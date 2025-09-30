A középkorúak átlagosan 57 évesen mennének nyugdíjba, de a valóságban 69 éves korukig kell dolgozniuk – derül ki a K&H friss kutatásából.
Komoly nyugdíjkorhatár emelés készül Magyarországon? Ezt nehéz lesz elodázni, egyre kritikusabb a helyzet
Az Európai Unióban a 65 éves férfiak átlagosan még 19, a nők 21 évnyi életre számíthatnak. Magyarországon ezzel szemben a férfiak várható további élettartama 65 éves korban mindössze 14,6 év, míg a nőké 18,6 év – vagyis a magyar nyugdíjas évek rövidebbek, mint az uniós átlag. Ráadásul az egészségben eltöltött idő is aggasztóan kevés. Az EU legtöbb tagállamában már tervezik a nyugdíjkorhatár emelését, különösen ott, ahol az még nem éri el a 65 évet.
A magyar férfiak 74 százaléka, a nők 88 százaléka éli meg a 65 éves kort. A nyugdíjban töltött idő így átlagosan 14,6 év a férfiaknál, 18,6 év a nőknél – utóbbi esetében a Nők40 kedvezmény miatt ez akár három-öt évvel is hosszabb lehet. A gond azonban nemcsak az évek számával van: a 65 éves korban egészségben várható további élettartam mindkét nemnél kevesebb mint öt év, amivel Magyarország az EU sereghajtói közé tartozik - írja hírlevelében Farkas András nyugdíjszakértő.
A jövő generációi – az Y, Z és alfa nemzedékek – akár 25 évnél is hosszabb nyugdíjas időszakra készülhetnek, ha nem döntenek a munkában maradás mellett. Az EU legtöbb tagállamában már tervezik a nyugdíjkorhatár emelését, különösen ott, ahol az még nem éri el a 65 évet. Azokban az országokban, ahol már 65 év vagy afölött van a korhatár, a további emelést jellemzően a várható élettartamhoz kötik – ezt a modellt az EU Magyarországnak is ajánlja, bár hazai bevezetéséről egyelőre nincs szó - olvasható Farkas András nyugdíjszakértő hírlevelében.
Spanyolországban 2027-től, Belgiumban 2030-tól, Németországban 2031-től 67 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár. Dániában 2035-től 69 év, Olaszországban 2050-től 69 év 9 hónap lesz a korhatár. Svédországban rugalmas rendszer működik: 63 és 69 év között lehet nyugdíjba vonulni, de minél korábban igényli valaki, annál alacsonyabb ellátásra számíthat. Hollandiában 2024-ben 67 évre nőtt a korhatár, 2025-től pedig teljes mértékben a nyugdíjazás időpontjában várható élettartamhoz igazodik.
Magyarországon 2010 óta 62-ről 65 évre emelkedett a nyugdíjkorhatár, ami jelenleg is magasabb, mint 11 másik EU-tagállamban. Mivel az elmúlt évtizedben gyorsabban nőtt a korhatár, mint a betöltésekor várható élettartam, rövid távon nincs szükség újabb emelésre – sőt, egyes szakértők szerint akár csökkenteni is lehetne.
A korhatár alakulását bármikor lehetne a 65 éves korban várható további élettartamhoz kötni – ahogy azt például Finnországban teszik, ahol a rendszer rugalmas: ha csökken az adott évjárat várható élettartama, a nyugdíjkorhatár is alacsonyabb lesz.
A közelmúlt tapasztalatai – pandémia, oltásellenesség, háborús fenyegetések, geopolitikai feszültségek – mind azt mutatják, hogy a nyugdíjrendszer szabályozásának érzékenyen kell reagálnia a társadalmi és egészségügyi változásokra.
