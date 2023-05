Történelem érettségi 2023: tippek, töri vizsgafeladatok, megoldások, eredmények egy helyen

Szerdán történelemből középszinten 68 131, emelt szinten 7025 diák vizsgázik. Tájékoztatásuk alapján a 2022/2023-as tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka múlt hét pénteken a nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődött meg. A következő hetekben 1163 helyszínen várhatóan több mint 111 100-an érettségiznek. A vizsgákat a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, azok lebonyolításában 3171 érettségi vizsgabizottság működik közre.

Szerdán a történelem írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák országszerte. A középszintű feladasorra 180, az emelt szintű vizsgasorra 240 perc áll majd rendelkezésre. A vizsgák 9-kor kezdődnek. A vizsgákon lehet használni középiskolai történelmi atlaszt, amelyet a vizsgázóknak biztosítaniuk. Továbbá használható helyesírási szabályzat, amelyekről az intézmények gondoskodnak.

Történelem érettségi menete

A középszintű írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. A középszintű történelem érettségin az I. rész egyszerű, rövid választ igénylő feladatokat tartalmaz, a II. rész szöveges (kifejtendő) feladatokat tartalmaz. Mindkét részben 50-50 pont szerezhető.

Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatsor 12 feladatból áll. Egy-egy feladat több részfeladatot

is tartalmazhat. A feladatok a részletes követelményekben meghatározott kompetenciákra és témakörökre irányulnak. Mindegyik feladat valamely forrás (szöveg, kép, diagram stb.) feldolgozását, értelmezését várja el a vizsgázóktól.

Az írásbeli vizsga szöveges feladataiban a vizsgázóknak néhány összefüggő mondatban vagy hosszabb szövegben kell kifejteniük a válaszokat. A feladatok a részletes követelményekben meghatározott

kompetenciákra és témakörökre irányulnak. Minden feladatnál forrás (szöveg, kép, adat, térkép stb.)

segítségével kell a vizsgázóknak megválaszolni a feltett kérdést.

A feladatsor kétféle típusú kifejtendő feladatot tartalmaz:

1. Rövid feladatot, amelyet kb. 100-130 szóban, (kb. 12-16 soros) szerkesztett szövegben kell

megoldani.

2. Hosszú feladatot, amelyet kb. 210-260 szóban, (kb. 26-32 soros) szerkesztett szövegben kell

megoldani.

A feladatsor két rövid, egyetemes történelemre vonatkozó feladatot (amelyek közül az egyik az

1849 előtti, a másik az 1849 utáni korszakokkal kapcsolatos) és két hosszú, magyar történelemre

vonatkozó feladatot (amelyek közül az egyik az 1849 előtti, a másik az 1849 utáni korszakokkal

kapcsolatos) tartalmaz.

A vizsgázónak a négy feladatból kettőt kell választania!

Egyet az egyetemes történelemre vonatkozó két feladat közül és egyet a magyar történelemre vonatkozó két feladat közül. Ha a vizsgázó által választott rövid esszé az 1849 előtti korszakokra vonatkozik, akkor a hosszú

esszéjének az 1849 utáni korszakokra kell vonatkoznia. Ha a vizsgázó által választott rövid esszé az

1849 utáni korszakokra vonatkozik, akkor a hosszú esszéjének az 1849 előtti korszakokra kell

vonatkoznia. (A vizsgázónak a feladatválasztást a feladatlapon jelölnie kell.)

Emelt szinten az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó az I. (100 perc) és a II. (140 perc) részen belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg. A vizsgadolgozatokat a 100 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására.

A vizsgázónak a hat feladatból hármat kell választania: egy rövid, egy hosszú és egy komplex feladatot. Ha a vizsgázó által választott rövid esszé az 1849 előtti korszakokra vonatkozik, akkor a hosszú esszéjének az 1849 utáni korszakokra kell vonatkoznia. Ha a vizsgázó által választott rövid esszé az 1849 utáni korszakokra vonatkozik, akkor a hosszú esszéjének az 1849 előtti korszakokra kell vonatkoznia. (A vizsgázónak a feladatválasztást a feladatlapon jelölnie kell.)

Töri érettségi feladatok, megoldások 2023

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a feladatsorok, a javítási-értékelési útmutatókkal együtt a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal oldalára – a reggel 8.00, illetve 9.00 órakor kezdődő vizsgák esetében a vizsga másnapján reggel 8.00 órakor, a 14.00 órakor kezdődő vizsgák esetében a vizsgát követő nap 14.00 órakor. A feladatlapokat és megoldásokat középszintű vizsgázók esetében itt, emelt szintűeknél itt lehet elérni.

Amint kiderülnek részletek a történelem érettségi feladatairól, cikkünket frissítjük.

Tippek

A legtöbb vizsgázó hétfőn már magyar nyelv és irodalom, kedden pedig matematika vizsgát tett, így a szerdai történelem érettségin már várhatóan kisebb lesz a vizsgadrukk. Ugyanakkor a történelem érettségin nemcsak a tudás számít, rengeteg pont múlik a figyelmen, a kérdések értelmezésén, a források használatán.

Figyelmesen olvassuk el a feladatokat, ha pedig marad idő ellenőrizzük utólag is, hogy biztosan a kérdésre válaszoltunk-e.

Használjuk a megadott forrásokat a feladatok megoldásához. Ez a tesztsor és az esszé részben is fontos, hiszen egyrészt a források segítenek a megoldás megtalálásában, másrészt a szövegünk akkor ér majd maximális pontot, ha kiderül belőle, hogy használtuk a forrásokat.

Használd a töriatlaszt! Egy-egy feladat megoldásához és az esszékhez, ha plusz információra van szükség, lehet az atlaszra támaszkodni. A tartalomjegyzék korszakokra van osztva, így könnyű megtalálni, amit keresünk benne korszak alapján, ha pedig például egy csatahelyszínt keresnénk, névmutató is van. Ha viszont nem tudjuk, mit keresünk, ne töltsük ezzel feleslegesen az időt.

Mint minden vizsgán, a töri érettségin is igaz, hogy ha egy feladat nem megy, nem jó ülni felette. Tovább kell haladni a következő feladatra, és később visszatérni a nehezebb példához.

Ugyancsak érvényes az a szabály is, hogy semmit sem érdemes üresen hagyni. Valamiféle választ mindenhová érdemes beírni, akkor is, ha foglamunk sincs a megoldásról: hátha egy-egy részpontot lehet rá kapni, vagy épp ráhibázunk.

Nem szabad pánikolni, ha komplett feladatokat nem értünk, vagy ijesztő vagy ismeretlen esszéfeladatot kapunk! Természetesen a háttértudás is fontos, viszont sokszor a feladat maga is segít, gyakran elég a józan paraszti ésszel megnézni a forrásokat. Az esszékben is sokat segíthez maga a feladatlap, a források és az atlasz - még ha gőzünk sincs a témáról, akkor sincs veszve a feladat.

Az esszék esetében érdemes különösen mérlegelni, mit választunk. Sokan elcsábulnak, amikor meglátják a kedvenc témájukat, nem is mérlegelik a többi lehetőséget. Pedig nem mindig az lesz a jó kombináció, ha a másik, a kedvencünk mellé választható témáról halvány gőzünk sincs. Olyan párosítást kell választani, amiből a legtöbb pontot lehet kihozni.

Humánmeteorológia

Továbbra is jellemző a koncentrációt kifejezetten rontó, tartósan szeles idő - írja a Meteo Klinika. Próbáljuk meg kerülni az egyéb stressz növelő hatásokat, és legalább rövid sétákon használjuk ki a tiszta napos idő pozitív mentális hatásait. Nagyon figyeljünk a pihentető alvásra, mert a szeles idő erre is negatívan hat - tanácsolják.

Szerdán a hűvös reggelt követően a napsütés hatására már elég hamar melegszik az idő, helyenként ismét 20 fok közeli, vagy kissé afeletti hőmérsékleteket mérhetünk. Nem mindenki bírja ezt a változékonyságot! A kifejezetten hűvös reggelt követő napsütéses délelőtt hatására a hőérzet gyorsan javul, viszont ez a pár óra alatt végbemenő melegedés okozhat panaszokat, akár intenzíveket is a fokozottan érzékenyek körében!

Az érzékenyek nagy eséllyel fejfájást tapasztalhatnak, emellett akár alvászavar, napközbeni fáradékonyság és koncentrálási problémák is ronthatják a munkavégző-képességét, várhatóan nagyobb erőfeszítésekre lesz szükség a feladatok megoldásában is a diákoknak. Ugyanakkor a napsütés azonban pozitívan hat a teljesítőképességre, ellensúlyozza a panaszokat. A koncentrálóképessége jelentősen romolhat - írja a portál.

Fontos, hogy a hűvös reggelen nagy lesz a megfázásveszély, a gyors melegedés után viszont már nyárias hőmérsékletekre van kilátás. Éppen ezért a réteges öltözet elengedhetetlen, jól variálható ruhadarabokra lesz szükség.