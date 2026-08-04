Elképesztő tragédia: 34 évesen, alvás közben halt meg az MMA szupersztárja

Harmincnégy éves korában, alvás közben érte a halál a UFC brazil légsúlyú harcosát, Allan Nascimentót. Az MMA világszervezete hétfőn jelentette be a sportoló elhunytát - tudósított a BBC Sport.

A UFC tájékoztatása szerint Nascimentóra hétfő reggel találtak rá eszméletlenül, miután alvás közben minden jel szerint szívrohamot kapott. A kiérkező orvosi csapat erőfeszítései ellenére már nem tudták megmenteni az életét, és a helyszínen halottnak nyilvánították. A szervezet részvétét fejezte ki a harcos családjának, barátainak és csapattársainak.

Nascimento 2021 óta versenyzett a UFC-ben, utolsó mérkőzésén, idén júniusban megosztott pontozással kapott ki Mitch Raposótól. MMA-pályafutása során 22 győzelmet és hét vereséget gyűjtött, amiből a UFC-ben 4-2-es mérleget ért el. A brazil Chute Boxe edzőteremben készült Diego Lima irányításával, ahol olyan neves harcosokkal edzett együtt, mint a korábbi UFC-bajnok Charles Oliveira és a könnyűsúlyú Elves Brener.

Oliveira a közösségi médiában búcsúzott barátjától. "Ma elveszítettem egy testvért, akit a küzdősport adott nekem. Köszönöm, hogy mindig mellettem voltál, megosztottad velem az edzéseket, és a sarkamban álltál. Szeretlek, testvér, legenda vagy" – írta az Instagramon. Brener is megemlékezett edzőtársáról, a napot rendkívül szomorúnak nevezve a Chute Boxe teljes közössége számára.

A Chute Boxe edzőterem közleményében harcosként, barátként, elkötelezett versenyzőként és rendkívüli emberként méltatta Nascimentót, aki a szőnyegen és azon kívül is eltökéltségével, alázatával és küzdőszellemével inspirálta környezetét. "A neved, a történeted és az örökséged örökké élni fog" – zárta üzenetét a brazil műhely.