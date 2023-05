Matek érettségi 2023: sok magyaron kifogna már a legelső feladat

Ma a matematika írásbelikkel folytatódtak az idei érettségi vizsgák országszerte. Középszinten 1152 helyszínen 70 394 vizsgázó (közülük 2037 diák angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven), emelt szinten pedig 94 helyszínen 4537 vizsgázó (közülük 113-an angol, francia, német, spanyol vagy szerb nyelven) tett érettségi vizsgát az Oktatási Hivatal szerint. Azt még nem tudhatjuk, hogyan sikerültek az érettségik, a feladatok és azok nem hivatalos megoldásai már kiszivárogtak. A Pénzcentrum idén is megnézte, volt-e pénzügyekhez köthető kérdés a feladatok között: rögtön az első feladat ilyen volt. Mutatjuk a megoldását.

A 2023. tavaszi érettségi feladatsorban egy pénzhez kapcsológó feladatot találtunk idén. Az első feladat az volt, hogy a vizsgázó számítsa ki egy akciós termék új árát a régi árból, a kedvezmény mértékének tudatában. Ez egy olyan feladat, amellyel a mindennapokban is gyakran találkozhat az ember, megoldani azonban nem mindenki tudná.

A középszintű matekérettségi első részének legelső feladata így szólt: "Egy akció során az eredetileg 21 000 Ft-os cipő árát 20%-kal csökkentették. Mennyi a cipő csökkentett ára?"

A százalékszámítás egy olyan alapvető készség, amely a mindennapok során is nagyon hasznos, azonban sok felnőtt is összezavarodik, ha százalékot kell számolnia. Pedig nem ördöngősség, és többféleképpen is helyes eredményre lehet jutni ebben az esetben.

Vagy kiszámoljuk, mekkora 21 ezer forint 20 százaléka, majd levonjuk azt az eredeti összegből, így kideül mennyibe kerül a cipő az akció után. Vagy eleve az cipő árát számoljuk ki, ami ha a kedvezmény mértéke 20 százalék (a teljes ár lenne a 100%), akkor 80 százalék. A megoldás:

21 000 Ft * 80 / 100 = 16 800 Ft

vagy

21 000 Ft * 20 / 100 = 4 200 Ft és 21 000 Ft - 4 200 Ft = 16 800 Ft.

Egy üzletbe belépve rengetegszer előfordul, hogy akciós napokon csak az akció mértéke van megadva, nincs minden termékre kiírva az új, már kedvezményes ár. Gyakori az ilyen készletkisöprések esetén, vagy olyan rendezvényeken mint a közelgő Ünnepi Könyvhét. Hasonló helyzet, amikor kuponnal vásárol az ember. Tehát a tudás, amellyel ez a feladat megoldható, tényleg előkerül a mindennapokban.

A középszintű matematika érettségi feladatait és a nem hivatalos megoldásokat az Eduline gyűjtötte össze.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA