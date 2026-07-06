A házaspár nehéz döntés elé került, hiszen választhatták a hetekig vagy hónapokig tartó várakozást az állami egészségügyben, vagy dönthettek a magánszektor mellett.
Súlyos krízis fenyegeti a magyar nyugdíjasokat: túl későn lépnek, pedig éveket kell várni az ellátásra
Egy friss felmérés szerint a magyar idősek leginkább a betegségektől, a demenciától és az anyagi gondoktól tartanak, ennek ellenére sokan mereven elutasítják az idősotthonba költözést. Az ellátórendszer ráadásul jelentős, több tízezres férőhelyhiánnyal küzd, miközben hatalmas szakadék tátong az átlagnyugdíjak és az intézményi térítési díjak között - közölte az Infostart.
Az Irmák Nonprofit Kft. és az Europion közös kutatásából kiderült, hogy az idősek legnagyobb félelmei az egészségromlás, a demencia, a kiszolgáltatottság és a pénzügyi nehézségek. A megkérdezettek hetven százaléka aggódik az egészségügyi ellátás minősége miatt, és közel a felük tart az időskori elmagányosodástól. Mindezek dacára a válaszadók 39 százaléka határozottan elutasítja az idősotthoni elhelyezést.
Szebenszki Balázs, az idősgondozással foglalkozó Irmák Nonprofit Kft. cégvezetője szerint az elutasítás hátterében gyakran évtizedes beidegződések állnak. Sokan tartanak a megfizethetetlen áraktól és az alacsony színvonalú ellátástól, holott egy korszerű intézmény ma már egyszerre nyújt folyamatos egészségügyi felügyeletet, professzionális gondozást, közösségi életet és kiszámítható napirendet.
A szakember tapasztalatai szerint a családok és maguk az érintettek többnyire túl későn ismerik fel, hogy az idősotthon jelentené a megfelelő megoldást. Gyakran csak egy súlyos következményekkel járó esés vagy a demencia hirtelen súlyosbodása kényszeríti ki a döntést. Ilyenkor a hozzátartozóknak már komoly érzelmi teher alatt és időnyomásban kell határozniuk, ami jelentősen megnehezíti az ideális intézmény kiválasztását, ezért érdemes lenne jóval előre elkezdeni a tervezést.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy Magyarországon jelenleg mintegy 15-20 ezer férőhely hiányzik a rendszerből, így a várólisták akár többévesek is lehetnek. A társadalom elöregedése, amely egész Európát érintő kihívás, egyre nagyobb terhet ró a nyugdíjrendszerre, az egészségügyre, a szociális hálóra és a családokra egyaránt.
Emellett komoly akadályt jelent a finanszírozás is, hiszen miközben az idősotthonok havi térítési díja 300 és 450 ezer forint között mozog, az átlagnyugdíj csupán 200-300 ezer forintot tesz ki. Szebenszki Balázs úgy véli, hogy a kormánynak olyan ösztönző programokat kellene indítania, amelyek javítják az idősotthonok helyzetét, amihez akár uniós forrásokat is fel lehetne használni.
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