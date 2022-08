Minden huszadik magyar elsősnek évet kell ismételnie: ez állhat a háttérben

Megjelent a Központi Statisztikai Hivatal előzetes tájékoztatója a 2021/2022-es tanévről, melyből kiderül, hogy az általános iskolákban pusztán 6 százalék volt a 30 év alatti, fiatal pedagógusok aránya. Ezzel szemben zoknak a pedagógusoknak az aránya, akik a 60. életévüket is betöltötték 11,8 százalék.

A 6 éves kortól kötelező beiskolázásnak is megvan az „eredménye” a Népszava közlése szerint: az elsősök körében buktak a legtöbben. A KSH is elismeri, hogy a 6 évesek kötelező beiskolázásának nagy szerepe van abban, hogy az elsősök száma mintegy 102 ezerre emelkedett a 2019-es 91 ezerről. Szakértők arra figyelmeztettek, az intézkedés miatt sok kisgyermek éretlenül kerülhet be az iskolába. Az évismétlők aránya az első évfolyamon volt a legmagasabb (4,6 százalék), míg a többi évfolyamon 1-2 százalék vagy ennél is kevesebb.

A tanulók száma 1,8 millió volt a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző szintű képzéseiben a 2021/2022-es tanévben, ami 12 százalékos csökkenés 2010 óta. Az óvodai férőhelyek száma mintegy ezerrel bővült 2010-hez viszonyítva, 387 ezerre, miközben a kihasználtság csökkent 82 gyermek jutott száz óvodai férőhelyre. A települések 69 százalékában volt csak a gyermekeknek közvetlen hozzáférése az óvodai neveléshez. A 6 éves óvodások aránya pedig a 2019-es 63,7 százalékról 50,6 százalékra csökkent a tavalyi tanévre. Az elsősök száma mintegy 102 ezerre emelkedett a 2019-es 91 ezerről.

Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű (SNI-s) tanulók száma is, a 2021/2022-es tanévben 97,3 ezren voltak, míg egy évvel korábban 92,8 ezren. Az általános iskolásoknak összességében 8,1 százaléka volt SNI-s; míg az első évfolyamon 6,5 százalék volt az arányuk, a nyolcadik évfolyamra már megközelítette a 10 százalékot:

A korai iskolaelhagyók (a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkező 18-24 évesek) aránya alig változott az utóbbi évben: 2020-ban 12,1 százalék volt, 2021-ben 12 százalék. Az Európai Unióban a magyarországi az ötödik legmagasabb arány. A végzettség nélküli iskolaelhagyásban nagy szerepet játszik a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának alakulása: a 2021/2022-es tanév első félévben arányuk összességében 8 százalék volt, de nagyok a területi különbségek: míg a fővárosban 4 százalék alatti volt a mutató mértéke, addig Nógrád megyében elérte a 17 százalékot. A lemorzsolódás a roma fiatalok körében különösen magas, 2021-ben 60,8 százalék volt - írja a lap.

2010 és 2021 között több mint két és félszeresére, 8 százalékról 21,1 százalékra nőtt az egyházi, felekezeti középiskolák aránya. Az egyházak által fenntartott gimnáziumi feladatellátási helyek aránya 13,9 százalékól 29,5 százalékra nőtt 2021-re, a szakképző intézményeké pedig 5,1 százalékról 15,7 százalékra. Az állami gimnáziumokba járó diákok száma tovább csökkent, arányuk 62 százalék volt, az egyházi gimnáziumokba járóké viszont 27 százalék fölé nőtt.

