odafigyelni a következő időszakban. A központi írásbelit 2026. január 24-én rendezik meg, míg a szóbeli felvételikre 2026. március 2. és 19. között kerül sor az érintett középiskolákban.

A középiskolai központi írásbeli felvételi egy országosan egységes vizsga, amelyet a 4, 6 és 8 osztályos középiskolákba jelentkező tanulók írnak meg magyar nyelvből és matematikából. Mindkét vizsgára 45 perc áll rendelkezésre és összesen 100 pont szerezhető. A 2026-os felvételi időpontjai már ismertek: a központi írásbelit 2026. január 24-én rendezik meg, míg a szóbeli felvételikre 2026. március 2. és 19. között kerül sor az érintett középiskolákban.

„Minden évben több tízezer diákot és családot érint ez az időszak. A középiskolai központi felvételi sok fiatal számára az első olyan helyzet, ahol nemcsak a tudás, hanem a koncentráció, az időbeosztás és a stresszkezelés is számít” – mondta Mester Márk, az egyik leggyorsabban növekvő hazai edukációs márka, a Jójegy társalapítója. Hozzátette: a felvételi azonban nemcsak a lexikális tudást méri, hanem azt is, mennyire tudja a tanuló alkalmazni az ismereteit egy éles helyzetben.

EZ IS ÉRDEKELHET Tanév rendje 2025/26: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek A Magyar Közlöny tanév rendje 2025/26, 2025/26 tanév rendje rendelet: itt a 2025 és 2026 tanév rendje, ekkor lesz a 2025 őszi szünet, 2025 téli szünet és 2026 tavaszi szünet ideje.

Ne csak tanuljon a diák, hanem értse is a központi felvételi logikáját

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a tanulók feladatokat oldanak meg anélkül, hogy átlátnák, mit és miért kér a vizsga. Magyar nyelvből például különböző készségek jelennek meg: rövid nyelvi és logikai feladatok, szövegértés, majd egy fogalmazás, amely önmagában 10 pontot ér. Matematikából pedig nemcsak az eredmény számít, hanem a gondolatmenet is. Ha a diák tudja, melyik feladattípus milyen levezetést igényel, sokkal magabiztosabban tud dönteni arról is, mennyi időt szán rá.

A 45 perces időkeret sok tanulót meglephet élesben. Ezért a felkészülés során érdemes rendszeresen időre gyakorolni, akár rövidebb, 30-35 perces időkerettel. Így a diák megtanulja, mikor érdemes továbblépni egy nehezebb feladatról, és hogyan ossza be az energiáját megfelelően.

EZ IS ÉRDEKELHET Így zajlik a központi felvételi jelentkezés 2026-ban - Itt vannak a gimnázium felvételi feladatok a korábbi évekből Időt kell szánni az intézményi jelentkezéshez szükséges dokumentumok beszerzésére, valamint a felvételi lapok előállítására és szem előtt kell tartani minden fontos határidőt is.

Fontos tanács, hogy ha egy feladat elsőre nem megy, nem érdemes beleragadni. A könnyebb, "biztosabb pontokat" érő feladatok megoldása stabil alapot adhat

– hívta fel a figyelmet Mester Márk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a pontvesztések jelentős része nem feltétlenül tudáshiányból fakad. Gyakori hibák: a feladat utasításának félreolvasása, a megoldás le nem írt lépései, vagy az, hogy a válasz nem abban a formában szerepel, ahogyan azt kérik. „Sok diák jó irányba gondolkodik, mégsem kap maximális pontot, mert nem fejti ki megfelelően a válaszát” – mondta a Jójegy társalapítója, aki hozzátette, hogy ez gyakorlással persze érdemben javítható.

Szülőként erre is érdemes odafigyelni

Szakértők szerint a szülők azzal segíthetnek a legtöbbet, ha nem növelik a nyomást, hanem kiszámítható kereteket adnak: rendszeres tanulási időt, nyugodt környezetet és reális elvárásokat. A túlzott stressz ugyanis könnyen visszaüthet. „Érdemes arra is figyelni, hogy a felkészülés ne maraton legyen: napi akár 15-20 perc tudatos gyakorlás sok esetben hatékonyabb lehet, mint az alkalmi, de hosszú ideig tartó egybefüggő gyakorlás” – emelte ki Mester Márk.

A felkészüléshez egyre többen használnak digitális tanulási megoldásokat, amelyek vizsgaszerű helyzeteket teremtenek és azonnali visszajelzéseket adnak. Ilyen például a magyar fejlesztésű Jójegy is, amely animált videókkal, gyakorlófeladatokkal és vizsgaszimulációval is segíti a felkészülést. A magyar edukációs startup a nemrég megújult érettségi mellett, a középiskolai felvételihez igazodó tananyagokat is kínál. Az ilyen tanulási lehetőségek használatával könnyebbé válhat a felkészülés a központi felvételire. Ráadásul, ha egy diák tudja, hogy nagyjából mire számíthat a vizsgán, az önmagában csökkentheti a szorongást és támogathatja a magabiztosabb hozzáállást is.

Így készülj a vizsga napjára

Mindenekelőtt fontos, hogy a központi felvételit megelőző nap feküdjünk le időben. A kipihent ébredés ugyanis pótolhatatlan, de a felvételi napján az időbeni ébredésről és a pontos helyszínre érkezésről se feledkezzünk meg. Készüljünk megfelelő folyadékkal és valami harapnivalóval is, hogy kézközelben legyen szükség esetén.

A vizsga alatt kulcsfontosságú a figyelmes feladatolvasás, az idő tudatos kezelése és az, hogy a diák hagyjon pár percet az ellenőrzésre. Ha nincs külön jelezve, hogy hibás válaszért mínusz pont jár, érdemes mindent leírni, ami a megoldás része lehet. Ha van aznap egy kis izgalom az természetes, sőt segíthet is a koncentrációban, ezért ettől semmiképp sem kell megijedni.